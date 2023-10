Am 19. Oktober wird DER STANDARD 35 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich nicht nur bei der lachsrosa Zeitung viel getan, auch das Weltgeschehen stand nicht still. Aber können Sie sich an mehr oder weniger einschneidende Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Gesellschaft der vergangenen 35 Jahre noch erinnern? Testen Sie, was Sie über das Weltgeschehen der vergangenen Jahre wissen!

Woran aus den letzten 35 Jahren Berichterstattung können Sie sich erinnern? Tizian Rupp

Los geht's!

Ihr Ergebnis

Wie haben Sie abgeschnitten? Welches Ereignis hatten Sie ganz vergessen, welches Ereignis hätte noch im Quiz vorkommen sollen? Posten und diskutieren Sie Im Forum! (ugc, 19.10.2023)