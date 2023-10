Wer ins Atelier von Oscar Bronner kommt, bemerkt als Erstes die zahlreichen Skulpturen, die auf dem Boden und auf Tischen stehen. Die meisten sind tiefrot, auf den ersten Blick wirken sie schwer; doch zugleich winden sie sich leichtfüßig nach oben oder um sich selbst. Sie laden den Raum mit Energie auf.

Es sind jene Skulpturen, die Oscar Bronner (80) selbst angefertigt hat. Der Herausgeber des STANDARD sieht sich selbst hauptberuflich als Künstler, abwechselnd als Maler und als Bildhauer. In den vergangenen sechs Jahren war er künstlerisch ausschließlich als Bildhauer tätig und hat sich zunächst mit der Bionik und danach mit der Figura serpenti­nata beschäftigt, den Spiralmotiven der Renaissance. Nun beginnt eine neue Phase: Oscar Bronner malt wieder Bilder, nach jahrelanger Pause. Martin Kotynek, sechs Jahre lang Chefredakteur des STANDARD, hat mit ihm über seine Kunst, Medien, aber auch über die Gefahren für Demokratien gesprochen.

STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner in seinem Kunstatelier in Wien. Foto: Helena Lea Manhartsberger

Kotynek: Wir sind hier in Deinem Atelier, um­geben von vielen Deiner Skulpturen. Woran arbeitest Du gerade?

Bronner: Ich verstehe mich sowohl als Maler als auch als Bildhauer – habe aber das Pro­blem, dass ich immer nur eines von beiden machen kann über längere Zeit. In den vergangenen sechs bis sieben Jahren habe ich nur Skulpturen gemacht, davor nur Bilder, und jetzt fange ich wieder mit Bildern an. Der Grund dafür ist, dass ich in Serien arbeite: Eine Skulptur ergibt sich aus der vorherigen, und dann entwickelt sich das immer weiter; das Gleiche geschieht bei den Bildern. Wenn ich einmal in einer Serie drin bin, will ich sie nicht unterbrechen. Ich kann mich nicht zwingen, ein Bild zu malen, wenn mich gerade eine Skulptur beschäftigt.

Kotynek: Was beschäftigt Dich bei Deinen ersten Bildern nach jahrelanger Pause?

Bronner: Im Moment mache ich Bilder, bei denen ich collagenartig Elemente von früheren Bildern zusammenmontiere. Eine etwas seltsame Kombination aus Skulpturen und Bildern.

Kotynek: Du hattest die bionische Phase, in den vergangenen drei Jahren sind spiralförmig gewundene Skulpturen entstanden. Welche Phase kommt jetzt?

Bronner: Das weiß ich noch nicht, ich muss den Überbau gleichzeitig entwickeln, während ich die Bilder male. Das fasziniert mich so an einem kreativen Prozess: Während man sich vortastet, weiß man selber gar nicht so genau, wo das hinführt. Wenn ich diesen Prozess genau durchschauen würde, wäre es für mich weniger reizvoll. Was natürlich auch manchmal dazu führt, dass man sich eine Zeitlang in eine Richtung bewegt, etwas ausprobiert und dann draufkommt: Eigentlich ist das Ergebnis uninteressant – und vieles wegwirft.

Kotynek: Das erinnert mich an eine investigative Recherche im Journalismus, bei der man auch nie weiß, ob am Ende etwas Relevantes herauskommt.

Bronner: Und bei der man auch nicht weiß, ob das Ergebnis gegen die eine oder gegen die andere Seite ausgeht. Es ist in beiden Fällen eine Recherche, in meiner Arbeit eine optische. Deshalb beginnt jetzt eine aufregende Zeit für mich, weil ich noch nicht weiß, wo das hinführen wird. Was ich weiß, ist, dass ich noch nicht angekommen bin.

Kotynek: Wie spürt man, dass man angekommen ist?

Bronner: Man kann endlos weitermachen, etwa ein Bild endlos weitermalen, aber wenn man nicht rechtzeitig aufhört, macht man es damit kaputt. Irgendwann fühlt es sich stimmig an. Dann sollte man aufhören.

Kotynek: Und wann weißt Du, wann eine ganze Phase zu Ende ist, die über Jahre läuft?

Bronner: Wenn ich Gefahr laufe, mich zu wiederholen. Wenn die Entwicklung weitergeht, mich in neue Gebiete führt und mich immer wieder fasziniert, dann ist es interessant weiterzuarbeiten. Und wenn das endet, dann muss ich aufhören. Dann kommt der etwas schmerzhafte Prozess: Was kommt als Nächstes?

Kotynek: Das beschäftigt Dich vermutlich nicht nur als Künstler, sondern auch als Medieneigentümer: Was kommt mit der nächsten Nationalratswahl, laut Umfragen würde derzeit jeder Dritte die FPÖ wählen. Was hieße eine FPÖ-Regierung für die Zivilgesellschaft, für kritische Denkerinnen, Journalisten, Universitäten, Künstlerinnen?

