Sebastian Kurz will am Mittwoch seine "Unschuld beweisen". Heribert Corn

Ein weltweiter Livestream wie im Gerichtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist zwar nicht zu erwarten, der Strafprozess gegen Sebastian Kurz dürfte aber zumindest in Österreich ein außergewöhnliches mediales Spektakel werden. Medien – inklusive des STANDARD – berichten ab Mittwoch um 9.30 Uhr live aus dem Gerichtssaal und halten die Leserschaft per Onlineticker auf dem aktuellsten Stand.

Warum wird der Prozess, der ohnehin öffentlich ist, also nicht gleich per Videostream übertragen? An der Gerichtsverhandlung gegen den ehemaligen Bundeskanzler besteht zweifelsohne enormes öffentliches Interesse. Ein Livestream würde Transparenz garantieren, denn so könnten Interessierte den Prozess ungefiltert von zu Hause aus mitverfolgen, argumentieren Befürworter einer solchen Übertragung.

Nach der aktuellen österreichischen Rechtslage ist das – im Gegensatz zu den USA – aber nicht möglich. Sowohl im Mediengesetz als auch in der Strafprozessordnung ist ein Verbot von Bild-, Fernseh- und Hörfunkaufnahmen bei Gerichtsprozessen verankert. Das gilt auch für die Urteilsverkündung.

Laut Justizministerium gibt es derzeit keine Bestrebungen für Neuregelungen. Und auch Richter- und Anwaltsvertreter sehen Videoübertragungen äußerst kritisch.

"Keine Show"

"Dass Gerichtsverfahren öffentlich sind und Medien darüber berichten, ist ein Grundprinzip unserer Tätigkeit", sagt Georg Kanduth, Präsident der Richtervereinigung, im Gespräch mit dem STANDARD. Livestreams könnten aber dazu führen, dass Prozesse zu einer reinen Show verkommen und ihr eigentlicher Zweck – nämlich die Wahrheitsfindung – in den Hintergrund rückt. Laut Kanduth wären zudem Persönlichkeitsrechte der Beteiligten in Gefahr. Schließlich treten beim Prozess nicht nur Beschuldigte auf, sondern etwa auch Zeuginnen und Sachverständige, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.

Die österreichische Rechtsanwaltschaft ist auf Anfrage ebenfalls "klar gegen Video-Liveübertragungen". Sie seien "aus gutem Grund" verboten. Ein Livestream könnte dazu führen, dass Zeugen, die erst später aussagen, beeinflusst werden – ein Problem, das freilich auch bei schriftlichen Livetickern besteht. Deren Einsatz sieht die Anwaltschaft deshalb als "problematisch" an.

Aus Sicht des Justizministeriums besteht aber jedenfalls ein "gravierender Unterschied" zu Videos. Dort seien die Persönlichkeitsrechte aufgrund der Bildaufnahmen stärker beeinträchtigt. Laut Gesetz können Richter schriftliche Liveticker zudem untersagen, wenn diese das Verfahren beeinträchtigen. (Jakob Pflügl, 17.10.2023)