Speziell in sozialen Medien verläuft die Debatte über die Eskalation in Nahost oft faktenfern und höchst emotional. IMAGO/Guido Schiefer

Gerade wenn schreckliche Berichte wie jene über die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt am Dienstag oder die überfallenen Kibbuzim im Süden Israels vor zehn Tagen uns erreichen, wird die eigene Machtlosigkeit mitunter unerträglich. Man möchte sein Entsetzen über diese Verbrechen hinausschreien. Und über neue Medien ist eine Plattform dafür stets nur einen Klick entfernt. Allzu oft mündet die Absicht, sein Mitgefühl und Entsetzen in Worte zu fassen, dann aber doch in "Hot Takes", also streitbare Stellungnahmen, zur Lage im Nahen Osten.

Natürlich ist es wichtig, dass wir über die Gräueltaten in Israel und den Krieg in Gaza sprechen. Doch wenn Menschen ohne Expertise ihre Meinungen dazu ins Internet stellen, kommt mitunter heraus, was Justin Bieber und Richard David Precht passiert ist. Der Popstar Bieber postete ein Bild mit dem Satz "Praying for Israel", zu sehen waren auf dem Foto aber Häuserruinen in Gaza. Der Philosoph Precht wiederum holte in seinem Podcast zu Erklärungen über das Judentum aus, die in antisemitische Vorurteile und sogar Falschbehauptungen mündeten.

So wichtig es ist, in kriegerischen Konflikten auch als nichtbetroffene Person Haltung zu zeigen und sich gegen Unrecht zu positionieren: Wir sollten dazu immer auf belegte Informationen und Fachleute zurückgreifen. Wenn Bieber seine Reichweite nutzen will, kann er seinen Account Expertinnen zur Verfügung stellen. Wenn Precht über das Judentum sprechen möchte, kann er einen Religionswissenschafter einladen und selbst einmal zuhören.

Auch als nichtprominente Userin fühlen sich die "We hear your silence"-Vorwürfe beider Seiten schwer erträglich an. Doch lassen wir uns davon nicht zu verkürzten und mitunter sogar falschen Laienstatements verführen. Das verhärtet nur Fronten und zerstört den Diskurs. Mitunter ist mit einem geteilten Info-Posting einer seriösen Quelle allen mehr geholfen. Und ja, auch Katzenfotos und Sonnenuntergänge dürfen gerade noch geteilt werden. Vielleicht sind diese gerade wichtiger denn je. (Antonia Rauth, 18.10.2023)