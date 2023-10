Komplett lautlos und dennoch flott genug für Multimedia und übliche Office-Aufgaben: Das ist eine Anforderung, an der nach wie vor viele Desktoprechner und auch Laptops scheitern. Der französische Hersteller Bleu Jour allerdings arbeitet an einer Lösung, die auch mit ihrem Format überzeugen soll.

Sie nennt sich Kubb Mini und präsentiert sich als Quader mit Maßen von 82,3 x 82,3 x 72,5 (B x H x L) Millimeter. Der im Mini-PC-Segment erfahrene Anbieter testet nun das Interesse an dem Gerät mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo aus.

Mit Intel N100

Die Grundlage für den Betrieb, der nach Herstellerangaben komplett lautlos laufen soll, liefert der Anfang des Jahres vorgestellte Intel-N100-Prozessor der "Alder Lake"-Generation. Es handelt sich um eine Vierkern-CPU ohne Multithreading. Sie kann einen Maximaltakt von 3,4 GHz erreichen und arbeitet mit 6 MB Smart Cache. Sie spricht über einen einzelnen Kanal DDR4- oder DDR5-Arbeitsspeicher an.

KUBB Mini N100-Promovideo

BLEUJOUR I.T Designer & Manufacturer

Als Grafikeinheit bringt sie Intels "UHD Graphics" mit, die auf bis zu 750 MHz taktet, 24 Execution Units besitzt und auch Bildausgabe in 4K-Auflösung (60 Hz) beherrscht. In Benchmarks liegt der N100 in etwa auf dem Niveau des Intel Core i5-6600T, einer reduzierten Version des damaligen Mittelklasse-Prozessors der "Skylake"-Generation. Während dieser allerdings mit einer typischen Leistungsaufnahme von 35 Watt unterwegs ist, findet der acht Jahre jüngere N100 mit nur 6 Watt sein Auslangen.

Kombiniert wird er beim Kubb Mini mit 8, 12 oder 16 GB LPDDR5-RAM. Dazu gibt es eine M.2 NVMe-SSD mit 512 GB oder 1 TB Speicherplatz. An der Front finden sich zwei USB-A-Anschlüsse mit USB 3.2-Spezifizierung. Auf der Rückseite ist ein weiterer solcher Port, dazu gibt es zwei HDMI 2.0-Ausgänge, wobei auch der Betrieb von zwei Monitoren in 4K-Auflösung möglich ist. Weiters gibt es einen RJ45-Netzwerkanschluss, eine 3,5mm-Audioklinke und einen zur Stromversorgung mit dem 30-Watt-Netzteil gedachter USB-C-Port. Seitlich ist ein microSD-Einschub zu finden.

An Bord ist weiters ein Wifi 6-Modul (802.11ax), das auch Unterstützung für Bluetooth 5.0 mitbringt. Zwei für die drahtlose Kommunikation vorgesehen Antennen lassen sich rückseitig montieren, was die Länge des Geräts auf 92,8 Millimeter vergrößert.

Die Rückseite des Kubb Mini. Bleu Jour

Gehäuse als Heatsink

Die niedrige Leistungsaufnahme der CPU ermöglicht den Verzicht auf einen Lüfter. Stattdessen nutzt man das aus Aluminium und Kupfer gefertigte Gehäuse, das es ermöglichen soll, die maximale Leistung des Prozessors auszureizen, ohne durch Abwärme bedingte Drosselung ausgebremst zu werden. Gegen Aufpreis kann Windows 11 Pro vorinstalliert werden, standardmäßig wird der Mini-PC aber ohne Betriebssystem ausgeliefert werden. Nutzer können ein System ihrer Wahl installieren, die zur Hardware passenden Treiber will das in Toulouse ansässige Unternehmen auf seiner Website zum Download anbieten.

Bleu Jour nennt als Einsatzszenario Büroarbeit, Point-of-Sale-Anwendungen, Schulen, Meetingräume, Filmentertainment und auch Gaming, wobei man bei letzterem Punkt explizit auf Retro-Gaming verweist. Und das zu Recht, denn mit seinen Leistungsdaten ist der Kubb Mini eher nicht die erste Wahl für aktuelle Blockbuster, sondern dürfte sich nur eingeschränkt für grafisch anspruchslosere Titel eignen.

Die Spezifikationen des Kubb Mini in der Übersicht. Bleu Jour

Crowd soll Herstellung finanzieren

Laut der Timeline auf der Kampagnen-Website ist die Entwicklung des Kubb Mini bereits abgeschlossen, einzig die Produktion selbst muss noch finanziert werden. Die Crowdfinanzierung läuft bis Mitte November. Für einen Betrag zwischen 235 und 330 Euro – variierend nach Speicherausstattung und etwaigem vorinstalliertem Windows – wird Unterstützern ein Rechner zugesagt. Als voraussichtliches Lieferdatum wird der kommende Dezember genannt. (gpi, 18.10.2023)