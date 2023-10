19.40 REPORTAGE

Re: Urwald in Gefahr – Ranger gegen Raubbau und Wilderer Der Schwarzkiefer-Urwald im Nationalpark Durmitior in Montenegro, einer der letzten großen Urwälder Europas, ist in Gefahr. Eine europäische Vernetzung von Rangern soll helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Amerikas beste Idee – 150 Jahre Nationalparks in den USA Acht der spektakulärsten US-Nationalparks im Porträt: vom Yosemite Valley zum Grand Canyon, von den Geysiren Yellowstones in die Wasserwildnis der Everglades, von den Smoky Mountains zu den Regenwäldern der Olympic-Halbinsel und von der Sonora-Wüste in die Kälte Alaskas zu den Gates of the Arctic. Bis 21.45, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Spectre (GB 2015, Sam Mendes) Beim vierten, erneut von Sam Mendes inszenierten Einsatz als James Bond machte Daniel Craig unter anderem auch im Salzkammergut Station. Christoph Waltz reihte sich in die lange Galerie der Bond-Bösewichte ein. Bis 23.05, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz:_Die Macht der Tracht Dirndl und Lederhosen erfreuen sich besonders bei jungen Menschen großer Beliebtheit. Was steckt hinter der Sehnsucht nach Tradition und Brauchtum? Bis 22.00, ORF 2

21.45 SERIENSTART

Total Control (1-3/6) (AUS 2019, Rachel Perkins) Weil sie sich einem Amokläufer in den Weg gestellt hat, wird Alex Irving (Deborah Mailman), eine alleinerziehende Mutter mit indigenen Wurzeln, in Australien als Heldin gefeiert. Die konservative Premierministerin möchte die Popularität der jungen Frau für sich instrumentalisieren. Bis 0.15, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: Teures Alter: Gefährden die Pensionskosten die zukünftigen Staatsfinanzen? Krise am Bau: Wer jetzt Hilfe bekommt und wer nicht / Zur Kassa bitte: Warum wir so auf Rabattmakerl und Sonderangebote stehen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Sportpsychologe Andreas Marlovits, Burgtheater-Schauspielerin Zeynep Buyraç, Kinderbuchautor Thomas Brezina, Kabarettist Dirk Stermann und Psychoanalytikerin Erika Freeman sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.15 KABARETT

Lukas Resetarits: Osterreich – Ein Warietee Der Doyen des österreichischen Kabaretts versucht in seinem 23. Programm u.a. die Umlautstriche zu tilgen. Bis 0.15, ORF 3

Claire (Zita Gaier) freundet sich mit dem Flüchtling Amram (Gedion Oduar Wetasa) an. WDR/Niko Film

23.50 COMING OF AGE

Sunburned (D/NL/PL 2019, Carolina Hellsgård) Die 13-jährige Claire (Zita Gaier) verbringt die Ferien mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in Andalusien. Weitgehend sich selbst überlassen, freundet sie sich am Strand mit dem senegalesischen Strandverkäufer Amram (Gedion Oduor Wekesa) an. Nuanciertes Coming-of-Age-Drama von Carolina Hellsgård (Endzeit), das gerade in seiner Beiläufigkeit überzeugt. Bis 1.15, WDR