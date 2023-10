Für die 35-Jahr-Jubiläumsausgabe des STANDARD hat die französische Grafikdesignerin Eva Jerome die Seite 1 der Printausgabe gestaltet, die hier ausschnittweise abgebildet ist. Die 35 Fragen beziehen sich auf 35 Fragen, die die Redaktion in 35 Texten behandelt. Außerdem haben wir 70 Menschen aus unterschiedlichen Bereichen gebeten, uns die Frage zu schicken, die sie am meisten beschäftigt. Illustration: Eva Jerome / Bearbeitung: DER STANDARD/Otto Beigelbeck

Am Anfang eine Frage? Und im Rahmen der STANDARD-Jubiläumsausgabe zu unserem 35. Geburtstag neben den 35 Fragen, die die Redaktion behandelt, auch gleich noch 70 weitere von Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft? Mögen Sie das, liebe Leserinnen und Leser, wenn Ihnen die Zeitung oder die Online-Plattform des Mediums Ihres Vertrauens Fragen stellt? Oder erwarten Sie von uns eigentlich Antworten? Wenn ja, dann sind wir wieder bei der Frage. Also am Anfang. Denn vor der Antwort kommt eine Frage. Und dazwischen liegt ein weites Land – oder ein hoher Berg.

Doch bevor wir den besteigen, ein Blick auf uns: DER STANDARD ist 35 Jahre alt. Jubiläen sind treffliche Anlässe für kritische Selbstbefragungen. Wer sind wir heute? Was woll(t)en wir sein? Wie hat sich das Umfeld, in dem wir qualitätsvollen Journalismus leisten wollen, verändert, und in welcher Form beeinflusst das unsere tägliche Arbeit? Wo wollen wir hin? Lauter Fragen, die sich ein Medienunternehmen, das seine Aufgabe in einer Demokratie ernst nimmt, immer wieder stellen muss. Mit offenem Ausgang. Der Philosoph Martin Heidegger sagte: "Jedes Fragen ist ein Suchen." Die rhetorische Frage, die sich bloß als Frage tarnt und in Wirklichkeit gar nichts wissen oder infrage stellen will, einmal ausgenommen.

Instrument für Tiefenbohrungen

Fragen gehören zum journalistischen Alltagsgeschäft. Als Ausgangspunkt für Recherchen, aber auch als wichtiges Instrument für Tiefenbohrungen, um Antworten einzuholen von denen, die sie haben (sollten). Wir stellen als unabhängiges Qualitätsmedium stellvertretend für die Gesellschaft Fragen an die Mächtigen, an Entscheidungsträgerinnen oder Menschen mit begründeter Expertise, um politische, ökonomische, gesellschaftliche Vorgänge möglichst transparent zu machen. Nicht immer abschließend. Und das muss auch kein Mangel sein. Im Gegenteil: Das Fragezeichen oder eine Frage kann mitunter auch als Platzhalter für Wahrhaftigkeit gelesen werden. Wenn die Antwort eben nicht so klar ist, wie wir es vielleicht gerne hätten. Wenn sie womöglich noch gar nicht verfügbar oder nur vorläufig ist, im besten Sinne frag-würdig. Dann ist die Frage wahrhaftiger als eine vorschnelle Antwort, die eine Gewissheit behauptet, die sie nicht hat oder haben kann.

Der nüchterne Punkt zieht den Vorhang am Ende leise zu. Fertig. Punkt. Das Rufzeichen hingegen reißt die Tür mit Aplomb auf, schreit etwas herein und schlägt sie wieder zu. Basta! So ist es! Das Fragezeichen hingegen öffnet den Raum für Dialog und Denken.

Wie es scheint, hat es die Frage aber zusehends schwerer im öffentlichen Diskurs. Vielen gilt sie als kommunikatives Leichtgewicht. Wer nicht prompt antwortet oder wer (gegen)fragt, wird (und ist), zumal im beschleunigten Medien-, Politik- oder auch Wissenschaftsalltag, schnell nicht mehr gefragt. Wer Schnellschussantworten abfeuern kann, hat die Nase im Aufmerksamkeitsrennen vorn. Willkommen in der Rufzeichengesellschaft, die ihr ureigenstes Habitat in den sozialen Medien gefunden zu haben scheint.

Zeit also für die Rehabilitation des Fragens und der Frage.

