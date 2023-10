Der Roman "Der Vorleser" von Bernhard Schlink wurde für die Wiener Gratisbuch-Aktion ausgewählt. IMAGO/Horst Galuschka

Wien - Der dreiteilige Roman "Der Vorleser" von Bernhard Schlink wurde für die heurige 22. Ausgabe von "Eine Stadt. Ein Buch" auserkoren. 100.000 Exemplare des 1995 erschienenen Bestsellers, der 2008 mit Kate Winslet und Ralph Fiennes verfilmt wurde, werden ab 8. November in ganz Wien gratis verteilt.

Bereits tags zuvor wird die Gratisbuch-Aktion am Vormittag von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und im Beisein des Autors in der Hauptbücherei eröffnet. Am Abend folgt eine Gala im Rathaus. Der Roman erzählt in großen Zeitsprüngen die Lebenserinnerungen des Ich-Erzählers Michael Berg. (APA, 17.10.2023)