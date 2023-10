Als französisches Übersee-Department zählt Martinique zur Europäischen Union – die Bevölkerung der Karibikinsel fühlt sich aber nicht immer als Teil dieser Gemeinschaft. APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Die Situation ist an Skurrilität kaum zu übertreffen: Am Flughafen Wien-Schwechat wundert sich die Angestellte der Air France über die fehlenden Visa der vor ihr stehenden Reisenden. Da unsere Destination, wenn auch in der Karibik gelegen, zu Frankreich und damit zur EU gehört, müssen wir keine derartigen Anträge stellen, erklären wir. Verwundert und amüsiert sieht uns unser Gegenüber an. Martinique gehört also zu Frankreich, wundert sie sich. Aber wenn das so ist, dann hat ja alles seine Ordnung, auch ohne Visum.

Momente dieser Art sollen wir in den kommenden zehn Tagen noch ausreichend erleben. Egal ob es um amtliche Dokumente oder Roaming-Gebühren geht, kaum jemand scheint das kleine karibische Eiland als Teil der Europäischen Union wahrzunehmen. Dabei wurde die 1.128 Quadratkilometer große Insel bereits im Jahr 1635 kolonialisiert und blieb, mit kurzen zeitlichen Ausnahmen, in französischem Besitz.

Die Insel der Blumen

350 Kilometer Küstenlinie mit weißen und schwarzen Stränden, üppige Vegetation im überraschend bergigen Landesinneren: Nicht umsonst trägt der kleine Flecken Erde den Beinamen "Insel der Blumen". Im ganzjährigen Sommer gedeihen hier 100 Orchideenarten, purpurfarbener Ingwer, Flamingoblumen und Helikonien in betörender Farbpracht. Martinique gehört zur Vulkankette der Kleinen Antillen, die das Karibische Meer vom Atlantik abgrenzen.

Einen bestechenden Anblick bietet auf Martinique, das den Beinamen "Blumeninsel" trägt, unter anderem der Fackel-Ingwer. Marlene Erhart

Wenn auch oft aus der europäischen Wahrnehmung ausgeklammert, bringen überraschende Ereignisse die Insel auch in Festlandeuropa aufs Radar. Mitte September setzte die Unesco Teile Martiniques auf die prestigeträchtige Welterbeliste. Von "außergewöhnlichem universellem Wert" sind dem Komitee folgend der Vulkan Mont Pelée, der Bergzug Pitons du Carbet und die beide Erhebungen umgebenden Wälder.

Der Vulkan Mont Pelée, auch Mont Pelé genannt, ist mit 1.397 Metern der höchste Berg der Insel Martinique. Seit Herbst 2023 gehört er zum Unesco-Welterbe. AFP/PASCAL PAVANI

Wütend an der Wahlurne

In die Schlagzeilen schaffte es die Insel aber auch im April 2022 mit einem äußerst kuriosen Wahlverhalten. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, genau 60,8 Prozent, gaben der rechtsgerichteten Marine Le Pen ihre Stimme. Diese politische Entscheidung verwunderte viele Beobachterinnen und Beobachter. Im ersten Wahlgang hatte Jean-Luc Mélenchon, Kandidat der extremen Linken, in den meisten Überseegebieten noch die Nase vorn. In der Stichwahl mit Emmanuel Macron ging die Mehrheit der Stimmen dann aber an Marine Le Pen. Angesichts jahrelanger Vernachlässigung und gefühlter Ungerechtigkeit lässt sich die Motivation am besten so zusammenfassen: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

Der Blick von den Hängen des Mont Pelée ins grüne Herz der Insel Martinique. Bei einem verheerenden Ausbruch des Vulkans am 8. Mai 1902 kamen beinahe 28.000 Menschen ums Leben. APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Skeptisch stehen viele Bewohnerinnen und Bewohner der Insel der Politik Frankreichs gegenüber, das sie – aufgrund seiner Form – häufig nur "das Hexagon" nennen. "Warum ich Le Pen gewählt habe?", antwortet der 24-jährige B. zuerst mit einer Gegenfrage. Er zieht die Augenbrauen hoch: "Weil ich Macron verabscheue. Er behandelt uns wie ein Anhängsel, dabei sind wir Franzosen wie auch die Leute am Festland und sollten die gleichen Rechte und Möglichkeiten besitzen."

