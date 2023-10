Auf der einen Seite des Flusses stehen die Wohnblocks aus der Tito-Ära. Heute sind ihre Betonfassaden ein bisschen abgewetzt. Aber nicht nur wegen der großzügigen Balkone mit Blick auf das Ufer des Vardar sind die Apartments nach wie vor begehrter Wohnraum. Auch wegen der guten Zimmeraufteilung.

Auf der anderen Seite des Flusses ist die Zimmeraufteilung recht simpel. Es gibt nämlich nur eines. Und manchmal ist es aus Pappkarton. Denn wer Titos Betonsiedlung verlässt und über den kleinen Fußgängersteg den Vardar überquert, findet sich nicht nur in einem anderen Stadtteil, sondern in einer anderen Welt wieder. Einer, in der die Größe des Wohnraums eher kein Faktor ist. Aber in der die aufgeklaubten Plastikflaschen, die andere wegwerfen, und ein paar erbettelte Euro die Lebensgrundlage ganzer Großfamilien sind.

"Du kannst die Schuhe anlassen"

In den Büschen neben dem Zimmer aus Pappkarton liegt eine alte Matratze in verblichenem Beige. Die Witterung hat ihr schon schwer zugesetzt. Der junge Mann mit der Narbe über dem Auge nickt dem Besucher im Vorbeigehen zu. Aus der Box in der Tasche seiner Trainingshose dröhnt lauter Turbofolk. Die zwei Hunde, die auf dem alten Teppich über Unrat liegen, lassen sich davon nicht um den Mittagsschlaf bringen. Neben ihnen: ein gutes Dutzend Säcke aus reißfestem Material, randvoll gefüllt mit Plastikflaschen. Jeder davon, etwa so groß wie ein Heuballen, bringt zwei Euro.

In den improvisierten Siedlungen Skopjes sind viele Kinder und Jugendliche unregistriert. Martin Tschiderer

Die Häuser hier sind keine Häuser, sondern Verschläge. Alte Holztüren, verwitterte Spanplatten, Plastikplanen – alles dient hier als Dach und Mauer für die improvisierten Baracken, die von ein paar rostigen Nägeln zusammengehalten werden. Dazwischen stopft eine alte Jeans das Loch in der Fassade aus Styropor. "Du kannst die Schuhe anlassen", sagt Melisa, als sie in ihr Wohnzimmer bittet.

Melisa ist 32 und wohnt hier mit ihrem 34-jährigen Mann Ali und den vier Töchtern zwischen neun und 15 Jahren. Hier in der improvisierten Roma-Siedlung in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, wo zwar jeder die Baracken kennt, aber kaum jemand sie kennen will. Nordmazedonien gehört zu den ärmsten Ländern Europas, das Durchschnittseinkommen liegt bei knapp 500 Euro, die Arbeitslosenrate jenseits der 20 Prozent. Hier, zwischen den Holzverschlägen der Roma-Siedlung aber, ist ein Begriff wie Arbeitslosigkeit ohnehin nicht mehr als graue Theorie.

Keine Papiere, keine Perspektive

Denn kaum jemand in der Siedlung geht einer geregelten Arbeit nach. Die meisten leben von den Plastikflaschen, die sie in den großen Säcken sammeln, bis sie jemand abholt und ihnen ein paar Euro dafür zahlt. Manche bekommen auch Sozialhilfe. Sehr viele aber können weder lesen noch schreiben. Einige der Älteren haben noch nie eine Schule besucht. Und ein beträchtlicher Teil der Roma und Romnija, die hier leben, hat keine Papiere. Vor allem die, die im Kosovokrieg als Flüchtlinge nach Nordmazedonien kamen. Und ihre Kinder. Und die Kinder der Kinder.

Melisa und Ali vor ihrer Hütte. Martin Tschiderer

Wer keinen Reisepass, keine Geburtsurkunde hat, hat auch keinen Zugang zu Sozialleistungen, geschweige denn Chancen auf geregelte Arbeit. Keine Papiere, keine Perspektive. Nicht registriert zu sein bedeutet aber noch viel mehr: zum Beispiel, keine Anzeige bei der Polizei aufgeben zu können, wenn einem etwas passiert; die Polizei aus Angst zu meiden, statt bei ihr Schutz zu suchen. Wenn Angehörige der Volksgruppe sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind, passiert deshalb meistens nichts. Gerade Übergriffe auf Roma-Kinder sind deshalb besonders häufig. Und: Wer offiziell gar nicht existiert, wer ein "Phantomkind" ist, wie die Mazedonierinnen und Mazedonier sagen, der wird auch für eine ganz bestimmte Gruppe zum besonders leichten Opfer: internationale Menschenhändler.