Fragen wir dazu Armin Nassehi, einen der einflussreichsten Gegenwartsanalytiker. Herr Professor, wie geht es der Frage in diesen Zeiten? Er selbst befragt in seinem neuen Buch Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede Begriffe, mit denen wir alle im Alltag hantieren, etwa Demokratie, Freiheit, Gleichheit/Ungleichheit, Identität, Krise, Macht, Natur, Populismus oder Fremdheit. "Vielleicht geben wir zu schnell Antworten, bevor wir uns gefragt haben, welche Frage eigentlich gestellt wurde", sagt der Soziologe im STANDARD-Gespräch und erklärt seine Herangehensweise so: "Ich war auf der Suche nach den Fragen, für die bestimmte Begriffe Antworten sind, also welche Funktion Begriffe in Debatten haben. Was sie beschreiben und verbergen. Man könnte auch sagen, welche Fragen sie eigentlich beantworten oder für welches Problem die Begriffe und ihr Gebrauch die Lösung sind."

Martin Heidegger bezeichnete "Probleme" in seinem Werk als "Fragen, die nicht mehr gestellt werden". Ein Problem sei demnach eine "festgefahrene Frage". Für sie gelte es nur noch, die Antwort zu finden oder vorhandene Antworten und Meinungen dazu zu sammeln und "in einen Ausgleich zu stellen". Von wegen "nur".

Von der Ebene der Meinungen auf den Berg

Probleme haben wir genug. Meinungen noch viel mehr. Tragfähige Antworten hingegen vielfach (noch) zu wenige. Vielleicht auch, weil wir die Fragen nicht ernst genug nehmen. Klimawandel, Mi­gration oder erodierende Demokratie seien exemplarisch genannt. In all diesen Feldern liegen die Fragen der Zeit als akute Probleme auf dem Tisch – und die schwierige Arbeit des Antwortfindens vor uns. Oder, um noch einmal Heidegger zu zitieren, der in Grundfragen der Philosophie über das dortige Verhältnis von Frage und Antwort – das man durchaus in andere Kontexte übertragen kann – schrieb: "Es gilt, um im Bilde zu reden, einen Berg zu besteigen. Das gelingt nicht dadurch, dass wir in der Ebene des gewöhnlichen Meinens uns aufstellen und über diesen Berg Reden halten." Wer auf den Gipfel wolle, schreibt der Philosoph, verliere diesen beim Näherkommen zwar kurzfristig aus dem Blick, sie oder er müsse aber losmarschieren, aufsteigen – und des Risikos gewahr sein, auch abrutschen oder sogar abstürzen zu können.

Es gilt also, vorsichtig zu sein. Weil eine Frage immer auch ins Ungewisse weist, ins Unbekannte. Jenseits der Gewissheiten und Sicherheiten. Ludwig Wittgenstein, der berühmte Sprachsezierer, sagte in seinen Philosophischen Untersuchungen: "Der Philosoph behandelt Fragen; wie eine Krankheit." Er – oder die Philosophin – behandelt die Frage also. Systematisch. Bewusst. In diesem Zugriff auf die Frage zeichnet sich das Potenzial von Fragen ab. Denn die Frage selbst kann vieles leisten. Im besten Fall wird sie zu einer entschleunigenden Intervention im gesellschaftlichen Diskurs, die Tempo herausnimmt und Zeit zum Nachdenken verlangt.

Hallo Mensch. Frag mich alles!

Kinder entdecken zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr das Fragen. Warum? Wieso? Woher? Wie? Alles ist hinterfragenswert. Sie erobern sich die Welt durch Fragen. Wenn sie Glück haben, wird ihnen der neugierig fragende Zugriff auf ihre Umwelt in der Schule nicht ausgetrieben – und dann? Seit kurzem steht eine Auskunftsinstanz zur Verfügung, die allzeit mit Antworten "behilflich" sein will. "Hallo Mensch, ich bin ein GPT-betriebener AI-Chatbot. Frag mich alles!" So lautet die Begrüßung von ChatGPT, jener Software, in der ein auf artifizieller oder künstlicher Intelligenz (AI oder KI) basierender "Assistent" auf jede Frage eine Antwort verspricht. Auf alles. Mit Rufzeichen.