Die Wut, die weite Teile der Insel gegen die Regierung in Paris hegen, sitzt tief. Und sie baut auf mehrere Umstände, die den Menschen sauer aufstoßen. Für Furore sorgten und sorgen die eklatant hohen Raten von Prostatakrebs, die etwa doppelt so hoch wie in Festlandfrankreich sind. Die Ursache findet sich auf den Bananenplantagen und ihren kontaminierten Böden. Zum Schutz der Früchte versprühten Farmer das DDT-ähnliche Chlordecone, das in Frankreich in den 1990ern verboten wurde. Auf Martinique kam das Pestizid bis 1993 zum Einsatz. Erhebungen zufolge waren ihm 90 Prozent der erwachsenen Inselbevölkerung ausgesetzt.

In Basse-Pointe werden Bananen gewaschen und für den Verkauf und Export verpackt. Noch immer beschäftigt der Skandal um das krebserregende PestizidChlordecone die Menschen auf Martinique und die französische Politik. APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Erst Ende 2021 kündigte das französische Gesundheitsministerium Entschädigungszahlungen für betroffene Landarbeiter an. Für die Sanierung der belasteten Umwelt sollen 92 Millionen Euro investiert werden. Eine der Folgen dieses Skandals ist eine ausgeprägte Skepsis gegenüber der französischen Gesundheitspolitik. Diese entlud sich etwa in heftigen Demonstrationen gegen die Covid-Maßnahmen.

Kaum leistbarer Alltag

Die Ungleichheiten, die viele Menschen beklagen, sind auch andernorts augenscheinlich. So sind die Preise für Lebensmittel – selbst für jene, die auf der Insel produziert werden – horrend. Eine Packung Toastbrot kostet mitunter zehn Euro. Sechs Liter Wasser zehn Euro. Für eine Ananas legt man sechs Euro ab. Dinge des täglichen Bedarfs sind ungleich teurer als auf dem europäischen Kontinent – nur bei Käse und Wein halten die Preise sich die Waage.

In den riesigen Supermärkten in und um die Hauptstadt Fort-de-France gehen manche Lebensmittel zwar günstiger über den Ladentisch. Doch der öffentliche Verkehr auf der Insel lässt vielfach zu wünschen übrig. Ein Auto, um aus abgelegeneren Siedlungen in die Hauptstadt zu kommen, ist bei weitem nicht für alle der 386.500 Bewohnerinnen und Bewohner der Insel leistbar.

Auf dem geschäftigen Markt in Le Diamant bieten Verkäuferinnen allerlei exotisches Obst und Gemüse an. Der Duft ist betörend, die saftigen Preise lassen einen aber häufig schlucken. APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Wer angesichts der genannten Preise denkt, das Lohnniveau liege eben höher als in Europa, irrt. Valerie und ihr Freund arbeiten Vollzeit, gemeinsam kommen sie auf einen monatlichen Verdienst von 2.500 Euro, ihre Fixkosten für Lebensmittel, Auto und Versicherung liegen bei 2.300 Euro. Über die Runden kommen sie nur, weil sie ein kleines Häuschen von Valeries Eltern geerbt haben, das ihnen die Kosten für eine Mietwohnung spart. Für außertourliche Reparaturen muss das Paar jedoch über Monate Geld zusammenkratzen. Häufig werden Gebrechen gar nicht behoben. Überall auf Martinique bröckelt der Putz, schimmeln die Wände, greift die salzig-feuchte Meeresluft Mauerwerk und Autolack an. Langsam, so wirkte es, zerfällt das Paradies.

