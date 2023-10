Wozu eigentlich Medien? Wozu Journalismus? Mit diesen basalen Fragen eröffnet Harald Fidler sein jüngstes Buch über Österreichs Medienwelt. Die Antworten gibt nicht nur er, sondern auch eine Reihe prominenter Kolleginnen und Kollegen. In der prädigitalen Zeit hätte man ihnen wohl das Prädikat "Edelfedern" gegeben (jetzt vielleicht Blueskypremium?). Die Antwort: Professioneller und an Qualität orientierter Journalismus ist unverzichtbar für liberale Demokratien. Aber die Lage auf einem Markt, der als prototypisch für Marktversagen gelten kann – Stichworte: Refinanzierungskrise, Konzentration, Wandel der Medienmenüs –, ist nicht einfach. Zumal auf einem kleinen. Das wird in der Folge durch eine übersichtliche Datensammlung untermauert. Die große Welt hat also, wenn auch in manchen Bereichen mit Verzögerung, in der kleinen Medienwelt Österreichs Einzug gehalten.

Die im Titel des Buches versprochenen Einblicke in die österreichische Medienwelt werden jedenfalls in reichem Maße gegeben. Falter Verlag

Spezifica Austriaca gibt es dabei aber immer noch viele. Kein Wunder also, dass dieses Kapitel einen großen Teil des Buches einnimmt. Fidler bietet eine detailreiche Führung durch ein "mediales Kuriositätenkabinett" an. Vom Höchstgericht zur Inseratenkorruption, von (Cross-)Ownerships zum ORF geht die Tour. Ein wenig mehr an international vergleichender Kontextualisierung und eine breitere Darstellung der nichtkommerziellen Medien hätten dem Abschnitt indes nicht geschadet. Das Abschlusskapitel des Buches ("klein, jung, anders") wäre in anderen Ländern ebenfalls länger geraten – was wohl auch an den Rahmenbedingungen für Start-ups und journalistische Innovation liegt. Die kriteriengeleitete, kompetitive, jurybasierte, unabhängige Vergabe von Innovationsförderung ist eher die Ausnahme denn die Regel.

Wenn man die großen Teile des Buches zusammendenkt und Öffentlichkeit als wesentliche Infrastruktur von Demokratie begreift, dann wird deutlich, dass die Qualität von Öffentlichkeit und die Qualität von Demokratie in engem Zusammenhang stehen. Dabei besteht in Zeiten des digitalen Wandels eine wesentliche Aufgabe der Politik darin, die Qualität von Öffentlichkeit nicht nur zu fordern, sondern (Stichwort: Marktversagen) auch zu fördern und dabei Öffentlichkeit (hier insbesondere professionellen Journalismus) durch die Politik vor der Politik (zum Beispiel im Sinne des Einflusses von Parteiinteressen) zu beschützen. Die scheinbar paradoxe Formulierung macht einerseits einen normativen (utopischen?) Horizont deutlich, aber eben auch die unverzichtbare Orientierung an den res publica auf dem Weg dorthin. Durchaus Luft nach oben diesbezüglich hierzulande also. Das macht der Band ebenfalls deutlich.

Die im Titel des Buches versprochenen Einblicke in die österreichische Medienwelt werden jedenfalls in reichem Maße gegeben. Wer also wissen möchte, wie sie funktioniert, wie und warum es ist, wie es ist, dann ist man mit diesem Buch bestens bedient. Wer eine solide Grundlage dafür braucht, um darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie es sein könnte oder gar sollte, auch. Wenn also einer der bekanntesten Medienjournalisten Österreichs ein Buch über sein Feld publiziert, dann ist es nicht nur aktuell, detail- und faktenreich, sondern auch gut lesbar – stellenweise launig – geschrieben. Lesenswert. (Matthias Karmasin, 19.10.2023)