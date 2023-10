Der ehemalige Minister Norbert Darabos ist derzeit Koordinator der Burg Schlaining im Burgenland. ACP/Bruckner

Eisenstadt – Der frühere Verteidigungsminister und Ex-Landesrat Norbert Darabos könnte bei der Europawahl im kommenden Jahr von der SPÖ Burgenland ins Rennen geschickt werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es von der Landespartei noch nicht, diskutiert wird die Liste am Montag im SPÖ-Bundesparteivorstand – von der Platzierung der Kandidaten dürfte auch ein Antreten Darabos' abhängen.

Listenplatz als Entscheidungsfaktor

Offiziell hieß es aus der Landespartei am Mittwoch gegenüber der APA, dass derzeit noch alles in Diskussion sei. Wer aus dem Burgenland antritt, hänge vom möglichen Listenplatz ab. Die Liste wird bei der SPÖ jedenfalls im Reißverschlussprinzip mit Männern und Frauen erstellt. Bei der EU-Wahl 2019 kandidierte aus der SPÖ Burgenland der damalige Landesgeschäftsführer Christian Dax auf Platz sieben.

Fixiert wird die EU-Kandidatenliste beim Bundesparteitag am 11. November in Graz. Bundesspitzenkandidat soll Andreas Schieder werden. Vor dem Bundesparteivorstand findet am Montag noch ein Landesparteivorstand statt. In Wien wird die burgenländische SPÖ dann von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrätin Daniela Winkler vertreten. (APA, 18.10.2023)