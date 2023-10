Die französische Polizei sperrt das Schloss Versailles ab. AP/Christophe Ena

Versailles – Das Schloss von Versailles in Frankreich und sein Park sind wegen einer erneuten Bombendrohung am Dienstag geräumt worden. Das berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Polizei. Aus Sicherheitsgründen werde das Schloss evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen, teilte die Schlossverwaltung mit.

Bereits am Samstag war die Touristenattraktion bei Paris wegen einer letztlich gegenstandslosen Bombendrohung geräumt worden. Auch der Pariser Louvre hatte aufgrund einer Attentatsdrohung schließen müssen.

Höchste Terrorwarnstufe

Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in der höchsten Terrorwarnstufe. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt. Über den Stand der Ermittlungen wollte die Antiterrorstaatsanwaltschaft am Dienstagmittag informieren. Nach Medienberichten soll der festgenommene Angreifer sich zur Terrormiliz "Islamischer Staat" bekannt haben.

Nach dem Anschlag in Brüssel am Montagabend mit zwei Toten verstärkte Frankreich außerdem die Kontrollen an der Grenze zu Belgien, wie Innenminister Gérald Darmanin sagte. (APA, 17.10.2023)