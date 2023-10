Über Geld sprachen wir nicht - und doch schwebte das Thema stets über allem. Getty Images

Was für den Bundeskanzler die "billigste warme Mahlzeit in Österreich" ist, war in meiner Kindheit ein Luxus. Zu McDonald’s gingen wir zu Geburtstagen, lange war das Lokal für mich das Synonym für ein Restaurant. Eines war es sicher nicht: der Alltag. Eine Aussage wie die Karl Nehammers zeigt seine Unkenntnis darüber, was Armut in Österreich eigentlich bedeutet.

Er könnte meine Mutter fragen. Es ging meiner Familie sicher besser als den meisten von Armut Betroffenen dieser Welt. Wir verhungerten nicht, sondern wir waren krankhaft übergewichtig. Wir aßen zwar keine McDonald’s-Burger, aber günstige Fertiggerichte aus dem Diskonter. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, doch wir lebten zu fünft dichtgedrängt in einer kleinen Wohnung. Wir gingen in die Schule, aber fielen im Vergleich zu anderen zurück, weil Nachhilfe zu teuer war.

Tabuthema

Bei uns zu Hause sprachen wir über vieles, nur über das eine nicht, das unser Leben am stärksten prägte: die Armut. Meine Mutter versuchte, andere Gründe dafür vorzuschieben, warum wir für bestimmte Dinge kein Geld ausgaben.

Ich erinnere mich an eine bestimmte Episode in meiner Jugend: Als ich etwa elf, zwölf Jahre alt war, wollte ich ein Instrument lernen. Die in der damaligen Jugendkultur obligatorische Emo-Phase bahnte sich an, und ich stellte mir vor meinem inneren Auge vor, die fetzigen Gitarrenriffs meiner liebsten Deprimusik nachzuspielen.

Aber der Rockstar war tot, bevor er geboren war. "Sicher nicht", sagte meine Mutter. Ich sollte mich auf sinnvolle Dinge konzentrieren, die die Zeit und das Geld wert wären. Eine Gitarre, selbst eine gebrauchte, gehörte nicht dazu.

Solche Reaktionen hörten meine Brüder und ich oft. Skikurs mit der Schule? "Nein", sagte sie, "ihr verletzt euch doch nur." Die Sprachreise in der Oberstufe? "Bestimmt nicht, ihr seid zu jung, um allein ins Ausland zu fliegen." Fahren wir heuer auf Urlaub? "Nicht heuer, aber vielleicht nächstes Jahr." Das sagte sie jedes Jahr.

Immerwährende Scham

Meine Mutter stellte ihre Verbote zu meinem Unverständnis nie zur Diskussion – bis ich eines Tages ein Nicht genügend auf eine Mathe­matikschularbeit bekam. Auch stundenlange Lerneinheiten fruchteten nicht, und es sah so aus, als müsste ich das Schuljahr wiederholen.

Wir stritten. Sie fand, ich arbeite nicht hart genug, ich fand, dass Mathematik mir einfach nicht so lag. Als ich sie anflehte, dass sie mir doch eine Nachhilfe finanzieren soll, gab sie zum ersten Mal zu: Wir haben einfach nicht das Geld dafür. Ihre Augen waren feucht.

Von da an wurde mir klar, warum unsere Armut nie thematisiert wurde. Meine Mutter schämte sich, und sie versteckte diese Scham hinter einem vorgegebenen Stolz.

Es wäre ihr peinlich, wenn sie wüsste, dass ich diesen Text schreibe – so, wie es ihr gegenüber ihren eigenen Kindern peinlich war, zuzugeben, dass wir arm waren. Als wäre es der Beweis dafür, dass sie versagt hat. Dieses Gefühl möchte ich ihr ersparen – und bleibe hier anonym.

Wer an Armut denkt, denkt an Menschen ohne Wohnung und ohne Arbeit. Doch nicht nur, wer kein Zuhause oder keinen Job hat, ist arm. Laut einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria geben 17 Prozent der Bevölkerung – also mehr als eine Million Menschen – an, Schwierigkeiten zu haben, ihre Haushaltsausgaben zu decken. Viele von ihnen sind berufstätig. Und für die meisten ist dieser Zustand nicht nur eine massive Einschränkung im Leben, sondern auch eine ständige Quelle der Scham.

Auch ich lernte dieses Gefühl irgendwann kennen. Wenn ich nach den Sommerferien erklären musste, dass ich eben nicht auf Urlaub war. Wenn ich eine Ausrede suchte, war­um ich bei der Klassenreise nicht mitkonnte. Oder aber, wenn Mitschülerinnen und Mitschüler irritiert fragten, wie das denn möglich ist, zu fünft in einer so kleinen Wohnung zu leben.

Wie ich im gleichen Zimmer schlafen kann wie meine Eltern. Wenn sie fragten, wie das mit der Privatsphäre gehen soll. Was ich denn mache, wenn ich Besuch habe. Ob ich meinen Schlafrhythmus an meine Eltern anpasse.

