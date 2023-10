Ein sichtlich nervöser Jim Jordan am Dienstag im Kongress. REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN

Washington – Nach dem Sturz Kevin McCarthys als Sprecher des Repräsentantenhauses, der Nominierung Steve Scalises als Nachfolger und dessen Rückzug kurz darauf ist nun Jim Jordan an der Reihe. Das US-Repräsentantenhaus unternimmt am Dienstag einen neuen Anlauf zur Vorsitzenden-Wahl. Die Abstimmung ist ab 18 Uhr MESZ angesetzt. Die Parlamentskammer ist wegen des Machtkampfs innerhalb der Republikanischen Partei seit zwei Wochen weitgehend gelähmt, die Abgeordneten sind deswegen zunehmend verärgert.

Washington Post

Bei der chaotisch verlaufenden Suche nach einem neuen Vorsitzenden hatte sich am Freitag in einer internen Abstimmung der Republikaner-Fraktion der rechte Hardliner Jim Jordan durchgesetzt. Ob der Verbündete von Ex-US-Präsident Donald Trump im Plenum der Kongresskammer auf die notwendige Mehrheit kommen wird, ist jedoch unklar. Am Dienstag vor der ersten Abstimmung schien es, dass er die 217 Stimmen, die er benötigt, um das Amt zu gewinnen, noch nicht zusammen hat. Ob die Wahl am Dienstag schon zu einem Ergebnis führt, ist also ungewiss.

Der Republikaner Juan Ciscomani ruft zur Vernunft auf.



Seit Kevin McCarthy von einer kleinen Gruppe seiner republikanischen Parteikollegen am 3. Oktober gestürzt wurde, ist das Repräsentantenhaus quasi handlungsunfähig. Dringende Themen wie die Unterstützung Israels und der Ukraine bleiben unerledigt. Den USA droht zudem Mitte November ohne Haushaltslösung ein sogenannter Shutdown.

Ein harter Gegner

Jordan, im Repräsentantenhaus Vorsitzender des Justizausschusses, ist einer der Gründer des rechtsextremen House Freedom Caucus und war während eines Großteils seiner Karriere eine spaltende Kraft am Capitol Hill. Auch bei moderaten Republikanern gibt es Vorbehalte gegen seinen aggressiven Politikstil. Den Demokraten von Präsident Joe Biden ist er ein rotes Tuch. Sie sehen in ihm einen Extremisten, der den Befehlen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump folgt.

Die Republikaner kontrollieren das Repräsentantenhaus mit einer knappen Mehrheit von 221:212 Sitzen. Es wird erwartet, dass alle Demokraten gegen Jordan sind. Mindestens sieben Republikaner werden voraussichtlich auch gegen ihn stimmen. So werden wohl mehrere Abstimmungsrunden notwendig sein.

Eine ähnliche Dynamik gab es im Jänner, als McCarthy 15 Abstimmungsrunden benötigte, um Sprecher zu werden. Jordans Verbündete haben jedenfalls die konservativen Wähler dazu aufgefordert, Druck auszuüben. Jordans Unterstützer sehen in ihm einen effektiven Fürsprecher für Ausgabenkürzungen. "Jim ist ein harter Mann und wird unsere konservative Agenda in den USA durchsetzen", sagte der republikanische Abgeordnete Mark Alford.

Der Demokrat Ted Lieu auf Twitter.



"Seine Agenda ist einfach: auf Trumps Geheiß die Abtreibung zu kriminalisieren, Sozialversicherung und Medicare zu kürzen und die Demokratie zu schwächen ", schrieb hingegen der demokratische Abgeordnete Ted Lieu in den sozialen Medien. (red, 17.10.2023)