Wussten Sie, in welchem Land Beschäftigte 35 freie Tage pro Jahr haben? Welchen Lehrberuf 35 Prozent der männlichen Jugendlichen wählen und wie es um das Arbeiten bei 35 Grad Celsius steht? Zehn Bereiche rund um den Job in denen die Jubiläumszahl 35 vorkommt:

Mehr Geld

Die Teuerung bereitet vielen Sorgen. Wenig verwunderlich, dass heuer jede und jeder Zweite mehr Gehalt verhandeln will. Besonders interessiert an einer Gehaltserhöhung zeigten sich die jungen Beschäftigten der Generationen Z und Y. Zum Vergleich: 44 Prozent der Beschäftigten der Generation X und nur 35 Prozent der Babyboomer-Generation fordern 2023 mehr Geld, sagt ein aktueller Stepstone-Report.

Weniger Stunden

Kürzere Arbeitszeiten werden immer öfter diskutiert. Während manche die 35-Stunden-Woche zur Norm machen wollen, fordert unter anderem SPÖ-Chef Andreas Babler sogar eine Normalarbeitszeit von 32 Stunden pro Woche. Auch viele Arbeitende könnten sich damit wohl anfreunden: Für etwa sechs von zehn Beschäftigten liegt der gewünschte Korridor für die Wochenarbeitszeit zwischen 25 und 35 Stunden.

2021 hatten 35 Prozent der österreichischen Start-ups mindestens eine Frau im Gründungsteam. Getty Images/iStockphoto

Firmengründung

Mit 35 plus geht’s erst so richtig los: Das Durchschnittsalter von Frauen bei der Unternehmensgründung betrug im Vorjahr in Österreich 37 Jahre. Generell tut sich bei Start-ups in der Geschlechterdiversität langsam aber doch etwas: 2021 hatten 35 Prozent der österreichischen Start-ups mindestens eine Frau im Gründungsteam. 2022 waren es dann 37 Prozent.

Beliebte Lehrberufe

Die beliebtesten Lehrberufe unter männlichen Jugendlichen sind im technischen Bereich zu finden. Rund 35 Prozent aller Burschen wählten im Vorjahr einen Modullehrberuf aus Metalltechnik, Elektrotechnik oder Kraftfahrzeugtechnik. Fast die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge wird hingegen im Einzelhandel und in den Berufen Bürokauffrau und Friseurin ausgebildet.

Bye-bye Schreibtisch, hallo Sitztreppe: Neue Arbeitsweisen halten auch in der Gestaltung der Büros Einzug. Getty Images

Zusammenarbeiten

Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Remote Work hat aber nicht nur Auswirkungen auf unsere Arbeitsweise, sondern auch auf unseren Arbeitsplatz. Während in den vergangenen zwei Jahren der Flächenbedarf laut dem Beratungsunternehmen Team Gnesda für 42 Prozent der Firmen gesunken ist, ist er für 35 Prozent gestiegen. Denn auch Meetingräume und Kreativinseln brauchen Platz.

Früher Ruhestand

Aktuell ist das Pensionsantrittsalter wieder in den Fokus von Debatten gerückt. Die Forderung: Beschäftigte sollen künftig länger im Erwerbsleben gehalten werden. Im Kontrast dazu steht die Fire-Methode – kurz für Financial Independence, Retire Early. Ihre Anhängerinnen und Anhänger erhoffen sich vom Sparen und Investieren finanzielle Unabhängigkeit für einen frühen Ruhestand mit Mitte 30.

Nachhaltigkeit

Den Planeten zu schützen sollte auf der Agenda eines jeden Unternehmens angesiedelt sein. Eine Auswertung der Strategieberatung Strategy& zeigt, dass bisher 35 Prozent der Unternehmen im österreichischen Aktienindex (ATX) Chief Sustainability Officers im Vorstand haben. Außerdem gibt es bisher nur in sieben der 20 ATX-Unternehmen – auch 35 Prozent – eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung.

Hitzige Debatte

Während Fiakerpferde in Wien ab 35 Grad frei haben, gilt das für Beschäftigte auf Baustellen häufig nicht. 2023 war der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, und Debatten über ein Recht auf Hitzefrei entflammten wieder. Ab 32,5 Grad darf ein Arbeitgeber temperaturbedingt freigeben. Es brauche jedoch eine Anpassung an neue Bedingungen, sagt die AK.

Wenn es schon nicht mit Mitte 30 in den Ruhestand geht, kann man sich in Österreich zumindest über mehr als 35 freie Tage pro Jahr freuen. imago/Westend61

Urlaubsanspruch

Genau 35 freie Tage haben Beschäftigte in Ländern wie Portugal, Luxemburg und Schweden. Bei der Anzahl der Urlaubstage inklusive Feiertagen liegen sie damit im europäischen Spitzenfeld. Österreichische Beschäftigte können sich mit 25 Urlaubstagen und 13 Feiertagen sogar eine noch längere Auszeit vom Job nehmen.

Kündigungsgrund

Wer aktiv den Job verlässt, tut das zumeist aufgrund des zu niedrigen Gehalts, sagt eine Umfrage des Business-Netzwerks Xing. Allerdings gehen 35 Prozent, weil sie mit der Teamkultur nicht zurechtkommen. Ebenso viele Erwerbstätige denken mehrmals pro Woche daran, den Job zu wechseln, erhob das Jobportal Stepstone. (Karrieren-Redaktion, 23.10.2023)