Im ganzjährig sommerlichen Klima Martiniques gedeihen bei hoher Luftfeuchtigkeit etliche Pflanzenarten, darunter auch verschiedenste Palmen. Für Gebäude und Infrastruktur sind die klimatischen Bedingungen jedoch eine Belastungsprobe. Marlene Erhart

Napoleon und die Sklaverei

Ein besonders düsteres Kapitel in der Geschichte der Insel ist die Zeit, in der viele weiße Kolonialisten hier zu Reichtum kamen. Die ursprüngliche Bevölkerung Martiniques wurde von den ersten europäischen Ankömmlingen gnadenlos ausgerottet. In der Folge wurde die Insel wieder besiedelt – mit Sklavinnen und Sklaven vom afrikanischen Kontinent. Sie schufteten unter menschenunwürdigen Bedingungen auf Plantagen und in Destillerien. Um den Hals wurde ihnen vielfach ein Metallgestänge mit Haken an den Enden gelegt – dadurch verfingen sie sich bei Fluchtversuchen unweigerlich in der Vegetation. Jeder Versuch zu flüchten wie auch der Diebstahl von Früchten wurden drakonisch bestraft. Wer nur eine Stange Zuckerrohr stahl, verlor beim ersten Mal eine Hand, beim zweiten Mal sein Leben.

Die Abschaffung der Sklaverei brauchte in Martinique zwei Anläufe. Zwar sollten sie mit der Französischen Revolution wie überall im französischen Hoheitsgebiet ihre Freiheit erlangen. Doch hielt diese nicht lange an. Napoleon Bonaparte führte die Sklaverei auf der Karibikinsel im Jahr 1802 wieder ein. Bis heute gehen Gerüchte um, dass die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung seine Gattin Joséphine de Beauharnais gewesen sei. Sie stammte aus Martinique und hat dort heute keinen sonderlich guten Stand. Ihre Statue im La Savane Park in der Hauptstadt Fort-de-France wurde 1991 enthauptet, bei Protesten 2020 gestürzt und wird nach wie vor regelmäßig mit roter Farbe beschüttet. Endgültig abgeschafft wurde die Sklaverei auf Martinique letztlich im Jahr 1848. Noch immer belastet die Ungleichheit zwischen der mehrheitlich schwarzen Bevölkerung und der kleinen, aber großteils gut betuchten, weißen Schicht das soziale Gefüge.

Rund acht Stunden Flugzeit und 6.845 Kilometer trennen Paris und Martinique. Oana Rotariu

Die Erben der Kolonialherren

Neben den Normalsterblichen leben auf Martinique noch die Béké. Die Nachfahren der ehemaligen Kolonialherren und vielfach auch Sklavenhalter dominieren das Inselleben ökonomisch nach wie vor. Wer sie sind, weiß niemand so genau. Die reichsten oberen Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner bleiben zumeist unter sich. Schätzungen zufolge gehören dieser Gruppe gut 2.500 Personen an, die sich auf ein paar Dutzend Großfamilien zurückführen lassen. Firmen und Unternehmen befinden sich heute zum Gutteil in Händen der Béké. Ihnen gehörten die Supermärkte, in denen die Preise völlig willkürlich festgelegt würden, sagen die Einheimischen.

Der Diamond-Beach zieht Urlauberinnen und Urlauber aus aller Welt an. Doch hinter dem Klischee vom karibischen Paradies verbirgt sich auf Martinique eine harte Realität. APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

2009 führte dies zu einem Generalstreik, an dem sich zehntausende Menschen beteiligten. Als Reaktion sicherten Wirtschaftsführende zu, etwa die Preise von Lebensmitteln um 20 Prozent zu senken. Ein dringend nötiger Schritt, wenn man die Konzentration von Besitz und die hohe Zahl jener berücksichtigt, die am Existenzminimum leben. Mit knapp 27 Prozent der Gesamtbevölkerung sind fast doppelt so viele Menschen von Armut betroffen wie in Frankreich. Licht und Schatten liegen auf der Karibikinsel eben nah beieinander. (Marlene Erhart, 28.10.2023)