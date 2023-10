Liebe Leserin, lieber Leser,

Beiträge auf X, vormals Twitter, nährten Spekulationen, die Israelis würden ein revolutionäres Waffensystem einsetzen. Eine Laserkanone namens Iron Beam soll Geschosse der Hamas reihenweise unschädlich machen. Die Videos waren Fakes, das genannte Waffensystem existiert aber tatsächlich. Nur wird es laut Angaben des israelischen Herstellers Rafael wohl noch bis 2025 dauern, bis der Iron Beam tatsächlich einsatzbereit ist.

Außerdem: Zehn Jahre ist es schon her, seitdem Videospiel-Ikone Super Mario und Freunde gemeinsam zu einem neuen 2D-Abenteuer angetreten sind. Am 20. Oktober erscheint "Super Mario Bros. Wonder" (SMBW) exklusiv für die Hybridkonsole Switch, bei dem sich Spielerinnen und Spielern laut Nintendo darauf vorbereiten sollen, das Unerwartete zu erwarten. Der STANDARD konnte das Jump 'n' Run im Vorfeld testen.

Iron Beam: Der erste militärische Laser ist fast einsatzbereit

Israel überwacht die Flucht aus dem Gazastreifen mit Handydaten

X verlangt jetzt einen Dollar von neuen Usern

Kubb Mini: Null-Dezibel-PC mit nur acht Zentimeter Seitenlänge vorgestellt

USA verschärfen Beschränkungen für Chip-Exporte nach China

Das neue "Super Mario" sorgt für eine ordentliche Überraschung

"Minecraft" ist erstes Videospiel, das sich über 300 Millionen Mal verkauft hat