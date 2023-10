Die Partie Aserbaidschan gegen Österreich interessierte am Montag im Vorabend mehr Leute als das Spiel Österreich gegen Belgien am Freitag im Hauptabend

Wien – 1:0 für den ORF: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk gewinnt das Quotenmatch gegen den Privatsender Servus TV mit 814.000 versus 642.000. So viele Zuseherinnen und Zuseher erreichten die beiden Sender am Montag bzw. Freitag mit den zweiten 45 Minuten der Fußballpartien zwischen Aserbaidschan und Österreich bzw. Österreich und Belgien.

Marcel Sabitzer lässt Österreich jubeln. Christoph Baumgartner freut sich mit. REUTERS/AZIZ KARIMOV

Österreich gegen Belgien auf Servus TV

Am Freitag verpasste Österreich mit einer 2:3-Niederlage gegen Belgien noch die fixe Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland 2024. Das Match im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion zeigte Servus TV. Die erste Hälfte um 20.45 Uhr verfolgten im Durchschnitt 632.000 Fans, was einem Marktanteil von 25 Prozent in der Zielgruppe ab zwölf Jahren entsprach. Die zweiten 45 Minuten ließen sich durchschnittlich 642.000 Leute nicht entgehen. Der Markanteil lag bei 30 Prozent.

Aserbaidschan gegen Österreich in ORF 1

Am Montag fixierte Österreich mit einem 1:0-Zittersieg in Aserbaidschan die Teilnahme an der Europameisterschaft. Die erste Halbzeit sahen ab 18 Uhr in ORF 1 durchschnittlich 629.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 37 Prozent in der Zielgruppe ab zwölf Jahren. Die zweite Hälfte um 19 Uhr kam auf 814.000 Interessierte und 31 Prozent Marktanteil. Damit war das Spiel laut ORF das meistgesehene Spiel einer WM- oder EM-Qualifikation im Vorabend seit 2019.

Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland könnte sich das Ergebnis dann allerdings wieder umdrehen. Servus TV teilt sich mit dem ORF die Rechte an den Spielen. Die Österreich-Matches zeigt alle Servus TV als Inhaber der Exklusivrechte. (red, 17.10.2023)