Seit vier Jahren rätseln Forschende über das dramatische Sterben von Grauwalen an der amerikanischen Pazifikküste. Foto: AP/Allysa Casteel/Seaside Aquarium

Seit 2019 häufen sich die Todesfälle von Grauwalen an der nordamerikanischen Pazifikküste in einem alarmierenden Ausmaß. Zahllose Exemplare der bis zu 15 Meter langen Bartenwale wurden bisher sterbend angeschwemmt oder tot aufgefunden. Die US-Wetter- und -Ozeanografiebehörde NOAA sammelte die Daten zu den Strandungen und stufte die Häufung als "ungewöhnliches Sterbeereignis" ein. Also versuchten Forschende, dem Rätsel auf den Grund zu gehen: Waren die Meeressäuger mit Schiffen kollidiert, spielten Krankheiten eine Rolle, oder waren die Tiere ertrunken, nachdem sie sich in Fischernetzen verheddert hatten?

Zwei ähnliche Massensterben von Grauwalen waren schon in den 1980er- und 1990er-Jahren beobachtet worden, allerdings handelte es sich dabei um vergleichsweise kurzzeitige Ereignisse, während das aktuelle Sterben bereits seit vier Jahren andauert und noch kein Ende abzusehen ist. Laut NOAA sank dadurch die Population der Grauwale im Nordpazifik von geschätzten 27.000 im Jahr 2016 auf 14.500 im Jahr 2023.

Hungernde Wale

Ein Grund für dieses Sterben schien sich zuletzt abzuzeichnen, nachdem Fachleute der NOAA bei einigen toten Walen Anzeichen von Nahrungsmangel beobachtet hatten. Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Instituts für Meeressäugetiere der Oregon State University konnten dies nun bekräftigen. Mehr noch: Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass das Walsterben unmittelbar mit dem Abschmelzen des Meereises in der Arktis zusammenhängt.

Wie Joshua Stewart und sein Team von der Oregon State University im Fachjournal "Science" darlegen, führt der Rückgang des Meereises dazu, dass das Nahrungsangebot für die Grauwale dramatisch abnimmt. "Ich habe das Gefühl, dass wir hier endlich einen handfesten Beweis vorliegen haben", sagte der Ökologe.

Wanderer mit Vorliebe für Krebse

Grauwale unternehmen die längsten Wanderungen aller Säugetiere auf der Erde. Sie legen jedes Jahr mehr als 12.000 Meilen zurück, um von ihren Futtergründen in der Arktis, wo sie den Sommer verbringen, zu ihren Fortpflanzungsgebieten in den warmen, flachen Lagunen der mexikanischen Halbinsel Baja California zu gelangen, wo sie den Winter verbringen. In der Arktis ernähren sich die Grauwale von Plankton, hauptsächlich aber von Krebstieren. Diese wiederum ernähren sich von Algen, die auf der Unterseite des Meereises wachsen.

Das Meereis in arktischen Gewässern schmilzt dramatisch. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette – bis hin zu den großen Meeressäugern. Foto: imago stock&people

"Weniger Eis bedeutet weniger Algen, was sich in weiterer Folge negativ auf die Hauptbeute der Grauwale auswirkt", sagte Stewart. "Wenn die primäre Nahrungsquelle plötzlich abnimmt, wird auch die Population der Grauwale erheblich beeinträchtigt." Oder, konkreter: Das Schmelzen des Meereises unterbricht die gesamte Nahrungskette bis hin zu den Walen.

Die weitere Konsequenz dieser Entwicklung ist nach Ansicht der Forschenden klar: Der Rückgang der verfügbaren Nahrung führt zu unterernährten Walen und in weiterer Folge zu geringeren Geburtenraten. Zwar sind die Grauwale laut Stewart derzeit nicht vom Aussterben bedroht, aber das kann sich freilich noch ändern.

Folgen der Klimakrise

Eigentlich gilt die Art als Vorzeigebeispiel für den Erfolg von Schutzmaßnahmen: Noch vor Jahrzehnten standen die Grauwale am Rand der Ausrottung, doch durch die internationalen Walfangbestimmungen konnte sich die Spezies insgesamt weitgehend erholen.

Dennoch: Das große Sterben der Grauwale vor der amerikanischen Pazifikküste belegt die weitreichenden Auswirkungen der Klimakrise. Dass das Meereis in alarmierendem Tempo weiter schmilzt, ist eine Tatsache, an der sich so schnell nichts ändern wird. "Selbst sehr mobile, langlebige Arten wie Grauwale reagieren offensichtlich empfindlich auf die Auswirkungen des Klimawandels", so Stewart. Ob sich diese Ozeanriesen langfristig an die neuen Gegebenheiten anpassen können, muss sich erst zeigen. (Thomas Bergmayr, 18.10.2023)