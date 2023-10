22-jähriger Steirer schafft es zum zweiten Mal in der laufenden Saison in die zweite Runde eines Turniers auf ATP-Ebene

Filip Misolic steht in Stockholm in der zweiten Runde. IMAGO/Goran Sebelic

Stockholm – Filip Misolic hat am Dienstag beim Tennis-ATP250-Turnier in Stockholm für eine Überraschung gesorgt. Der 22-jährige Steirer schaltete nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde des Hauptbewerbes den als Nummer acht gesetzten Briten Daniel Evans mit 6:4, 7:6 (1) aus. Für den Weltranglisten-181. war es erst der zweite Erfolg in einer Auftaktrunde auf ATP-Ebene in der laufenden Saison nach dem Viertelfinaleinzug in Bastaad im Juli.

Misolic startete gleich mit einem Break und ließ sich auch von einem Rebreak zum 2:2 nicht aus dem Konzept bringen. Zum 5:4 nahm er dem Ranglisten-34. neuerlich den Aufschlag ab und servierte in der Folge zu Null nach 41 Minuten aus. Auch im zweiten Satz begegneten einander die beiden Akteure auf Augenhöhe. Evans nahm dem ÖTV-Akteur zum 3:1 den Aufschlag ab, Misolic breakte zum 4:5 zurück und rettete sich ins Tiebreak. Dort war Österreichs Nummer fünf ungefährdet, ließ dem Gegner nur noch einen Punkt. Nach 1:40 Stunden war der Erfolg in der Tasche. (APA, 17.10.2023)