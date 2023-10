Sanierungsarbeiten der Wiener Linien finden ab 26. Oktober an den Linien U4, 10, 38 und 49 statt. Die U2 wird bereits am Sonntag kurzgeführt

u4

Die Linie U4 fährt ab Ende Oktober auf zwei getrennten Streckenabschnitten. Wiener Linien/Helmer

Die Wiener Linien nutzen die Herbstferien von 27. bis 31. Oktober, um in der ganzen Stadt Sanierungsarbeiten durchzuführen. Durch die Wartungsarbeiten werden die Linien U4, 10, 38 und 49 eingeschränkt. Auch die Echtzeitanzeige an Straßenbahn- und Bushaltestellen wird in dieser Zeit teilweise nicht funktionieren.

U2

Die U2 wird am 22. Oktober umgebaut. Wiener Linien

Als Erstes – und zwar noch vor Ferienbeginn – wird allerdings am Stellwerk der U2 gearbeitet. Am Sonntag, dem 22. Oktober, wird die lila Linie daher von 20.30 Uhr bis zu Betriebsschluss von der Station Donaumarina bis zum Schottentor nicht verkehren. Fahrgäste können während dieser Zeit auf den Ersatzbus U2E umsteigen. Er bringt sie alle 15 Minuten von der Donaumarina zum Praterstern. Zwischen den Stationen Seestadt und Donaumarina wird die U2 weiterhin unterwegs sein. Allerdings lediglich im 15-Minuten-Intervall. Die Wiener Linien bitten die Fahrgäste, großräumig über die Linien S80, U3 und U1 sowie die Straßenbahn- und Buslinien auszuweichen.

Gleismodernisierungen Ende Oktober

Weil auf der Linie U4 im Bereich Landstraße ein Weichentausch ansteht, wird diese Ende Oktober nur noch geteilt geführt. Von Donnerstag, 26. Oktober, 0.30 Uhr, bis inklusive Sonntag, 5. November, fährt die grüne Linie zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz nicht. In dieser Zeit verkehrt die U4 daher zwischen Hütteldorf und Karlsplatz sowie Schwedenplatz und Heiligenstadt. Fahrgäste sollen auf die Linien U1, U3 und 2 ausweichen. Die Linie U1 wird in diesem Zeitraum mit einem kürzeren Intervall unterwegs sein.

Die beiden U4-Teilstrecken. Wiener Linien

Doch nicht nur die U-Bahn-Linien sind von Bauarbeiten betroffen. Im 13. Bezirk wird die Straßenbahnlinie 10 wegen Gleisbauarbeiten von Donnerstag, 26. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 2. November, nicht zwischen Unter St. Veit und Hietzing fahren. Und die Linie 38 muss in demselben Zeitraum wegen Gleisarbeiten im Bereich Grinzing eingestellt werden. Zwischen Grinzing und Nußdorfer Straße fährt dann der Ersatzbus 38E, auch die Linie 37 wird verstärkt unterwegs sein. Zuletzt werden auch auf der Linie 49 im Bereich Breite Gasse / Burggasse Gleisarbeiten nötig. Die Linie 49 fährt daher von Freitag, 27. Oktober, bis inklusive Dienstag, 31. Oktober, nur zwischen Urban-Loritz-Platz und Hütteldorf, Bujattigasse. Als Alternativen stehen die Linien 48A und die U3 zur Verfügung.

Keine Auswirkungen auf die Fahrpläne haben die Wartungsarbeiten an den Servern der Echtzeitanzeigen. Ab Mittwoch, 25. Oktober, 18 Uhr, werden die Fahrgästen in der Wien-Mobil-App und an den Haltestellen von Straßenbahn, Bus und Nachtbus nicht mehr über die nächsten Züge und Busse informiert. Man soll die Aushänge in den Stationen beachten. Im Laufe des 26. Oktobers werden die Monitore wieder schrittweise in Betrieb genommen. (ook, 17.10.2023)