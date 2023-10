Nicht jede Beziehung ist für die Ewigkeit gemacht. Dass man nach mehr oder weniger glücklichen gemeinsamen Jahren auch wieder getrennte Wege geht, ist in manchen Fällen unausweichlich. Wie dies vonstattengeht, kann aber sehr unterschiedlich ablaufen. Und nicht selten vergeht zwischen dem Zeitpunkt, zu dem man erstmals realisiert, dass man wahrscheinlich nicht zusammenbleiben wird, und dem endgültigen klaren Aussprechen der Trennungsabsichten noch einige Zeit.

Manche Trennung wirft lange Schatten voraus. Getty Images/Moyo Studio

Trennung: Nicht immer kurz und schmerzlos

Wenn eine Partnerschaft eine schwierige Phase durchläuft, man sich vielleicht öfter streitet oder es einem gerade nicht gut miteinander geht, muss das nicht immer ein drohendes Beziehungs-Aus bedeuten. Je nachdem, wie die persönlichen Umstände aussehen, ist man sich vielleicht trotzdem sicher, dass man wieder zueinanderfinden wird. Doch manchmal gibt es Schlüsselerlebnisse, die so einprägsam, so drastisch oder schmerzhaft sind, dass man erstmals konkret an Trennung zu denken beginnt. Vielleicht sind es besonders verletzende Worte des anderen, durch die man sich massiv abgewertet oder absolut nicht gesehen fühlt. Möglicherweise ist es eine emotional eiskalte Reaktion des Gegenübers, die einen schockiert und einen den anderen in einem neuen negativen Licht sehen lässt. Eventuell ist es ein Verhalten, das ernsthafte Zweifel an der Treue, der Loyalität oder der Ehrlichkeit des anderen weckt.

Vielleicht folgen dann noch Wochen, Monate oder gar Jahre, in denen man die Augen vor der Realität verschließt und nicht wahrhaben will, wie schlecht es um die Beziehung bestellt ist. Möglicherweise kommt es noch zu weiterer Entfremdung oder vielen zermürbenden Streitereien, bis man den entscheidenden Schritt zu gehen bereit ist. Manchmal versucht man auch eine Paartherapie, um eventuell noch etwas retten zu können. Bis zum endgültig von einem selbst oder auch dem anderen ausgesprochenen "Ich will nicht mehr" kann noch viel passieren. Aber im Nachhinein betrachtet erinnert man sich nicht selten an den einen Moment, in dem sich eigentlich schon abgezeichnet hat, dass die Partnerschaft früher oder später vorbei sein wird, und denkt rückblickend so etwas wie: "Eigentlich hab ich es da schon genau gewusst!"

Wie haben Sie das erlebt?

Können Sie sich an ein einschneidendes Erlebnis erinnern, das Ihnen gezeigt hat, dass Ihre Beziehung zu jemandem auf alle Fälle zu Ende gehen wird? Wie waren die Umstände dieses Schlüsselerlebnisses? Wie lange hat Ihre Partnerschaft von diesem Moment bis zur endgültigen Trennung noch gehalten? Würden Sie aus heutiger Sicht bereits früher die Reißleine ziehen oder irgendwie anders handeln? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 20.10.2023)