Fadenscheinige Begründungen

Im Rahmen der großen Flucht- und Migrationsbewegungen seit 2015 sind europaweit tausende Kinder und Jugendliche verschwunden. Die meisten davon werden nie wieder gefunden. Hier in den Roma-Siedlungen von Skopje verschwinden jedes Jahr ein paar Kinder. Und auch von ihnen tauchen einige nie wieder auf. Das weiß man auch in den lokalen Communitys.

"In der Schule hat sie es nicht leicht", sagt Melisa. Aber immerhin hat Leyla, ihre jüngste Tochter, einen Platz in einer Klasse bekommen. Die Schule ist zwar ein paar Stadtteile entfernt und Leyla muss um sechs Uhr an der Bushaltestelle stehen, um rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. Aber dass sie einen Schulplatz hat, ist nicht selbstverständlich für ein neunjähriges Romni-Mädchen in Nordmazedonien. Denn Schulen mit mehrheitlich mazedonischer oder albanischer Bevölkerung versuchen häufig, Roma und Romnija nicht aufzunehmen. Oft unter fadenscheinigen Gründen.

Und damit, dass es für Leyla in der Schule schwer ist, meint Melisa nicht den Unterricht an sich, denn Leyla ist eine ambitionierte Schülerin. "Sie hat eben die Sachen nicht, die andere Kinder haben", sagt sie. Markenkleidung, neues Smartphone. Oder ein Busticket. "Vor kurzem hat sie eine Strafe bekommen, als sie kontrolliert wurde", erzählt Melisa. Leyla ist neun, auf ihrem T-Shirt glitzert ein Einhorn in Regenbogenfarben. Vorne am Fluss hat sie gerade ein paar kleine Fische gefangen, die sie jetzt in einem Plastikbecher schwimmen lässt. Später will sie einmal Flugbegleiterin werden, erzählt sie.

Ausgebüxt oder gekidnappt?

Damit Kinder wie Leyla und ihre drei Schwestern nicht verschwinden, hat die NGO Journalists für Human Rights ein Warnsystem für sie entwickelt. Ein Frühwarnsystem für Kinder, die zu verschwinden drohen. Denn wenn eines davon erst einmal weg ist, ist Zeit das entscheidende Gut. "Die Polizei muss 24 Stunden warten, bis sie Ermittlungen aufnehmen kann", erzählt Natascha Dokovska von der NGO. "Wenn tatsächlich Menschenhändler im Spiel sind, ist das aber eine halbe Ewigkeit." Dokovska war früher selbst Journalistin und hat etliche Reportagen über die Roma-Siedlungen von Skopje geschrieben. Die Lebensverhältnisse dort kennt sie deshalb genauso gut wie manche der Familien, die dort wohnen.

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder und Jugendliche aus den Siedlungen einfach für ein paar Tage untertauchen. Zum Beispiel, weil sie Streit mit ihren Familien hatten oder keine Lust auf die Schule. Meistens tauchen sie nach kurzer Zeit von selbst wieder auf. Aber nicht immer. So war das zum Beispiel auch bei Melisa und Ali selbst. Damals war Melisa elf und Ali 13. Und obwohl sie noch Kinder waren, hätten sie kurz darauf verheiratet werden sollen. Allerdings jeweils mit jemand anderem aus ihrem Dorf. Aber Melisa und Ali hatten sich verliebt. Deshalb büxten sie gemeinsam aus, um anderswo zusammenzuleben.

Von Treibgut bis zu alten Möbeln dient in den informellen Siedlungen von Skopje fast alles als Baumaterial. Martin Tschiderer

Andere, die sie einmal kannten, sind aber auch irgendwann verschwunden – und niemand wusste, wohin. Deshalb ist Teil des Frühwarnsystems eine Website, auf der abgängige Minderjährige gemeldet werden können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NGO nehmen dann als Erstes Kontakt mit der Polizei auf. Wenn die nichts weiß – und das kommt ziemlich häufig vor –, schauen die NGO-Leute oft selbst in den Siedlungen vorbei und sprechen mit den Familien. Genau das tun die Behörden nämlich selten. Auch wenn sie gerne anderes behaupten.

