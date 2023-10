Die Arbeitnehmerseite fordert eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent. Die Arbeitgeberseite bezeichnet das als "nicht realisierbar" und bietet ein Plus von 8,8 Prozent

Rund 130.000 Menschen in der Sozialwirtschaft warten gespannt auf einen neuen Kollektivvertrag. Am Dienstagabend wurden die Verhandlungen für den privaten Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich ergebnislos unterbrochen. Große Überraschung war das freilich keine, schließlich handelte es sich um die erste Runde, in der ernsthaft inhaltlich debattiert wurde. Die Angebote der beiden Lager sind allerdings noch weit voneinander entfernt. Die Arbeitnehmerseite fordert eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 15 Prozent, mindestens aber 400 Euro mehr. Die von der Arbeitgeberseite angebotenen 8,8 Prozent waren den verhandelnden Gewerkschaften GPA und Vida zu wenig.

In der Branche rumort es jedenfalls bereits. Pflegepersonal, Altenbetreuer oder Pädagoginnen und Pädagogen – sie und viele weitere beklagen bereits seit Jahren die Arbeitsbedingungen in ihren Jobs. Zu wenig Personal, zu wenig Geld. Das ist der Grund, warum es am 24. Oktober in Wien größtenteils keinen Kindergartenbetrieb geben wird, DER STANDARD hat berichtet. Von den Auswirkungen der Protestmaßnahmen sind potenziell knapp 100.000 Kinder und deren Familien betroffen.

Teilzeit und Teuerung

"Bei einer Teilzeitrate von 70 Prozent können sich die Beschäftigten ihre Miete, ihren Wocheneinkauf und ihre Heizkosten mit ihrem Einkommen bald nicht mehr leisten", sagt GPA-Verhandlerin Eva Scherz. "Viele bekommen keine Vollzeitstelle, und bei 70 Prozent Frauen haben die meisten Betreuungspflichten, die sie in Vollzeit nicht bewältigen könnten." Das Angebot von 8,8 Prozent sei "deutlich zu wenig", in der Branche verdiene man bereits jetzt "massiv weniger als im Schnitt". Der aktuelle Mindestlohn vom Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) beträgt 1.893,20 Euro.

Eine Erhöhung des Mindestlohns stellte SWÖ-Geschäftsführer Walter Marschitz bereits in Aussicht: "Wir werden einen Mindestlohn von 2.000 Euro erreichen, dafür braucht man kein Prophet zu sein." Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, mindestens eine Lohnsteigerung in der Höhe der Inflation anzubieten, selbst wenn es vom Staat dafür noch keine Förderzusage gibt. Zur Erinnerung: In der Sozialwirtschaft wird das Gros der Löhne von der öffentlichen Hand bezahlt.

Das Thema der hohen Teilzeitquote sieht Marschitz ambivalent. "Einerseits ist es natürlich ein Problem, dass es nicht genügend Personalkapazitäten gibt, andererseits können viele Menschen überhaupt nur deswegen arbeiten, weil es die Teilzeitoption gibt." In einigen Bereichen sei es allerdings gar nicht möglich, Vollzeitstellen anzubieten. Etwa in der mobilen Pflege, da spiele sich das Wichtigste in der Früh ab, und man könne Klienten nicht auf später vertrösten.

Forderungen abseits von Geld

Die Gewerkschaft hat neben monetären Forderungen auch weitere Ansätze ins Spiel gebracht. Vida-Verhandlerin Michaela Guglberger sprach von einer zusätzlichen Urlaubswoche, einem höheren Kilometergeld und mehr Geld für Mehrstunden, hier hätten die Arbeitgeber aber noch keine Bewegung gezeigt. "Wer mehr Personal finden will, muss mehr bieten", stellte sie fest.

Der SWÖ hatte die Forderungen bereits im Vorhinein als "sicher nicht realisierbar" bezeichnet. "Kilometergeld abseits des amtlichen Kilometergelds einzuführen wäre organisatorisch nicht machbar", sagte Marschitz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Auch Mehrstunden besser zu bezahlen sei keine Option. Zu einer Arbeitszeitverkürzung wollte er sich noch nicht äußern. "Vergangenes Jahr wurde die 37-Stunden-Woche eingeführt, wir warten noch auf eine Evaluierung davon."

Zwei weitere Verhandlungstermine wird es auf jeden Fall noch geben, am 15. und 27. November. Bis Mitte November wollen die Gewerkschaften Rückmeldungen in den Betrieben sammeln, man bezeichnet die Stimmung aber bereits als "aufgeheizt". (Andreas Danzer, 18.10.2023)