Bronner: Man kann aus genügend Statements schließen, bei denen Viktor Orbán als Vorbild genommen wird, dass Österreich eine ähnliche Entwicklung nehmen würde wie Ungarn: hin zu einer illiberalen Demokratie, wo das Wort Demokratie eigentlich nur noch Staffage ist. Orbán ist sehr geschickt vorgegangen: Es gibt Pressefreiheit in Ungarn, sie kann aber nicht praktiziert werden. Nicht weil er Medien verboten hat, sondern weil er ihnen die Existenz verunmöglicht, wenn man nicht zu seinem Freundeskreis dazugehört. Schon bei Sebastian Kurz hat man gespürt, dass er in diese Richtung geht, er hat die Medien unterteilt in Freunde und Feinde. Freunde wurden pfleglich behandelt, finanziell und mit Informationen, dadurch hatten es die anderen schwieriger. Und wenn die Phase Kurz länger gedauert hätte, hätten wir eine ähnliche Medienlandschaft wie in Ungarn. Die Freiheitlichen würden genauso vorgehen, die Blaupause ist da. Jetzt kann man sagen: Uns als Medienmenschen würde das nicht gefallen, dem Rest der Bevölkerung kann es wurscht sein. Aber freie Medien sind halt nicht wurscht, wenn man eine Demokratie haben will. Eine Demokratie, in der nicht frei berichtet wird, ist keine.

Kotynek: Orbán hat auch die Justiz ausgehöhlt.

Bronner: In Ungarn wird die Justiz gegängelt, es wird dafür gesorgt, dass nur noch genehme Richter in wichtige Positionen kommen. Und dann kann man fuhrwerken, wie man will, inklusive Korruption. Natürlich gibt es auch in Österreich Korruption, weil es auf der ganzen Welt Korruption gibt, das ist ein menschlicher Zug. Aber die Frage ist: Gibt es dann Medien und die Justiz, die Korruption aufdecken beziehungsweise sanktionieren? Das ist in Österreich der Fall, daher lesen wir auch von der Korruption. In Ungarn hört man nichts mehr davon – obwohl wir wissen, dass die Familie Orbán sehr wohlhabend geworden ist.

Kotynek: In der FPÖ wollte Heinz-Christian Strache zum System dazugehören, Herbert Kickl will es zerstören. Ist Kickl für die liberale Demokratie gefährlicher als Strache?

Bronner: Kickl ist intelligenter als Strache. Daher ist er gefährlicher.

Kotynek: Was hat eigentlich dazu geführt, dass die FPÖ in den Umfragen führt?

Bronner: Einerseits ist es der Zeitgeist, wir haben dieses Phänomen auch in anderen Ländern, es gibt gerade viele Krisen. Andererseits gibt es auch eine gewisse Überheblichkeit der Eliten, die runterschauen auf große Teile der Bevölkerung. In Österreich kommt hinzu, dass es in der ÖVP eine enorme Führungsschwäche gibt. Wir haben dort seit einiger Zeit Menschen, die ihren Job nicht machen. Die versuchen, Korruption wegzuwischen. Die notwendige Reformen aufschieben. Die nur ihre Klientel bedienen.

Kotynek: Und in den anderen Parteien?

Bronner: In der SPÖ hatten wir lange Zeit eine Führung, die nicht für eine Spitzenposition in der Politik geschaffen war. Pamela Rendi-Wagner ist eine hochinteressante, intelligente, kompetente Frau, die aber an ihrem "level of incompetence" angekommen war. Jeder hat es gemerkt, dass das nicht ihr Job ist. Und jetzt haben wir mit Andreas Babler dort jemanden, der seltsame Sachen von sich gibt, etwa die EU als das aggressivste Element unserer Zeit bezeichnet. Das fand ich originell. Er rechtfertigt sich, dass er in einem zweistündigen Interview überspitzt formuliert hat. Das war seine Ausrede. Jetzt frage ich mich: Der Mann will Bundeskanzler werden, da ist man vermutlich ärgerem Stress aus­gesetzt als zweistündigen Interviews. Wenn das überspitzt war: Was hat er denn gemeint, wenn er das nicht überspitzt formuliert? Es war einfach dumm. Das hat ihm vermutlich jemand gesagt, und daher wiederholt er es nicht mehr. Und die Grünen und die Neos sind leider Minderheitenprogramm. Wären sie stärker, würden sie als Alternative in der Lage sein, die Unzufriedenheit aufzufangen. Sie sind keine Protestparteien – und Protest kann die FPÖ einfach sehr gut, daher liegt sie vorne.

