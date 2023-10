US-Präsident Joe Biden hat Israel nach dem Hamas-Angriff die Unterstützung der USA zugesichert. Am Mittwoch besucht er Israel. AP/Susan Walsh

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden fährt überraschend nach Israel, um die Israelis vor sich selbst zu retten. Aber er fährt doch, um seine totale Solidarität zu zeigen?

Das auch, aber in Wirklichkeit will Biden die israelische "Regierung der nationalen Einheit" unter Benjamin Netanjahu davon abhalten, massiv in Gaza einzumarschieren und dort eine humanitäre Katastrophe anzurichten, die sowohl Israel als auch den USA massiv schadet. Nämlich ideell in den Augen der Weltöffentlichkeit und geostrategisch, weil einerseits eine Ausweitung des Krieges droht und andererseits die USA von anderen strategischen Zielen – der Unterstützung der Ukraine und der Eindämmung Chinas mit seiner Aggression gegen Taiwan – abgehalten werden. Deswegen hat auch die Bodenoffensive noch nicht begonnen, nicht wegen des Wetters.

Israel hat in einer erklärlichen Reaktion auf das bestialische Massaker der Hamas in Südisrael geschworen, die Hamas zu zerstören. Aber die begleitenden Mittel dazu sind unverhältnismäßig. Die Sperre von Wasser, Nahrung, Strom und Medikamenten; die Aufforderung zur Massenflucht aus dem Norden von Gaza in den Süden; das Bombardieren, bei dem zwangsläufig Zivilisten zu Schaden kommen; das alles ist schon unerträglich. Aber dann noch mit massiven Bodentruppen nach Gaza hineingehen und in einem mörderischen Häuserkampf nicht nur schwere eigene Verluste und das Leben der Geiseln zu riskieren, sondern auch zwangsläufig noch mehr palästinensische Zivilisten zu töten und ihre Wohnstätten zu zerstören, das ist wahnsinnig. Eine Ausweitung auf das Westjordanland, das bisher trotz der Landnahme durch die Siedler und der Annexionsgelüste Netanjahus religiös-faschistischer Koalitionspartner halbwegs ruhig geblieben ist, wäre zu befürchten.

Unerschöpflicher Nachschub

Eine Besetzung von Gaza wird auch keinen nachhaltigen Erfolg haben. Die "Kämpfer" der Hamas, die nicht den "Märtyrertod" erleiden, werden sich davonmachen – und der Nachschub an fanatisierten jungen Männern, die weder einen Job noch eine Frau oder eine Zukunft haben, ist nahezu unerschöpflich.

Aus diesem Grund deuten die Amerikaner massiv an, dass die Israelis den Angriff auf Gaza lassen und vor allem die Grenze wieder für humanitäre Lieferungen aufmachen sollen. "Es wäre ein Fehler, Gaza zu besetzen", sagte Biden, der der beste US-Geopolitiker seit langem ist. Die USA fürchten eine Ausweitung des Krieges. Israel schützt sich mit einer Raketenabwehr, die von den USA geliefert wird. Wenn die Amerikaner massiv Nachschub liefern müssen, gibt es Schwierigkeiten in der Ukraine. Wenn sich die arabischen Staaten, die die Hamas fast so hassen und fürchten wie Israelis, zwangssolidarisieren müssen, sind die Abraham Accords, der Ausgleich zwischen Israel, etlichen arabischen Staaten, an der Spitze Saudi-Arabien und die USA, schwerst gefährdet.

Es fährt übrigens auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz nach Israel, aus demselben Grund. Um die Israelis von einer selbstbeschädigenden Aktion abzuhalten. Die Sicherheit Israels gehört zur deutschen "Staatsräson" (die höchsten Interessen eines Staates), sagt auch Scholz. Es ist auch Staatsräson Deutschlands und aller Freunde Israels, die israelische Regierung zur Räson (Vernunft) zu bringen. (Hans Rauscher, 17.10.2023)