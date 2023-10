Jetzt anhören: Wie der erste Tag vor Gericht gelaufen ist und was die Staatsanwaltschaft gegen den Ex-Kanzler in der Hand hat

Thema des Tages Sebastian Kurz vor Gericht: Überraschung an Tag eins

Sebastian Kurz wird der Prozess gemacht. Um Absprachen zu Postenbestellungen zu verschleiern, soll er vor dem ÖVP-Korruptionsausschuss bewusst nicht die Wahrheit gesagt haben.

Am 18. Oktober 2023 stand der Ex-Bundeskanzler deshalb erstmals vor Gericht. Wie dieser Prozesstag abgelaufen ist, darüber sprechen wir mit Renate Graber und Fabian Schmid vom STANDARD. Und wir reden darüber, was die Staatsanwaltschaft gegen ihn in der Hand hat. (red, 18.10.2023)