Es waren unschuldige Fragen, aus purer Neugierde. Aber sie lösten in mir eine Scham aus. Ich log, um sie zu verstecken, und schämte mich dann auch dafür.

Alternativlos

Bei der Suche nach einer Nachhilfe hatte ich Glück. Über eine Schulkollegin fand ich eine pensionierte Mathematiklehrerin, die Kinder aus ärmeren Haushalten kostenfrei unterstützte. Frau K. ermöglichte mir, zu maturieren. Meine Mutter beschenkte sie mit Schokolade, Blumen und Gebäck.

Für andere Ausgaben gab es keine Alternative. Eines Tages wurde mein Vater von einem Auto angefahren. Er hatte eine Gehirnblutung, lag über eine Woche lang im Koma. Doch das Trauma auf der Intensivstation war wie vergessen, als meine Eltern mit funkelnden Augen den Brief der Versicherung lasen.

Niemals werde ich die Freude in ihren Gesichtern vergessen, als sie realisierten, dass sie mit über 10.000 Euro Schmerzensgeld ihre Schulden zurückzahlen konnten. Die hatten sich akkumuliert, weil alle drei Kinder eine Zahnspange brauchten, weil der Gebrauchtwagen schon wieder repariert werden musste, weil die Ratenzahlung für die Schullaptops das Budget gesprengt hatte.

Nicht immer ließ sich alles bezahlen. Ein Jahr lang musste meine Mutter auf einen neuen Zahn warten, der ihr beim Biss in eine Karotte herausgebrochen war. So lange dauerte es, bis sie sich leisten konnte, ihn bei einem günstigen Zahnarzt in Ungarn ersetzen zu lassen.

Krank oder mittellos

Übrig blieb am Ende des Monats üblicherweise nichts. Es war nicht so, dass meine Mutter nicht hart genug arbeitete. Sie pendelte täglich zu einer Fabrik in einem benachbarten Bundesland, stand ständig vor einem Fließband, wechselte von Woche zu Woche von der Frühschicht zur Nachmittagsschicht zur Nachtschicht. Wie viele "Working Poor" kommt sie aber trotz Vollzeitstelle mit ihrem Einkommen kaum aus.

So hatte sie sich ihr Leben wahrscheinlich nicht vorgestellt. Sie war als junge Erwachsene nach Österreich eingewandert, hatte meinen Vater, der ein Studium abgeschlossen und einen gutbezahlten Job hatte, geheiratet. Der erkrankte bald schwer, konnte nicht wieder arbeiten.

Plötzlich musste meine Mutter nicht drei Kinder, sondern vier Menschen ernähren. Und die Arbeit endete nicht nach den langen Stunden in der Fabrik. Zu Hause angekommen, übernahm sie den Haushalt, die Erziehung, den Einkauf.

Das ist fast 30 Jahre her – und ihre Arbeit ist auch heute nicht vorbei. Den Rat der Ärzte nimmt sie müde hin. Sie soll einen anderen Job suchen, haben ihr schon mehrere Mediziner gesagt. Wegen der körperlichen Arbeit hat sie inzwischen chronische Schmerzen, musste sich operieren lassen. "Wer soll mich denn anstellen?", fragte sie mich, als ich das letzte Mal mit ihr darüber sprach.

Im Alter werden die persönliche Existenz und die Gesundheit immer mehr zu einer Entscheidung, bei der es nur Entweder-oder gibt. Eine Ausbildung, die sie für einen besseren Job qualifiziert hätte, konnte sie nie machen – dafür fehlte ihr schlicht die Zeit. Vielleicht war deswegen die ihrer Kinder so wichtig.

Es ist ein Geburtslotto

All das sind Umstände, die Kindern nicht bewusst sind. Sie sehen nur, dass ihnen jene Dinge, die für andere Kinder selbstverständlich scheinen, verwehrt bleiben. Gerade als Teenager bemerkte ich, dass ich teils nicht am öffentlichen Leben teilnehmen konnte – gerade, wenn es um Konsum ging: wenn Klassenkolleginnen oder Freunde regelmäßig ein Café besuchten, einen Kinofilm schauten, Kleidung kauften oder Eis aßen.

Menschen, die im Geburtslotto gewonnen haben, sind sich oft ihres Glücks nicht bewusst. Das scheint auch für Karl Nehammer zu gelten. Keinen anderen Schluss lässt der Fakt, dass er armen Menschen Burgeressen bei McDonald’s empfiehlt, zu. Das Credo der Volkspartei lautet ja: Wer genug leistet, kann in Österreich alles erreichen. Und wer es nicht tut, arbeitet nicht hart genug.

Auch meine Mutter denkt so. In gewisser Weise entspricht sie dem Ideal der Volkspartei. Sie hat sich den Körper kaputtgearbeitet, die akademische Laufbahn ihrer Kinder über alles andere gestellt.

Sie ist eine Leistungsträgerin ganz nach dem Geschmack der ÖVP. Bloß hat sie in ihrem Leben nie den Lohn erhalten, der ihr nach diesen Vorstellungen zusteht. (17.10.2023)