In der Welt siehts grade finster aus, aus Klosterneuburg gibt es in Zeitkapseln versteckte gute Ratschläge für künftige Generationen

In Zeitkapsel gesteckt: Ratschläge für die Zukunft. Getty Images/iStockphoto

Die Welt hat und bereitet gerade wirklich große Sorgen, drum mag ein wenig Ablenkung nicht schaden. Eine Betrachtung der Zeitläufte tut da ganz gut, der Gedanke dran, wie die Zeit verfliegt, aus Heutigem das Gestrige wird und Wichtigkeiten sich verschieben.

Nicht unspannend ist der Umgang mit dem Gestern, Jetzt und Morgen in Niederösterreich; konkret im Stift Klosterneuburg. Dort wird das Heute in den Kirchturmspitzen für künftige Generationen versteckt: in Zeitkapseln.

Vor rund einem Jahr wurden bei Arbeiten an den Kirchtürmen zwei mit Pergamentschriften befüllte Kapseln gefunden, 137 Jahre zuvor waren sie da oben verwahrt worden. Ihr Inhalt: recht profan, eine Abhandlung der Baugeschichte der Stiftskirche etwa.

Ja, und vor kurzem haben die jetzigen Augustiner-Chorherren ihrerseits zwei Zeitkapseln mit Pergamentschriften in den Kirchturmspitzen verstaut. Und was um Himmels willen wird die Nachwelt da übers Heute erfahren? Das Stift verriet nur, dass es etwa um Ängste, Sorgen und Wünsche dazu befragter Menschen gehe und die aktuelle gesellschafts-politische Situation. Den genauen Text kenne nur das Stift. Und, laut ORF.at, die Landeshauptfrau, mit der gemeinsam der Text entworfen worden sei.

Schade nur, dass die in der Zeitkapsel ebenfalls eingeschlossenen "Ratschläge, was die Menschen in Zukunft besser machen könnten", jetzt so lange niemanden erreichen werden. Gute Ratschläge könnten wir brauchen. (Renate Graber, 17.10.2023)