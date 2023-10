Nach einem gefühlt langen Sommer und einem ungewöhnlich milden Herbst sind nun endgültig die Temperaturen eingetreten, die der Jahreszeit entsprechen. Wer einen Garten hat, beschäftigt sich spätestens jetzt damit, diesen winterfit zu machen. Will man sich im Frühjahr wieder an Blütenpracht und Co erfreuen, muss man schließlich einiges an Vorsorge treffen.

Was müssen Sie im Garten vor der kommenden Kälte bewahren? Getty Images/iStockphoto

Wenn der Winter kommt

Eine gründliche Herbstreinigung, bei der Laub und abgestorbene Pflanzen entfernt werden, gehört in vielen Fällen dazu, um den Garten gut in den Winter zu geleiten. Schließlich möchte man verhindern, dass Schädlinge und Krankheiten überwintern. Manche gut gedeihenden Pflanzen profitieren vielleicht von einem leichten Rückschnitt im Herbst. Auch das Thema Pflanzenschutz wird aktuell bei so manchem im Garten großgeschrieben – vielleicht gibt es kälteempfindliche Pflanzen, die durch spezielle Winterabdeckungen geschützt oder mit Wintervliesen eingepackt oder anderweitig bedeckt werden müssen. Auch Mulchen kann geboten sein, um Wurzeln vor Frostschäden zu schützen und das Unkrautwachstum zu reduzieren. Topfpflanzen müssen vielleicht zur Überwinterung in wärmere Innenräume gestellt werden. Und wer einen Gartenteich hat, muss auch hier Vorkehrungen für die kalte Jahreszeit treffen.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche letzten Arbeiten stehen bei Ihnen vor dem Winter noch an? Welche Ihrer Pflanzen sind besonders schwierig zu überwintern? Und bei welchen machen Sie sich Sorgen, dass sie die kalte Jahreszeit vielleicht nicht gut überstehen werden? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 19.10.2023)