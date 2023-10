Messi und sein bester Freund. EPA/Paolo Aguilar

Lima/Montevideo - Fußball-Weltmeister Argentinien ist in der WM-Qualifikation weiter souverän unterwegs und hat auch dank Doppeltorschütze Lionel Messi den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Gegen Peru gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 2:0 (2:0). Brasilien blieb hingegen im zweiten Spiel hintereinander ohne Erfolg und musste neben der ersten Niederlage auch eine Verletzung Neymars verkraften. Kurz nach dem ersten Gegentreffer verletzte sich der Superstar beim 0:2 (0:1) gegen Uruguay.

Neymar musste kurz vor der Halbzeitpause laut Medienberichten wegen einer Verletzung am linken Knie ausgewechselt werden. Als er vom Platz gefahren wurde, versteckte der 31-Jährige sein Gesicht unter beiden Händen, das Stadion in Montevideo verließ er später auf Krücken. Eine Diagnose für den für Al Hilal in der Saudi Pro League spielenden Angreifer gab es zunächst nicht.

Entscheidend

"Wir haben alle Tests gemacht und wiederholen sie morgen. Diese 24 Stunden sind entscheidend, um zu sehen, wie sein Knie reagiert, wie geschwollen es ist und was die Bilder zeigen", sagte Brasiliens Teamarzt Rodrigo Lasmar. Es sei zu früh, um die Schwere der Verletzung festzustellen. Brasilien hatte zuletzt nur 1:1 gegen Venezuela gespielt, Neymar hatte sich danach für seine Leistung deutliche Kritik gefallen lassen müssen.

In der Tabelle zog Uruguay vorbei auf Rang zwei. Brasilien und Venezuela nach einem 3:0 gegen Chile mit ebenfalls sieben Punkten folgen auf den Plätzen drei und vier. An der Spitze steht weiterhin Argentinien. Beim 2:0 gegen Peru erzielte Messi beide Treffer (32., 42.) und spielte durch, nachdem der 36-Jährige zuletzt für seinen Club Inter Miami noch gefehlt hatte und beim 1:0 gegen Paraguay am Donnerstag nur eingewechselt worden war. (APA, 18.10.2023)