Steueroasen soll mit der Mindeststeuer Einhalt geboten werden. Betroffen sind nicht nur exotische Inselstaaten, sondern auch europäische Länder wie Luxemburg, die Schweiz und Irland. Getty Images

Fast unbemerkt hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Anfang Oktober ein weitreichendes Gesetz in Begutachtung geschickt. Dabei ging dem sogenannten Mindestbesteuerungsgesetz, kurz MinBestG, eine weltweit koordinierte Steuerreform voraus. 138 Länder verständigten sich auf eine 15-prozentige Mindeststeuer für Konzerne ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Euro, die daraus abgeleitete EU-Richtlinie muss bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

Die Umsetzung in Österreich nimmt nun konkrete Züge an, die Frist der vorparlamentarischen Begutachtung endet am Freitag nach 17 Tagen der Einsicht. "Äußerst kurz", bemängelt der Wirtschaftsprüfer KPMG in einem Blogeintrag, ähnliche Kritik äußert auch der Verfassungsdienst in einer offiziellen Stellungnahme. Große Änderungen des Entwurfs sind damit nicht mehr zu erwarten. Ein Blick auf den Ministerialentwurf lohnt sich also. Doch was steht drin?

Steuerliche Mehreinnahmen geringer als gedacht

Eines vorweg: Es gibt reichlich zu lesen. Der Gesetzestext umfasst 55 Seiten, hinzu kommen ergänzende Erläuterungen, Begleitschreiben und die Folgenabschätzung in jeweils separaten Dokumenten, die auf der Website des Parlaments abrufbar sind. Die Kernaussagen: Österreich darf erst ab 2026 mit steuerlichen Mehreinnahmen rechnen, betroffen von dem MinBestG dürften rund 120 österreichische Mutterkonzerne sein. Sowohl für den Fiskus als auch die Unternehmen wird vor allem die Anfangsphase von erhöhten Kosten begleitet sein.

Es ist noch nicht lange her, da schätzte eine Studie von Arbeiterkammer und WU Wien das zusätzliche Steueraufkommen auf 500 bis 600 Millionen Euro jährlich. Nachsatz: Es gibt noch reichlich unbekannte Variablen.

Das Finanzministerium selbst sprach einige Jahre zuvor, damals noch unter Gernot Blümel (ÖVP), von ähnlichen Geldbeträgen. Einzig die EU-Steuerbeobachtungsstelle ging mit drei Milliarden Euro von deutlich höheren Einnahmen für den Fiskus aus. All das war allerdings noch vor dem jetzigen Ministerialentwurf, teils sogar vor der EU-Richtlinie.

Verluste in ersten beiden Jahren

Die aktuellsten Schätzungen des Finanzministeriums belaufen sich nun auf 100 Millionen Euro jährlich, also lediglich einen Bruchteil der prognostizierten Summe – und auch das erst ab dem Jahr 2026. Und das, obwohl das Gesetz bereits mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten soll. Wie kommt es dazu?

Auf STANDARD-Anfrage beim Finanzministerium heißt es, frühere Schätzungen hätten die Option der sogenannten Nationalen Ergänzungssteuer sowie Safe-Harbour-Regeln noch nicht einberechnet. Erstere ist die Möglichkeit eines jeden Landes, die ergänzende Steuer für inländische Geschäftseinheiten für den eigenen Fiskus zu sichern, Zweitere sollen die Umsetzung erleichtern, etwa in Form einer vereinfachten Berechnung der Steuernachzahlung.

Dass erst ab 2026 mit Mehreinnahmen zu rechnen ist, liegt zum einen daran, dass die Mindeststeuerberichte und damit die Berechnungsgrundlage erst rund eineinhalb Jahre nach dem jeweiligen Geschäftsjahr einzureichen sind.

Zum anderen ist insbesondere in der ersten Umstellungsphase mit höheren Kosten für den öffentlichen Haushalt zu rechnen. Für das zuständige Finanzamt für Großbetriebe wird von einem personellen Mehraufwand von zwölf Vollzeitbeschäftigungsäquivalenten ausgegangen. Allein dadurch lassen sich zwei Drittel der Mehrkosten erklären, wie das Ministerium vorrechnet. Das restliche Drittel entfällt auf benötigte arbeitsplatzbezogene Sachaufwände und die Implementierung eines passenden IT-Systems.

Konzerne müssen mit Kosten in Millionenhöhe rechnen

Die gleichen Kostenfaktoren, wenn auch in anderer Höhe, werden auch die betroffenen Gesellschaften begleiten. Eine aktuelle Studie aus Deutschland rechnet – abhängig von der Unternehmensgröße – mit anfallenden Einmalkosten pro Unternehmen in Höhe von 1,6 Millionen Euro und jährlichen Kosten in Höhe von 0,4 Millionen Euro zur Einführung einer konformen Berichterstattung.

Hält sich das Unternehmen nicht an die gesetzlichen Vorgaben, ist neben den üblichen finanzrechtlichen Strafen mit 50.000 bis 100.000 Euro bei vorsätzlicher bzw. grob fahrlässiger Nichteinhaltung zu rechnen.

Warum die Umsetzung dennoch auf den letzten Drücker erfolgt? Man habe monatelang an der nationalen Legistik gearbeitet, um eine "bestmögliche und praxisnahe Umsetzung der Richtlinie" zu gewährleisten, beteuert das zuständige Finanzministerium. Der endgültige Gesetzesbeschluss im Parlament soll schließlich im Dezember erfolgen. (Nicolas Dworak, 19.10.2023)