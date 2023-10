Steigt der Ölpreis, zieht bald auch die Inflation an. Wichtigster Dämpfer für die Inflation im September waren die Strom- und Gaspreise für Haushalte

Die Inflation blieb auch im September hoch, wenngleich sich der langsame Trend nach unten fortsetzt. Sie lag im vergangenen Monat bei sechs Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Noch im August betrug sie 7,5 Prozent, im Mai waren es neun Prozent.

Vor allem die sinkenden Preise für Haushaltsenergie dämpften die Inflation zuletzt. Bislang zählt sie zu den Hauptreibern der Inflation.

"Damit lag die Inflation auf dem niedrigsten Wert seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022", erklärt Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas. "Nachdem die Energiepreise vor einem Jahr massiv gestiegen waren, sehen wir nun im Vergleich zum Vorjahr deutliche Preisrückgänge bei Strom und markant geringere Teuerungsraten bei Gas und Fernwärme."

Steigen die Weltmarktpreise für Rohöl, ist der Effekt innerhalb weniger Tage an den Zapfsäulen zu sehen. IMAGO/Sven Simon

Preise an Zapfsäulen steigen

Zu den Haupttreibern der Inflation im Vergleich zum Vormonat zählen Superbenzin und Diesel. Diese sind zwar weiterhin günstiger als noch vor einem Jahr, doch gingen deren Preise an der Zapfsäule zuletzt wieder nach oben. Laut dem Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control liegt der Medianpreis für Diesel aktuell bei 1,75 Euro pro Liter und der für Superbenzin bei 1,63 Euro – im Vergleich zu knapp unter 1,5 Euro im Mai für Diesel und rund 1,55 Euro für Superbenzin.

Ein Grund dafür ist der Anstieg der Weltmarktpreise für Rohöl. Im Sommer trieben die erdölfördernden Staaten, vor allem Saudi Arabien und Russland, den Ölpreis mit der Ankündigung, sie würden ihre Förderung drosseln, in die Höhe. Der Rohölpreis der Sorte Brent ist von Anfang August bis Ende September von 75 auf 93 Dollar pro Barrel angestiegen. Ab Ende September fielen die Preise zunächst wieder leicht – nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel stiegen sie erneut auf 90 Dollar.

Keine Krise wie in den 70ern zu erwarten

"Der Ölpreis hat einen raschen, direkten Einfluss auf die Inflation. Die Entwicklung auf den Spotmärkten für Rohöl beeinflussen die Preise für Treibstoffe an der Zapfsäule innerhalb weniger Tage", erklärt Josef Baumgartner, Ökonom am Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo). Während die Spritpreise die Inflation im Juli noch um rund 0,8 Prozentpunkte dämpften, war im August nur noch ein Effekt von 0,4 Prozentpunkten zu beobachten. Für September erwartet Baumgartner, dass die Spritpreise die Inflation nur noch um rund einen Viertel-Prozentpunkt drücken.

Wie es auf dem Rohölmarkt nun weitergeht, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie sich der Konflikt im Nahen Osten entwickelt. Vor allem die Frage, ob der Iran in den Krieg einsteigt, sei entscheidend, erklärte Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) in der ORF-Pressestunde. Von einer Ölkrise wie jene der 1970er – damals ausgelöst durch den Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel auf der einen und Ägypten und Syrien auf der anderen Seite – sei allerdings nicht auszugehen, so Bonin. Das Angebot sei heute viel stärker diversifiziert als damals. Norwegen und die USA sind etwa als große Produzenten dazugekommen.

Niedrigere Strom- und Gaspreise

Stärkster Dämpfer für die Inflation im September waren die Strom-, Gas, und Fernwärmepreise für die Haushalte, erklärt Wifo-Ökonom Baumgartner. Das liegt vor allem am Vorjahresvergleich: Sowohl die Wien Energie als auch die EVN haben ihre Preise im September 2022 stark angehoben. Jetzt, ein Jahr später, zahlen Kundinnen und Kunden für Haushaltsenergie gleichviel oder bereits deutlich weniger. Das drückt die Inflationsrate deutlich. (alp, 18.10.2023)