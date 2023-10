Eine aktuelle Studie offenbart einen bedenklichen Trend im Kielwasser der Corona-Pandemie, der auch die Menschen zunehmend in Gefahr bringen wird

Eine verblüffend große Zahl von Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern in den USA nimmt Abstand davon, ihre Schützlinge von Tierärzten impfen zu lassen. Das geht aus einer Erhebung hervor, die jüngst im Fachjournal "Vaccine" veröffentlicht wurde. Grundlage dieser Ergebnisse ist eine Umfrage, die Anfang des Jahres unter 2.200 Erwachsenen durchgeführt wurde.

Die Resultate schockierten selbst das Forschungsteam um Matthew Motta von der Boston University's School of Public Health: 37 Prozent der Befragten beurteilten Impfungen für ihre Haustiere als unsicher, 30 Prozent hielten sie für unnötig, und 22 Prozent befanden sie überhaupt für unwirksam.

Der Impfverweigerung liegt unter anderem die wachsende Skepsis gegenüber Fachwissen im Allgemeinen zugrunde. Foto: AP/Danny Moloshok

Alte Impfmythen

Insgesamt vertrat eine leichte Mehrheit von 53 Prozent der Hundebesitzer zumindest eine dieser drei Positionen, so die Forschenden. Woher die plötzlich zunehmende Skepsis gegenüber Impfungen für Haustiere kommt, lässt sich aus der Befragung zwar nicht eindeutig herauslesen. Doch das Team hat einige Theorien: Zum einen dürften die Corona-Pandemie und ihre gesellschaftlichen Folgen eine wichtige Rolle spielen. Aber auch Fehlinformationen in sozialen Medien sowie steigende Tierarztrechnungen könnten damit zu tun haben.

Die Studie fand jedenfalls Überschneidungen mit vielfach widerlegten Mythen zu Impfungen beim Menschen. So glaubten beispielsweise erschreckende 37 Prozent der Befragten, dass Impfstoffe bei ihren Hunden Autismus verursachen könnten. Dieser Irrglaube ist bereits älter und geht auf eine "Lancet"-Studie des britischen Mediziners Andrew Wakefield aus dem Jahr 1998 zurück, die später eindeutig als Fälschung entlarvt werden konnte.

Zwei Jahre nach Wakefields Behauptung, eine Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln führe zur Entstehung von Autismus, stellte sich heraus, dass Wakefield Daten gefälscht hatte und von Anwälten für die Publikation bezahlt worden war. Obwohl die Studie zurückgezogen und Wakefield in Großbritannien mit Berufsverbot belegt wurde, hält sich der Autismus-Unsinn bis heute.

Die Tollwutimpfung ist eine Notwendigkeit, um die Verbreitung der gefährlichen Krankheit zu verhindern. Aber nicht überall ist sie verpflichtend und viele US-Amerikaner verweigern die Immunisierung ihrer Haustiere mittlerweile. Foto: EPA/MADE NAGI

Gefährliche Tollwut

Die Folgen der wachsenden Impfskepsis bei Hundehaltern sind freilich äußerst problematisch, erklärte Motta. Der Rückgang der Zahl geimpfter Hunde gefährdet demnach nicht nur die Tiere selbst, sondern berge auch die Gefahr, dass sich durch Impfungen vermeidbare Krankheiten auf den Menschen übertragen.

"In einer Welt, in der die Impfpflicht immer weiter zurückgeschraubt wird und immer mehr Haustiere ungeimpft bleiben, ist das nicht nur eine Bedrohung für unsere Haustiere, sondern auch eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit von uns allen", sagte Motta. Immerhin besitzen nach Angaben der American Veterinary Medical Association etwa 50 Millionen Haushalte in den USA einen Hund.

Vorschriften und Ausnahmen

Dabei wären die Impfungen laut Veterinärmedizinerinnen und Veterinärmedizinern unverzichtbar: Um die Ausbreitung einer Krankheit wie der auch für den Menschen tödlichen Tollwut zu verhindern, müssen mehr als 70 Prozent der Hunde geimpft sein. In den meisten Bundesstaaten ist eine Tollwutimpfung zwar vorgeschrieben, in acht Staaten gilt diese Pflicht jedoch nur für importierte Tiere ab einem bestimmten Alter. Sechzehn Staaten haben Gesetze oder Vorschriften, die es den Besitzern erlauben, eine medizinische Ausnahmegenehmigung für den Verzicht auf die Tollwutimpfung ihrer Hunde zu beantragen.

"Wir werden mehr und mehr Krankheiten sehen, da die Impfrate sinkt", ist auch Rena Carlson, Tierärztin und Präsidentin der American Veterinary Medical Association, überzeugt. "Ich habe einen Welpen gesehen, der mit Parvo eingeliefert wurde, und es war schrecklich. Impfstoffe können wirklich schwere Krankheiten verhindern. Das Parvovirus kann Lethargie, Erbrechen und Darmprobleme verursachen und rasch zum Tod führen."

Politik statt Fachwissen

Noch seien Tierkrankheiten weitgehend eingedämmt, sagte das Team. Doch das wird sich schnell ändern, wenn der in ihrer Studie festgestellte Trend anhält. Und danach sieht es auch weiterhin aus, denn der wachsenden Impfskepsis könnte ein noch viel größeres Problem zugrunde liegen: "Die Haltung der Menschen gegenüber medizinischem Fachwissen ist immer mehr eine politische Frage geworden", so Motta. "Es gibt ein Misstrauen gegenüber Experten." (Thomas Bergmayr, 17.10.2023)