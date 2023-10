Im Bereich der Praterbrücke provozierte ein berauschter Autorowdy bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei einen Verkehrsunfall. Nun muss sich der 34-Jährige vor Gericht verantworten. Christian Fischer

Wien – "Er hatte eine schwere Phase", versucht Verteidiger Marcus Januschke dem Schöffensenat unter Vorsitz von Alfred Hebenstreit-Weinauer zu erklären, warum der 34-jährige Herr A. sich am späten Abend des 19. Juli im Kokainrausch eine temporeiche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Der unbescholtene Angeklagte präzisiert die Schwierigkeit der Phase: Das Geschäft des Selbstständigen lief nicht, "meine Freundin habe ich kurz zuvor auch verloren". Dass er dann noch an "falsche Bekannte" geraten sei, habe zu einer Abhängigkeit von dem weißen Pulver geführt. Beisitzerin Nicole Baczak ist von dieser Erklärung nicht restlos überzeugt: "Was soll das heißen, 'die Freundin verloren'? Das heißt, es war so eine Art Psychotherapie auf der Südosttangente?", stellt sie in den Raum. Antwort erhält sie von dem geständigen Aserbaidschaner keine.

Im Sommer 2021 wurde A. als Autohändler ökonomisch tätig. Bis heute hat er deshalb 100.000 Euro Schulden. Ab Februar, März 2023 sei es mit den Umsätzen bergab gegangen, dann kamen die privaten Probleme dazu. "Ich war unter Stress", erklärt er dem Senat, der Kokainkonsum sei ebenso "stressabhängig gewesen". Konkret habe er zwei bis drei Mal pro Woche mehrere Portionen des Alkaloids aus den Blättern des Coca-Strauchs geschnupft. Auch am Abend des Tattages. "Ich war bei einem Bekannten auf seinem Autoplatz. Dessen Geschäft lief gut. Ab 19.30 Uhr, 20 Uhr habe ich drei oder vier Nasen gezogen", gibt A. zu.

Dann borgte er sich von seinem Bekannten einen Audi RS7 aus und fuhr weg. "Da ist dann das alles passiert", übt der Angeklagte sich in Euphemismus. "Was ist 'alles'?", will Vorsitzender Hebenstreit-Weinauer wissen. A. erzählt seine Sicht der Dinge: Er sei bei einer Autobahnauffahrt vor einer roten Ampel gestanden und habe sich mit dem neuen Gefährt noch nicht so gut ausgekannt. "Das Auto hat dann geschossen", schildert er Fehlzündungen, das habe ein Polizist, der im Rahmen eines Verkehrsschwerpunkts gerade einen anderen Automobilisten beamtshandelte, gehört. "Er kam auf mich zu. Dann war ich einfach schockiert und hatte Angst und Panik", beschreibt es der seit drei Monaten in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte. "Wieso sind Sie schockiert, wenn ein Polizist auf Sie zukommt?", ist der Vorsitzende zunächst überrascht. "Weil ich Drogen genommen hatte", gibt A. zu.

Mit bis zu 200 km/h geflüchtet

Er ignorierte also das rote Leuchten der Lichtsignalanlage und fuhr bei der Anschlussstelle Rautenweg zunächst auf die S2 auf. Der Exekutivbeamte sprang in sein Zivilfahrzeug der Polizei, ebenfalls ein Audi, allerdings mit der Bezeichnung A4, und nahm die Verfolgung auf. Mit bis zu 200 km/h raste A. über die Straße, überholte links und rechts andere Fahrzeuge. Als er dachte, er habe den Revierinspektor abgeschüttelt, konnte ihn dieser einholen und zum Anhalten auffordern. Zunächst sah es so aus, als ob der Angeklagte kooperieren wollte, als der Beamte aber die Autobahn verließ, folgte A. ihm nicht. Also fuhr der Polizist wieder auf – und just auf dem Beschleunigungsstreifen sah er, wie das Tatfahrzeug scharf nach rechts verriss und auf ihn zukam.

"Um eine Kollision zu vermeiden, bin ich ausgewichen, dann sah ich die Leitplanke auf mich zukommen", erinnert sich der Polizist als Zeuge. Also lenkte er wieder nach links, kam ins Schleudern und touchierte dabei den Wagen mit einer vierköpfigen Familie, die ebenfalls verunfallte und leicht verletzt wurde. A. fuhr weiter, ein Zeuge verfolgte ihn allerdings und informierte die Polizei telefonisch über seinen Standort, sodass der Angeklagte schließlich in Wien-Simmering festgenommen werden konnte.

Zunächst sagte der 34-Jährige, er habe bei der Fahrt nichts Ungewöhnliches bemerkt und auch niemanden gefährdet, der Rauschmittelentzug in der Untersuchungshaft scheint seine Meinung geändert zu haben. "Ich verspreche, es wird nie wieder vorkommen", beteuert er vor Gericht. Konsequenzen habe er ohnehin schon erlitten, gibt Verteidiger Januschke zu bedenken: Der Führerschein wurde seinem Mandanten für zwei Jahre abgenommen, er hat die Gewerbeberechtigung verloren, und erhebliche Schadenersatzforderungen dräuen. A. habe sich aber aus dem Gefängnis bereits einen Platz in einer Entzugseinrichtung organisiert und einen neuen Arbeitsplatz in Aussicht, sieht der Rechtsvertreter durchaus eine positive Entwicklung.

Bedingte Haftstrafe mit Auflagen

Der Schöffensenat folgt nach zwanzigminütiger Beratung offenbar dieser Einschätzung und verurteilt A. rechtskräftig zu zwei Jahren bedingter Haft. Zusätzlich bekommt er einen Bewährungshelfer oder eine Bewährungshelferin und muss seine ambulante Entzugstherapie nachweisen. "Sie sind unter Drogen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf einer Autobahn Slalom gefahren!", hält Hebenstreit-Weinauer in seiner Urteilsbegründung fest. Er sieht auch noch "durchaus Gesprächsbedarf, um Ihnen wieder auf die Beine zu helfen", erklärt er die Anordnung von Bewährungshilfe. (Michael Möseneder, 18.10.2023)