Ein Rottweiler griff im Juli eine Familie an, die Frau erlag einige Wochen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. (Symbolbild) Getty Images

Bruck an der Leitha / Wien – Mehr als zwei Monate nach einer Hundeattacke in Wilfleinsdorf in der Stadt Bruck an der Leitha ist eine 52-Jährige im Krankenhaus gestorben. Polizeisprecher Stefan Loidl bestätigte am Mittwochnachmittag einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Eine Obduktion sei angeordnet worden.

Die Attacke durch einen Rottweiler datiert vom 26. Juli. Die 52-Jährige und ihre beiden Enkel wurden verletzt. Der Hund soll laut Polizei aus einem Garten auf die Straße gelaufen sein, das Trio angegriffen und mehrfach gebissen haben. Die Großmutter und der zweijährige Enkel wurden in Krankenhäuser geflogen, eine Siebenjährige wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Die Frau starb dem Polizeisprecher zufolge am 6. Oktober. (APA, 18.10.2023)