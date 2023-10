Nvidia und Foxconn kündigen den Bau von "KI-Fabriken" an. REUTERS/DADO RUVIC

Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn will vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren und sich ein weiteres Standbein schaffen. Gemeinsam mit dem Chip-Hersteller Nvidia kündigte der offiziell als Hon Hai firmierende taiwanische Konzern am Mittwoch den Bau von "KI-Fabriken" an.

"Es ist eine neue Art der Fertigung entstanden - die Produktion von Intelligenz", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang bei einer gemeinsamen Präsentation mit Foxconn. Für die Verarbeitung der Unmengen an Daten, die für KI notwendig sind, benötige man "KI-Fabriken". Foxconn habe das Know-How und die Ressourcen, um diese Rechenzentren weltweit aufzubauen.

Als Beispiel nannte Huang die Verarbeitung von Daten, die von selbstfahrenden Autos gesammelt würden. Diese würden in der "KI-Fabrik" genutzt, um die Software der Fahrzeuge zu verbessern. Die aktualisierten Programme kämen dann der gesamten Flotte zugute. "In Zukunft wird jedes Unternehmen, jede Branche KI-Fabriken haben."

Die Hochleistungsrechner dieser "KI-Fabriken" werden weiteren Angaben zufolge mit Spezialchips von Nvidia ausgerüstet. Der US-Konzern dominiert den Markt für KI-Prozessoren. (Reuters, 18.10.2023)