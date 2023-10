Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

In dieser Folge ist Stefan in Unterzahl. Neben Markus kommen auch noch Frank und Peter Pacult zu Wort, allesamt eher dem grünen Lager zuzuordnen. Die "Großen" hatten Länderspielpause, aber in der Regionalliga und bei den FK Austria Damen ging die Meisterschaft weiter. Zudem gibt's ein Frauen-Update auf der grün-weißen Seite! Wie versprochen haben wir auch einen Blick auf die Leihspieler von FAK sowie SCR geworfen und uns angesehen, wie es ihnen derzeit geht.

Frank ist ein treuer Hörer von uns, lebt in Braunschweig und hat die Liebe zu Rapid entdeckt. Wir haben mit ihm gesprochen.

Beim Ausblick zur nächsten Meisterschaftsrunde hilft uns Peter Pacult mit seiner Sicht der Dinge zur Rapid- Partie gegen seine Klagenfurter. Stefan bereitet zudem das Austria-Gastspiel bei der WSG Tirol vor. (Stefan Novotny Markus Friebis, 17.10.2023)