Mit alten Dogmen zu brechen ist schwer, aber die ÖVP hat es geschafft. Jahrelang waren ausgeglichene Staatshaushalte ein Mantra für die Volkspartei, das immer beschworen, wenn auch in der Realität nie erreicht wurde. Doch damit ist vorerst Schluss. Am Mittwoch hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) das neue Budget für 2024 vorgestellt und auch, wie üblich, im Rahmen einer Prognose die aktuell plausibelste Berechnung für die kommenden Jahre vorgestellt.

Die Republik wird demnach die Ausgaben im Vergleich zur letzten Langfristprognose Ende 2022 deutlich erhöhen – entsprechend höher werden die Staatsdefizite 2024 und in den Folgejahren ausfallen. Das Defizit 2024 wird demnach 2,7 Prozent betragen, das ist knapp unter der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Auch in den kommenden Jahren bis 2027 soll es auf dieser Höhe bleiben. In der Folge heißt das, dass Österreichs Schuldenstand gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht wie bisher vorgesehen sinken, sondern konstant bleiben wird.

Was aber bedeutet das nun konkret, wo wird der Staat mehr Geld ausgeben? Höhere Defizite und Schulden sind für sich genommen ein Problem, die Frage ist immer, wofür das Geld eingesetzt wird und wie damit das Wachstum von morgen angekurbelt wird – was dann die Finanzierung ebendieser Schulden erleichtert. Hier wird es Diskussionsbedarf geben.

Deutliche Mehrausgaben für Pensionen

Insgesamt werden sich die Staatsausgaben im kommenden Jahr auf 123,488 Milliarden Euro belaufen, so der Plan. Einen deutlichen Anstieg gibt es beim staatlichen Zuschuss zu den Pensionen. Im vergangenen Jahr waren dafür laut Budgetplan 13,9 Milliarden Euro vorgesehen. Der Zuschuss für Pensionistinnen und Pensionisten steigt heuer auf 16,6 Milliarden Euro, das ist ein Plus von fast 20 Prozent. Rechnet man noch Pensionsausgaben für Beamte dazu, wird rund ein Viertel der Ausgaben im kommenden Jahr für Pensionen aufgewendet. Die hohen Ausgaben für Pensionen sorgen auch bereits für Kritik: "Die Regierung ignoriert den demografischen Wandel", meint etwa Lukas Sustala, Chef des Neos-Lab. "Sie riskiert damit die Spielräume für Entlastung und Investitionen im Budget."

Mehr Geld für den Kesseltausch

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte es bereits angedeutet: Die Grünen haben ihren Anspruch aufgegeben, dass bis 2040 verpflichtend alle Öl- und Gasheizungen aus dem Bestand verschwinden müssen. Dafür bekommt das Klimaministerium mehr Geld, um die Umrüstung der Kessel zu forcieren und ein schon bestehendes Programm ("Raus aus Gas") auszuweiten.

Laut Zahlen aus dem Finanzministerium steigen die Ausgaben für Klimaschutz zwar nur ganz leicht im kommenden Jahr. Das liegt aber an einer Umstellung der Ausgabenrechnung. Korrigiert man um diesen Faktor, ergibt sich laut Gewesslers Ressort, dass für Klimaschutz im kommenden Jahr 3,587 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, das ist ein Plus von elf Prozent im Vergleich zu heuer. Selbst unter Einrechnung der Inflation, die bei sieben oder acht Prozent liegt, ergibt sich also hier ein reales Plus. Insgesamt sollen eine Milliarde Euro allein im kommenden Jahr für Kesseltausch zur Verfügung stehen.

Ein Extra-Geschenk gibt es für junge Menschen. Wer 18 wird, erhält im kommenden Jahr einmalig das Klimaticket geschenkt.

Bildungsausgaben sinken real leicht

Anders sieht das im Bildungssektor aus. Auch hier steigen die Ausgaben etwas, von 11,2 auf etwa 11,5 Milliarden Euro. Aber angesichts eines leichten Anstiegs von nur 2,3 Prozent ist das unter Einrechnung der Inflation ein Rückgang. Der größte Teil der Ausgaben entfällt hier auf die Bezahlung des Lehrpersonals durch Bund und Länder. Hier gibt es natürlich einen Anstieg, der allerdings besonders beim Bundespersonal angesichts der hohen Inflation nicht sehr ausgeprägt ist. Unklar ist, wie das zu interpretieren ist. Eine Möglichkeit: Mehr ältere Lehrerinnen und Lehrer werden durch billigere und jüngere Kollegen ersetzt.

Definitiv weniger ausgegeben wird für schulische Infrastruktur unter Einberechnung der Inflation. Aus dem Finanzministerium heißt es dazu, dass es schon heuer eine deutliche Budgetsteigerung gab und im laufenden Vollzug ersichtlich wurde, dass nicht alle für 2023 zugeteilten Budgetmittel abgeholt wurden – darum die geringere Ausgabensteigerung 2024.

Arbeitsmarktbudget sinkt, aber AMS löst Rücklage auf

Interessant ist auch das Budget für Arbeit. Ein großer Teil der Gelder betrifft die Auszahlung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, das lässt sich politisch nicht steuern. Wohl aber lassen sich die Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik beeinflussen. Auf den ersten Blick kommt es hier zu einem Rückgang, laut Zahlen des Finanzministeriums sinken die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik von heuer 1,252 Milliarden Euro leicht auf 1,232 Milliarden. Unter Einbeziehung der Inflation wäre das ein großes Minus.

Allerdings darf das Arbeitsmarktservice seine Ersparnisse aus vergangenen Jahren nutzen, um das auszugleichen. So werden für die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Ziele des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums unter Martin Kocher (ÖVP) im kommenden Jahr 250 Millionen Euro bereitstehen. Die Hälfte davon, also 125 Millionen, kommt aus der Reserve des AMS. Dieser Betrag ist nicht Teil der erwähnten 1,232 Milliarden, weil das Geld offiziell nicht aus dem Budget kommt. Korrigiert man um diesen Wert, ergibt sich real eine leichte Steigerung der AMS-Mittel. 75 Millionen Euro soll es über zwei Jahre, 2024 und 2025, geben, um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und subsidiär Schutzberechtigten zu forcieren.

Deutlich steigen werden übrigens im kommenden Jahr nicht nur die Ausgaben für Pensionen, auch die Zinskosten für die Republik nehmen etwas zu. Auch den Finanzausgleich, über den unter anderem Pflege- und Gesundheitsleistungen finanziert werden, lässt sich der Staat deutlich mehr kosten. Insgesamt wird das Defizit im kommenden Jahr bei 20,9 Milliarden Euro liegen, dieses Geld muss die Republik also über Märkte aufnehmen, weil zu wenig Steuern eingenommen werden. Damit steigt das Defizit deutlich an im Vergleich zu 2023, als das Minus noch bei 17,1 Milliarden Euro lag. (András Szigetvari, 18.10.2023)