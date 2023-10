Österreichs Fußballnationalteam hat sich gemausert. Teamchef Ralf Rangnick brachte System in die Mannschaft, drehte an Schrauben, entwickelte eine Spielweise

Österreichs Team jubelt in Asberbaidschan über die geglückte EM-Qualifikation. APA/ROBERT JAEGER

Am Dienstag ist in der österreichischen Nationalmannschaft die Nüchternheit eingekehrt. Durchtrainierte Männer bauen den Alkohol im Restblut rasch ab, Folgeschäden sind auszuschließen. Die Sehschlitze waren bei der Ankunft in Wien wieder normale, leuchtende Augen. So, wie es sich für EM-Teilnehmer ziemt. Über das 1:0 vom Vortag in Baku gegen Aserbaidschan wurde nicht mehr groß diskutiert, die mäßige Vorstellung war völlig wurscht, schließlich wurde der Zweck, die Reise zur EM 2024 in Deutschland, erfüllt. Österreichs Fußball hat es nicht zuletzt dank Teamchef Ralf Rangnick geschafft, sich von Haaren in der Suppe zu emanzipieren.

Am Montagabend trugen die Spieler Leiberl mit der Aufschrift "Alles machbar beim Nachbar". Der deutsche Rangnick legte darauf Wert, dass der Spruch der Marketingabteilung des ÖFB und nicht ihm eingefallen ist. Christoph Baumgartner sang in den Katakomben laut und falsch "I am from Austria". Kollege Konrad Laimer wies darauf hin, "dass er besser Fußball spielt. Aber er singt mit Herz und Leidenschaft." Rangnick wurde bei der Pressekonferenz mit Bier geduscht, das war keine Überraschung, ist mittlerweile Brauch nach großen Erfolgen im globalen Fußball geworden. Wie der Kranz im Advent. Oder das Nest zu Ostern. Max Wöber, ein Schelm, sagte: "Er hat Durst gehabt, wir haben ihm was zu trinken gebracht."

Österreich ist zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt bei einer EM. 2008 konnte man als Co-Veranstalter nichts dafür, das Ereignis kam zu früh, dem armen Teamchef Josef Hickersberger stand nicht das geeignete Personal zur Verfügung, es fehlte an Klasse und Masse.

Ralf Rangnick jubelt in Aserbaidschan mit den österreichischen Fans. APA/ROBERT JAEGER

Marcel Koller hingegen konnte 2016 aus dem Vollen schöpfen, diese Generation war im Aufwind, in der spektakulären Qualifikation wurden 28 von 30 möglichen Punkten geholt (neun Siege, ein Remis). Der Schweizer Koller stand kurz vor der Seligsprechung. Internationale Experten erklärten Österreich zum Geheimfavoriten für die Endrunde in Frankreich. Sie irrten, die Vorbereitung war suboptimal, es wurde gestritten, man überstand die Gruppenphase nicht.

In der nicht gerade ruhmreichen Ära des Franco Foda schaffte man die Teilnahme für 2020, aufgrund der Corona-Pandemie fand die paneuropäische Veranstaltung erst ein Jahr später statt. Die Qualifikation war eher ein Grauen, es setzte Niederlagen gegen Polen, Israel und sogar Lettland. Aber die Konkurrenz war noch schlechter. Das Ereignis selbst war dann durchaus okay, im Achtelfinale scheiterte man in London heroisch und erst nach Verlängerung 1:2 am späteren Europameister Italien.

Vertrag verlängert

Ende Mai 2022 kam Rangnick. Der Vertrag des 65-Jährigen hat sich übrigens automatisch bis Dezember 2025 verlängert. Er brachte System in die Mannschaft, drehte an Schrauben, entwickelte eine Spielweise, die erstens gefällt und zweitens erfolgreich ist. Zudem sorgte er für eine positive Stimmung. Die Harmonie ist fast kitschig, die Musketiere sind im Vergleich zum Team Streithanseln. Laimer sagt: "Wir sind eine Einheit, eine Familie. Das merkt man auf dem Platz, wie wir füreinander kämpfen. Natürlich haben wir noch ein paar Schritte zu machen."

In der Quali gab es drei superbe Partien: 2:0 und 3:1 gegen Schweden, 1:1 in Belgien. Es fällt überhaupt auf: je stärker der Gegner, desto besser die Leistung. Die Vorzeichen stehen also gut, denn in Deutschland sind Andorra oder Liechtenstein nicht dabei. Im jüngsten Lehrgang musste Rangnick auf sechs Stammspieler verzichten, nimmt man die nicht Vollfitten dazu, waren es neun. "Wenn wir einigermaßen alle Spieler zur Verfügung haben, haben wir eine Mannschaft, die sich nicht nur zu Recht qualifiziert hat, sondern die richtig aufzeigen kann in Deutschland."

Auslosung am 2. Dezember

Die Auslosung findet am 2. Dezember in Hamburg statt, das Turnier startet am 14. Juni 2024. Im Raum Erfurt wird das Quartier bezogen. Zwecks der Ruhe. Am 16. November 2023 muss in Estland die Gruppe F finalisiert werden, fünf Tage später steigt im Happel-Stadion der ausverkaufte Test gegen Deutschland. Tormann Alexander Schlager sagt: "Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig." (Christian Hackl, 17.10.2023)