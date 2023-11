"Ich bin so beeindruckt und überwältigt von diesem Akt des Mutes und der Rebellion." Dieses Statement schrieb Jamie Lee Curtis auf Instagram über ihre Kollegin Pamela Anderson. Auch Scarlett Johansson fand lobende Worte für den ungeschminkten Auftritt der Mimin bei der Pariser Fashion Week. Die Medien waren voll davon. Der erste Gedanke: Warum ist das eine Meldung wert? Eine berühmte und verhältnismäßig wohlhabende Frau verweigert sich den gängigen Schönheitsidealen und erntet Applaus, na toll! Geht man selbst ungeschminkt außer Haus, passiert das nicht.

In welchen Situationen verzichten Sie auf Make-up? https://www.istockphoto.com/de/portfolio/SamBurt

Pretty Privilege und der Umgang damit

Ohne Make-up schnell zum Supermarkt, okay, das geht grad noch. Aber wie schaut es aus, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht, einen wichtigen Arbeitstermin hat oder sonst im besten Licht erscheinen will? Immerhin weiß man ob des Phänomens Pretty Privilege, dass das Aussehen in der Gesellschaft sehr viel ausmacht. Wer als Normschönheit gilt, wird in unserer Gesellschaft besser behandelt, als kompetenter und erfolgreicher wahrgenommen. Also hilft man da schon einmal mit Puderpinsel, Eyeliner und Mascara nach. Und manchmal vielleicht auch mit Botox, Filler und Co. Aber eben aus dem Grund, weil dem Aussehen von Frauen dermaßen viel Bedeutung beigemessen wird und sie darauf reduziert werden.

Das sagt auch Sophie Passmann in ihrem Text in der "Zeit" mit dem Titel "Wir können nicht gewinnen": "Frauen haben nicht die Wahl, ob sie auf ihr Äußeres reduziert werden, sie haben lediglich die Möglichkeit, einen Umgang damit zu finden, der für sie möglichst ressourcenschonend ist." Ihr wurde dafür von vielen abgesprochen, Feministin zu sein, denn wer kann sich mit diesem Label schon schmücken, wenn man doch mit Filler in den Lippen experimentiert? Und schon wieder wird das Aussehen und der Umgang damit kommentiert, beurteilt und bewertet. Aber wie entkommt man dem?

Wie können wir dem Schönheitsdruck entkommen?

Wie sehr nervt es Sie, dass das Aussehen so oft kommentiert und beurteilt wird? Hat Andersons ungeschminkter Auftritt die Macht, bestehende Schönheitsnormen zu hinterfragen? In welchen Situationen legen Sie Wert auf Make-up und Co, und in welchen pfeifen Sie darauf? Und warum wird Feministinnen nicht zugestanden, dem Schönheitsdruck pragmatisch zu begegnen? (Judith Wohlgemuth, 2.11.2023)