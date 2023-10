ABD0200_War auch 2023 wieder mit am Karlsplatz dabei, das beliebte FM4-Quietsch-Entchen. APA/EVA MANHART

FM4-Redakteurin Lisa Schneider und Musiker Markus Binder, Schlagzeuger und Texter des Duos Attwenger, kuratieren das Popfest Wien 2024. Das wurde am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgegeben. Die 15. Ausgabe des Festivals findet im nächsten Jahr von 25. bis 28. Juli wieder am und rund um den Karlsplatz statt. Erste Programminformationen soll es im Frühjahr geben. "Ich glaub, es ist gerade wichtig, das Popfest sehr zugänglich zu machen", wird Schneider zitiert. (APA, 18.10.2023)