Der bisherige STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek zu Besuch bei Oscar Bronner. Foto: Helena Lea Manhartsberger

Kotynek: Schauen wir ins Ausland, wo in Israel gerade Unvorstellbares geschehen ist. Wie muss das Land darauf antworten?

Bronner: Eines der vielen Probleme bei diesem Konflikt besteht darin, dass die Hamas das Ziel hat, Israel zu vernichten. "From the river to the sea, Palestine will be free", da ist für Israel kein Platz. Manche Israelis haben gehofft, dass die Hamas doch eines Tages kompromissbereiter wird, so wie seinerzeit die PLO. Mit dem Massaker vom 7. Oktober hat die Hamas allen klargemacht, dass das eine Illusion war. Wenn Israel überleben will, muss es also versuchen, die Hamas komplett auszuschalten. Alle bisherigen Waffengänge waren asymmetrisch: Israel versucht, die Zahl der Opfer zu minimieren. Die eigenen sowieso und die der palästinensischen Zivilbevölkerung auch, indem sie vor jedem Bombardement gewarnt wird. Die Hamas hingegen versucht die Zahl der Opfer zu maximieren. Bei den Israelis sowieso, wie man zuletzt bei dem Pogrom gesehen hat. Und bei der eigenen Bevölkerung ebenso, indem sie als Schutzschild missbraucht wird. Nach dem Massaker wurde Israel allgemein zugestanden, dass es sich wehren muss, aber bitte ohne zivile Opfer. Das ist die Forderung nach der Quadratur des Kreises. Wie kann man Raketen ausschalten, die in, unter oder neben Wohnhäusern, Schulen und Moscheen stationiert sind, ohne dass Zivilisten zu Schaden kommen? Wenn man es trotzdem versucht, spielt man der Hamas in die Hände, da es zu Opfern kommt und damit zu den Bildern, die die öffentliche Meinung gegen Israel kippen lassen.

Kotynek: Auch im Ukrainekrieg spekuliert Wladimir Putin wohl darauf, dass die Unterstützung des Westens bröckelt. Er zieht den Krieg in die Länge, auch in der Hoffnung, dass Donald Trump die US-Wahlen gewinnt. Was hieße das für Europa?

Bronner: Es wäre vermutlich eine Katastrophe. Trump hat versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Man kann sich ausrechnen, was das bedeutet: schlichtes Aufgeben und das Beenden der Hilfen für die Ukraine. Ob Europa es schaffen würde, die Riesenlücken der Amerikaner zu füllen, ist unklar, vor allem weil man ja jetzt schon spürt, dass in manchen Ländern die Unterstützung der Bevölkerung immer schwächer wird. Der Zeitfaktor spielt im Ukrainekrieg eine schreckliche Rolle – und ich fürchte, Putin weiß das. Er hat überhaupt kein Interesse, jetzt Verhandlungen zu führen, worüber auch? Er spielt auf Zeit – und schaut genüsslich zu, wie Parteien die schwächer werdende Unterstützung ausnutzen, um stark zu werden. In den USA sieht man jetzt schon, dass die Republikaner hier gespalten sind. Möglicherweise ist es nicht einmal notwendig, dass Trump die Wahl gewinnt – und die Republikaner einfach von sich aus zu der Meinung kommen, dass es besser ist, die Unterstützung aufzugeben. Weil das das Populistische ist. Populismus ist der große Schwachpunkt der Demokratie, das hat noch niemand in den Griff bekommen.

Kotynek: Populismus profitiert auch davon, dass es immer schwieriger zu werden scheint, über Meinungsblasen hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie erlebst Du das?

Bronner: Es gehört zu diesen illiberalen Elementen, dass ihre Anhänger Argumenten nicht mehr zugänglich sind und Verschwörungstheorien glauben. Das haben wir bei ­Covid gemerkt. Es hat den Fall gegeben, dass ein Impfgegner im Krankenhaus gerettet wurde, und nachdem er das Spital verlassen hat, ist er wieder gegen das Impfen demonstrieren gegangen. Bei den Verschwörungstheoretikern gibt es eine Verbohrtheit – und wie man da doch durchdringt, weiß ich nicht. Mein Instinkt ist immer Aufklärung, aber wenn jemand die Fakten nicht hören will, kann man lange reden.

Kotynek: Man muss sich darauf verlassen können, dass die Fakten stimmen. Aber mit "künstlicher Intelligenz" ist es noch einfacher geworden, täuschend echte Fakes zu produzieren.