"Nicht nur in Nordmazedonien"

Im Arbeits- und Sozialministerium im Zentrum der Hauptstadt begrüßt eine achtköpfige Beamtendelegation rund um Izeir Memedi, den neuen Direktor für die staatlichen Zentren für Sozialarbeit. Er ist frisch im Amt und spricht noch wenig. Eine seiner Beamtinnen dafür umso mehr. Ja, es gebe da einige Probleme innerhalb der Roma-Volksgruppe, sagt sie. "Nicht nur in Nordmazedonien." Viele Länder Europas seien mit der Thematik konfrontiert. Man könne sie nur in kleinen Schritten lösen.

Das Ministerium unterhalte nicht nur Tagesbetreuungszentren für Kinder und Jugendliche, sondern stelle auch mobile Einsatzteams aus Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die die Roma-Siedlungen von Skopje regelmäßig aufsuchen würden. Wie viele Teams das genau sind, kann auf Nachfrage aber niemand beantworten. Auf weitere Nachfragen stellt sich heraus: Aktive, aufsuchende Sozialarbeit gibt es eigentlich gar nicht. Sozialarbeiter kommen nur dann in die Siedlungen, wenn sie wegen gemeldeter akuter Probleme dorthin gerufen werden.

Eine Frage der Zuständigkeit

Und das Problem mit den "Phantomkindern", die wegen ihrer fehlenden Pässe so leicht zu Opfern werden? Es gibt ein neues Gesetz, das den Erwerb offizieller Dokumente fördern soll. Das Sozialministerium ist dafür aber nicht zuständig, wie man dort betont. Reisepässe und Registrierungen lägen in der Kompetenz des Justizressorts. Alles rund ums Thema Wohnen wiederum falle in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen.

Und so korrekt die formalen Kompetenzen hier auch wiedergegeben werden mögen: Der aufmerksame Zuhörer fragt sich bald, wer sich denn überhaupt so richtig für die verschwindenden Kinder von Skopje zuständig fühlt. Und bald darauf fällt ein Satz, der die unausgesprochene Frage womöglich ein wenig beantwortet: "Jede Mutter, jeder Vater ist dafür verantwortlich, sich um die eigenen Kinder zu kümmern", sagt die gesprächige Beamtin. Und "bei den Menschen, die am Fluss leben", wie sie es formuliert, "geht es um Familien, die heute da sind und morgen vielleicht schon nicht mehr".

Politische Ignoranz

Der Klang dieser Töne kommt nicht nur den NGO-Mitarbeitern bekannt vor. Sondern allen, die in Nordmazedonien versuchen, die Lebenssituation der Roma und Romnija und ihrer "Phantomkinder" zu verbessern. Denn egal, ob es Beamtinnen des Sozialministeriums sind oder Mitarbeiter des Gesundheits- und des Justizressorts: In Ministerien, bei Behörden, an offiziellen staatlichen Stellen weicht man dem Thema gerne aus, statt es aktiv zu adressieren. Obdachlosigkeit sei eine persönliche Entscheidung, würden selbst Kabinettsmitarbeiter immer wieder zu verstehen geben, erzählen erfahrene NGOler.

Ein bis zum Rand gefüllter Sack mit Plastikflaschen bringt rund zwei Euro. Martin Tschiderer

Im Gegensatz zu Rumänien, Bulgarien oder Ungarn, wo es immer wieder zu Angriffen gegen Angehörige der Volksgruppe kommt – und auch Premier Viktor Orbán selten eine Gelegenheit auslässt, weiter Öl ins Feuer zu gießen –, sind mazedonische Roma eher selten von gezielten Gewalteskalationen bedroht. Es ist eher die politische Ignoranz, die ihnen zusetzt.

Helfen würden Bildung, feste Arbeit, das Aufschlagen in staatlichen Strukturen, sagt Dokovska von Journalists for Human Rights. Wer dagegen keine offiziellen Dokumente besitzt, hat nicht einmal Anspruch auf staatliche Sozialleistungen. Teile der Romnija und Roma in Skopje sind diesem Teufelskreis der Isolation längst entflohen. Für Melisa, Ali und ihre vier Töchter gilt das nicht. Ebenso wenig wie für alle anderen in der improvisierten Siedlung am Fluss. "Die soziale Leiter hochzuklettern", sagt Dokovska, "ist schwer, wenn du in einer Kartonhütte lebst." (Martin Tschiderer, 31.10.2023)