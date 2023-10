Das Gastro-Ranking "World's 50 Best" kürt nicht nur die besten Restaurants, sondern auch jene Orte, die die besten Drinks mixen. Auf dem ersten Platz landete diesmal eine Bar in Barcelona

Das Ranking "World's 50 Best" ist vor allem dafür bekannt, dass es jedes Jahr das beste Restaurant der Welt auszeichnet. In diesem Jahr ging die Ehre an das Lima in Peru, unter den vergangenen Preisträgern finden sich das Noma und das Geranium in Kopenhagen sowie das Mirazur in Menton, Frankreich. Österreich mischt da auch immer wieder mit dem Steirereck mit, das sich zumindest in den Top 20 halten kann.

Bei der Verleihung in Singapur wurden klarerweise auch Cocktails ausgeschenkt. EPA/HOW HWEE YOUNG

Zum 15. Mal wurden am Dienstag nun die besten Bars der Welt gekürt. Bei der Verleihung, die in Singapur stattfand, konnten sich in den Top Ten vor allem europäische Bars durchsetzen. Auf dem ersten Platz landete das Sips in Barcelona vor der Double-Chicken-Please-Bar in New York und der Cocktailbar Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt.

Eine österreichische Bar sucht man in dem Gastro-Ranking vergeblich. Die einzige Bar im deutschsprachigen Raum findet sich auf Platz 29: das Wax On in Berlin-Neukölln.

Die besten Bars

Die besten 10 Bars der Welt:

(rec, 18.10.2023)