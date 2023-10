Wegen mutmaßlicher Beihilfe zur Finanzierung der Kämpfe in Israel und der Ukraine hat die Kryptowährungsfirma Tether 32 Konten eingefroren. In diesen Wallets, die mit "Terrorismus und Krieg" in Verbindung gebracht würden, lägen Kryptowährungen im Volumen von gut 873.000 Dollar (rund 828.000 Euro), teilte der Anbieter der gleichnamigen Internet-Devise am Dienstag mit.

Tether kooperiert mit Strafverfolgern REUTERS/DADO RUVIC

Tether betonte, eng mit Strafverfolgern weltweit zusammenzuarbeiten, um "mit Hilfe von Kryptowährungen finanzierten Terrorismus und Krieg zu bekämpfen". Details nannte die Firma nicht. Die Experten der Analysefirma TRM Labs hatten Tether in einem Blog-Beitrag vom Februar als "Kryptowährung der Wahl" für Terrorfinanzierer bezeichnet.

Koppelung

Die Cyber-Devise ist als sogenannter Stablecoin an den US-Dollar gekoppelt. Entsprechend gering sind die Kursausschläge im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum. Mit einem Börsenwert von etwa 83,6 Mrd. Dollar rangiert Tether auf Platz drei der größten Kryptowährungen. Das Unternehmen war für einen Kommentar zu den Anschuldigungen von TRM nicht zu erreichen.

Die israelische Polizei hatte vergangene Woche die Sperrung mehrerer Krypto-Konten bekannt gegeben, über die Spenden für die Hamas gesammelt worden sein sollen. Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation hat vor gut einer Woche Israel angegriffen. Seither sind auf israelischer und palästinensischer Seite mehrere Tausend Menschen ums Leben gekommen. (APA, 17.10.2023)