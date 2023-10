In der "Dok 1"-Reportage will Hanno Settele wissen, woher die neuen Kommunisten kommen und wer sind sie. Antworten sucht er bei Elke Kahr, Kay-Michael Dankl, aber auch bei Hans Peter Haselsteiner

"Der rote Stern geht auf in Österreich": ORF-Journalist Hanno Settele sucht gemeinsam mit dem Historiker Raimund Löw – er engagierte sich als Student bei der "Gruppe Revolutionärer Marxisten" und berichtete aus Moskau von den letzten Tagen der Sowjetunion – nach Antworten, warum Kommunisten in Österreich Wahlerfolge feiern. Zu sehen ist ihre Reportage "Die Kommunisten kommen" in der "Dok 1"-Reihe am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1.

"Jeder von uns war in seiner Jugend hoffentlich irgendwann einmal Kommunist", sagt Unternehmer Hans Peter Haselsteiner bei einer Partie DKT. Wie groß ist bei den Kommunisten der Einfluss ihrer Ideologie? "Kommunismus ist nun einmal eine Ideologie, die in totalitären Systemen geendet hat", sagt ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer (ÖVP), ihre Partei forderte sogar einen "Marxismus-Check". "Müssen wir uns fürchten?", fragt sich Settele.

Mit den Scorpions und "Wind of Change" machen sich Settele und Löw im Trabi auf zum Wiener Karl-Marx-Hof. Was ist dieser Kommunismus? Löw erklärt kurz und bündig: "Eine Idee aus dem 19. Jahrhundert, damit es möglich ist, eine Gesellschaft frei, gleich, solidarisch zu machen. Eine Idee, die durch den Stalinismus zur Katastrophe im 20. Jahrhundert geführt hat und die eigentlich in Europa passé ist. Es gibt so gut wie keine Kommunisten mehr in Europa".

Mit "Power to the People" geht weiter zum Volksstimmefest. "Es läuft so viel schief auf dieser Welt, und manchmal ist es gut, eine Idee zu haben, die einem noch Hoffnung gibt", sagt eine Besucherin. Es geht um den Grundgedanken des Teilens, sagt ein anderer, "um eine andere Welt, in der nicht eine winzige Minderheit alles besitzt und die anderen nichts", so eine weitere Stimme auf dem Volksstimmefest.

Hanno Settele will bei einem Termin mit Marxistin Elke Kahr, seit 2021 Bürgermeisterin von Graz, herausfinden, wie der "Alpen-Kommunismus" aussieht. Foto: ORF/BFILM

"Finstere Landkarte"

In Graz stellen die Kommunisten mit Elke Kahr die Bürgermeisterin, bei der Gemeinderatswahl gewannen die Kommunisten mit über 28 Prozent. Settele besucht Kahr während ihrer Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger. Wo er den Kommunismus im schönen Graz findet? "Überall", sagt Kahr, "in Nachbarschaften, in Vereinen, Initiativen." Sie verortet sich als Marxistin, betont sie auch gegenüber Settele. Was sie als Kommunistin 2023 am System ändern will? "Ich wünsche mir in Österreich einen Sozialismus", sagt sie. Ein Großteil des öffentlichen Wohnungsmarkts sollte gemeinschaftlich geführt und in öffentlicher Hand sein, sagt sie.

"Der Markt kann vieles regeln, aber den Wohnungsmarkt zum Beispiel nicht. Weil das braucht jeder Mensch." Sozialismus könne man nur aus der Praxis Schritt für Schritt erarbeiten, ihn auf dem Reißbrett modellhaft zu erfinden, funktioniere nicht. Die Menschen, die diese Ideen vertreten, müssten danach leben und handeln, "und das ist oft nicht passiert". Das jetzige System sei gescheitert, Krieg, Elend. Der Kapitalismus schaffe es auf dieser Welt großteils nicht, dass sie Menschen glücklich sind. "Die Landkarte schaut finster aus", sagt Kahr.