Bronner: Das macht die Arbeit der Journalisten noch schwieriger, ja. Fälschungen hat es immer gegeben, und es sind auch immer schon Menschen darauf hereingefallen. Aber noch nie wurde das Fälschen so einfach gemacht wie jetzt. Ich gehe davon aus, dass wir in nächster Zeit von Fälschungen jeder Art überschwemmt werden. Wenn ich einem Politiker dabei zuschauen kann, wie er jemanden begrapscht, und das wird über soziale Medien veröffentlicht, dann ist dieser arme Politiker lange beschäftigt nachzuweisen, dass es eine Fälschung war. Das hilft jenen, die nach der Methode vorgehen, einen Politiker so lange mit Jauche zu übergießen, dass der erst einmal beschäftigt ist. Mit KI wird es noch schwieriger, Politiker zu sein.

Kotynek: So sehr wir als Medien kritisch gegenüber Politikern sind: Wir tun das am Ende, damit es ordentliche Politiker gibt. Fürchtest Du, dass sich unter diesen Bedingungen Menschen fragen, ob sie sich die Politik überhaupt antun sollen?

Bronner: Es gibt die Gefahr, dass wir eine immer negativere Selektion bekommen an Menschen, die das in Kauf nehmen, weil ihnen wichtig ist, etwas durchzusetzen. Das kann zwar auch etwas Positives sein, aber ich fürchte, dass diejenigen, die etwas Negatives gegen die Demokratie durchsetzen wollen, immuner gegenüber diesen Entwicklungen sind.

Martin Kotynek im Gespräch mit Oscar Bronner über Journalismus, Regierungsinserate und Politik. Foto: Helena Lea Manhartsberger

Kotynek: Warum tust Du Dir das eigentlich an? Ein Qualitätsmedium in einem Markt herauszugeben, in dem die Medienpolitik alles dafür tut, dass Qualitätsjournalismus maximal verunmöglicht wird?

Bronner: Ich tue es nicht für die Politiker, die uns verunmöglichen wollen, sondern für die Menschen, die Qualitätsjournalismus haben wollen. Unsere Leserinnen und Leser wurden zuletzt immer mehr, und ­darunter sind gewiss viele, die sehr froh sind, dass es uns gibt. Dass Politiker, gegenüber denen wir kritisch sind, nicht froh sind, dass es uns seit 35 Jahren gibt, gehört dazu. Aber dass sie in Orbán'scher Manier ihre Abneigung gegenüber unserem kritischen Journalismus dazu nutzen können, uns das Leben schwerzumachen, gehört einfach abgeschafft.

Kotynek: Du sprichst von den Regierungsinseraten?

Bronner: Das Faktum, dass Politiker freihändig Inserate in Millionenhöhe an Boulevardmedien vergeben können, die ihnen nach dem Mund schreiben, ist abenteuerlich. Das gehört verboten. Wir brauchen ein System, das genau festlegt, wie das zu geschehen hat.

Kotynek: Hättest Du Dir bei der Gründung vor 35 Jahren vorstellen können, dass DER STANDARD auf einem solchen verzerrten Markt einmal bis zu 3,5 Millionen Menschen pro Monat erreichen könnte?

Bronner: Damals gab es noch kein Internet, daher waren solche Reichweiten für ein Qualitätsmedium unvorstellbar. Ich wurde gewarnt, wie schwierig es sein wird, in einem Land, das so systematisch von Qualitätsjournalismus entwöhnt wurde, ein Qualitäts­medium zu gründen.

Kotynek: Und ist Dein Medium nach 35 Jahren so geworden, wie Du es Dir gewünscht hast?

Bronner: Ja und nein. Ja, weil DER STANDARD inzwischen jene Art von Medium geworden ist, wie ich es haben wollte: unabhängig, kritisch, auf Qualität bedacht, mit den Lesern auf Augenhöhe kommunizierend, ohne Rücksicht auf irgendwen. Nein, weil ich mir wünschte, der kommerzielle Erfolg wäre größer, weil uns nur der ermöglichen würde, noch mehr Journalisten anzustellen, die noch mehr recherchieren. Die New York Times hat fast zehnmal so viele Journalisten wie wir. Da spielt die Quantität schon eine Rolle.

Kotynek: Womöglich ist der österreichische Markt dafür zu klein?

Bronner: Zu klein – und zu systematisch kaputtgemacht. Wenn die Boulevardmedien nicht so viel Geld von der Politik hinein­geschoben bekämen, wäre das Geld ja da für Qualitätsmedien. Es ist schon auch der politische Wille, der sich hier auswirkt.

Kotynek: Dann bleibt mir am Ende meiner sechs Jahre als Chefredakteur, Danke zu sagen, dass Du mir Dein Baby anvertraut hast. Es war mir eine Ehre!

Bronner: Ich sage Danke, dass Du so hervorragende Arbeit gemacht hast. Und ich habe auch eine Frage: Kannst Du mir verraten, was Du als Nächstes machst?

Kotynek: Zuerst ein bisschen Freizeit nach­holen. Und danach wieder Journalismus, gerade jetzt. (Martin Kotynek, 19.10.2023)