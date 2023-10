Jamal Musiala tanzt. IMAGO/Andy Lewis

Philadelphia - Deutschland hat zum Abschluss der USA-Reise den angestrebten zweiten Sieg verpasst. Nach dem 3:1 gegen die USA musste sich der neue deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem zweiten Länderspiel am Mittwoch in Philadelphia mit einem 2:2 (1:1) gegen Mexiko begnügen. Vor 62.284 Zuschauern im Lincoln Financial Field erzielten Abwehrspieler Antonio Rüdiger (25. Minute) und der eingewechselte Torjäger Niclas Füllkrug (51.) die Treffer für die deutsche Nationalmannschaft.

"Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die innerhalb von einer Woche so viele Dinge umsetzt. Ich war schwer begeistert. Deswegen mache ich mir absolut keine Sorgen", lobte Nagelsmann.

Im Ton sachlich, aber in der Wortwahl fast schon euphorisch zeichnete der 36-Jährige ein rundum positives Bild des sportlich geglückten und atmosphärisch wichtigen Amerika-Trips. Die US-Amerikaner wurden 3:1 geschlagen, das Remis gegen Mexiko immerhin leidenschaftlich erkämpft. "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden", versicherte Nagelsmann acht Monate vor dem EM-Eröffnungsspiel in München.

"Glücksfall"

Die Spieler hängen an Nagelsmanns Lippen, hörte man aus dem engsten DFB-Zirkel noch in Philadelphia. "Dieser Lehrgang war ganz gut für das ganze Team, und den nächsten Step gehen wir dann im November", sagte Jungstar Jamal Musiala. Für Sportdirektor Rudi Völler hat auch der "Glücksfall" Nagelsmann eine steile Lernkurve hingelegt. "Er weiß jetzt, was es heißt, Bundestrainer zu sein nach diesen beiden Spielen", sagte der einstige Teamchef.

Von den von Völler erwähnten "Wochen zum Durchatmen" bis zu den nächsten EM-Härtetests gegen die Türkei am 18. November in Berlin und in Wien gegen Österreich drei Tage darauf will Nagelsmann aber garantiert nichts wissen. Man solle "schon in der Lage sein, die Spiele im November zu gewinnen", sagte er.

Und Arbeit gibt es natürlich noch genug. Besonders in der Defensive. "Wir haben Dinge okay gemacht, wir haben Dinge nicht so gut gemacht", sagte Nagelsmann speziell zur Baustelle Abwehrarbeit. "Defensive Stabilität werden wir im Sommer brauchen, wenn wir ein Turnier spielen. Das müssen wir trainieren", sagte der Nachfolger von Hansi Flick. (APA, 18.10.2023)