Was hat sich in Graz durch Kahr geändert? Fündig auf einer Suche nach einer Antwort darauf wird Settele etwa bei der Küche Graz, die für Kindergärten, Schulen oder gemeinnützige Einrichtungen kocht, Kahr habe hier etwa grünes Licht für einen Neubau gegeben, die Küche Graz sei ihr eine "Herzensangelegenheit", sagt der Chef der Küche Graz. Ein warmes Mittagessen koste rund vier Euro. Jeder, der es braucht, soll sich dort eine günstige Mahlzeit abholen können.

Befreite Gesellschaft als Ziel

In Salzburg trifft Hanno Settele Kay-Michael Dankl, den Spitzenkandidaten der KPÖ plus, mit ihm geht er Bogenschießen. Wo hat Kommunismus überhaupt funktioniert? Dankl spricht von der Arbeiterbewegung und vom Ziel einer befreiten Gesellschaft, weder in China noch bei den Diktaturen in Osteuropa würde man hier Vorbilder finden. Für Salzburg sei Graz ein Vorbild.

"Den Kommunismus im Sinne einer befreiten Gesellschaft hat es noch nirgends gegeben", aus einer guten Idee sei sehr viel Schlechtes gemacht worden. "Aber nur, weil es etwas noch nicht gegeben hat, heißt es nicht, dass es etwas in Zukunft nicht geben kann", so Dankl. Er ist davon überzeugt, dass der Menschheit das Beste noch bevorsteht. Ob sich der Salzburger SPÖ-Vorsitzender David Egger eine Zusammenarbeit mit der KPÖ vorstellen kann? Egger würde hier sehr vorsichtig sein, er zitiert Kreisky: "Kommunisten traue ich nicht."

Kommunismus und Marxismus – Begriffe, die teils nicht einfach definiert werden können. Für Löw ist Kommunismus eine Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung, die aus der Spaltung der internationalen Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg entstanden ist. Und Marxismus sei ein Gedankengebäude, aufbauend auf den Ideen von Karl Marx. Löw sagt auch noch den schönen Satz: "Karl Marx war kein begeisterter Marxist", denn er habe nicht gewollt, dass aus seinen Ideen eine Art Religion gemacht werde.

Schach beim Volksstimmefest, DKT mit Haselsteiner

Auf dem Volksstimmefest trifft Settele auch Günther Hopfgartner, er ist der Vorsitzende der KPÖ. Bei einer Partie Schach will Settele wissen, warum man 2023 Kommunist ist. "Weil wir in einer rein kapitalistischen Welt leben, in der man die Nachteile sieht. In der man sieht, wie viele Menschen darunter leiden, deswegen sterben." 0,69 Prozent bei der Nationalratswahl sei eigentlich "unterirdisch", die KPÖ hätte das Thema nicht bearbeitet. Er ist sich sicher, dass die KPÖ nach der Wahl in den Nationalrat einziehen wird. Settele und Löw treffen auch einen Bewohner aus der DDR, Trabi-Besitzer aus Nostalgie. Er beschreibt die Vorteile der DDR, Kinderkrippe, Schulen usw. Aber natürlich sei vieles von oben diktiert worden, er selbst sei von seiner Schwiegermutter bespitzelt worden, sie war bei der Stasi.

Hanno Settele und Günther Hopfgartner (Vorsitzender KPÖ). Foto: ORF, BFILM

Wie geht es den Kapitalisten mit dem Kommunismus in Österreicher? Gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner und bei einer Partie DKT sucht Settele nach einer Antwort. Haselsteiner stört sich nicht an der Bezeichnung Kommunismus. In seiner Gymnasialzeit und bei den ersten Debatten über Gerechtigkeit habe der Kommunismus durchaus eine Rolle gespielt.

Er fürchtet sich nicht sonderlich von den Kommunisten. "Wir müssen alle nach der Mitte streben", sagt Haselsteiner, er ist Anhänger der Vermögenstransfersteuer. Setteles Fazit: "Haselsteiner ist wahrscheinlich der Kommunist unter den Kapitalisten." (Astrid Ebenführer, 18.10.2023)

Hanno Settele mit Unternehmer Hans Peter Haselsteiner bei einer Partie DKT. Foto: ORF, BFILM