Fragen wir also das, was wir die 70 Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen für diese Jubiläumsausgabe gefragt haben: "Welche Frage beschäftigt dich gerade am meisten?" Die Antwort des vielbeschäftigten Bots: "Als AI-Assistent habe ich keine eigenen Gefühle oder Interessen, daher kann ich nicht sagen, dass mich eine bestimmte Frage besonders beschäftigt. Mein Hauptziel ist es, Ihnen bei Ihren Anliegen und Fragen bestmöglich zu helfen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?" Mit einer Frage, bitte. Also noch ein Versuch. Und noch einmal. Er/sie/es hat nicht nur keine Gefühle und Interessen, sondern, wie sich zeigt, auch keine "Sorgen" und – das darf beruhigen und sollte zugleich Warnung sein – keine "Gedanken". Man muss sich ChatGPT wohl als fraglos glückliches Wesen vorstellen. Immer freundlich, stets antwortbereit. Stellt sich nur die Frage: Wie gut können die Antworten von "etwas" sein, das keine Idee einer Frage hat? Wie kommt der AI-Assistent auf den Berg zur Antwort, von dem er winkt, wenn er nicht gerade überlastet ist von den vielen menschlichen Anfragen?

Eine eher riskante Sache

Nicht erst mit den KI-generierten Antworten, deren Zustandekommen uneinsichtig in einer Blackbox verborgen bleibt, wird die Frage nach dem Woher von Informationen noch dringlicher. Woher stammt eine Aussage, eine Behauptung? Oder sind es in Wahrheit Fake News? Welche Quellen wurden herangezogen? Genau das ist der Ort, an dem verantwortungsvoller Journalismus zu Hause ist und seinen Job machen muss: Transparenz schaffen, Nachvollziehbarkeit und Offenheit.

Ist die Frage nun ein starkes oder ein schwaches Instrument? Kommt darauf an. Wer in der Politik in Krisenzeiten die Vertrauensfrage stellt, geht aufs Ganze, stellt alles infrage, sich und die eigene Macht. Sie oder er zwingt aber auch die Befragten, sich klar zu positionieren. Wer fragt, führt und stabilisiert im besten Fall das instabil Gewordene. Wer fragt, riskiert aber auch sich selbst und mehr, womöglich alles. In der Vertrauensfrage zeigt sich die der Frage inhärente Ambivalenz, auf die auch Nassehi hinweist: "Fragen haben einen strategischen Vorteil: Man erfährt, was man erfahren will. Und sie haben einen strategischen Nachteil: Man weiß nicht, was man erfährt. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin hingeht und sagt, ich stelle die Vertrauensfrage, dann macht man das ja nur in Situationen, in denen nicht ganz klar ist, ob man das Vertrauen genießt. Das heißt, es ist eine offene Frage. Wenn ich jemanden frage, ob er oder sie mich liebt, dann ist das riskant, denn die Antwort könnte ,Nein‘ sein. Man weiß nicht, was herauskommt. Eine richtige Frage ist doch eine eher riskante Geschichte."

So riskant, dass man sie oft tunlichst vermeidet – auch weil sie gern als Schwäche ausgelegt wird. "Wobei ich mir tatsächlich manchmal Politiker wünschen würde – und auch andere öffentliche Akteure –, die den Satz ,Ich weiß es nicht‘ oder ,Darüber muss ich noch nachdenken‘ riskieren, denn etwas Stärkeres kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen", meint der Soziologe Nassehi und ergänzt: "Ich kenne das als Wissenschafter auch. Wir haben manchmal schneller die Antwort, als wir die Frage verstanden haben, weil das zu unserem Job gehört, zu allem eine zusammenhängende Antwort zu geben. Aber manchmal würde man sich wünschen, dass jemand sagt, ich kann die Frage nicht beantworten, oder dass sie oder er womöglich mehrere Antwortmöglichkeiten gibt oder eine Frage auch mal stehenlässt, um zuerst über sie nachzudenken."

So machen wir es. Wir haben es mit der Fragerei zwar nicht so weit getrieben wie der US-Schriftsteller Padgett Powell, der in seinem Roman in Fragen auf 184 Seiten (übersetzt von Harry Rowohlt) ausschließlich ?-Sätze formuliert hat. Von "Sind Ihre Gefühle rein?" über "Tanzen Sie" oder "Wem würden Sie pro Stunde mehr zahlen, einem Automechaniker oder einem Psychologen?" bis zur Alles-oder-nichts-Frage "Sollte ich mit meinen Fragen nur mich selbst behelligen?". Nein, Mr. Powell. Das, was wir uns und einander fragen, erzählt auch etwas über uns. Fragen sind auch Hängebrücken, über die sich eine Gesellschaft verständigen und verbinden kann.

Was also, liebe Leserinnen und Leser, wäre Ihre Frage? (Lisa Nimmervoll, 21.10.2023)