Hassan Awad betreibt einen Maronistand nahe der U3-Station Hütteldorfer Straße in Wien. Für die Leute in der Gegend gehört er seit 24 Jahren fix zu ihrer Gegend

Maronibrater Hassan Awad öffnet und begutachtet jede einzelne Kastanie, bevor er sie verkauft. Anna Haubiz

"Ich komme aus Kairo in Ägypten und bin seit 1999 an diesem Stand. Davor habe ich drei Jahre Zeitungen verkauft, war zwei Jahre in einem China-Restaurant und habe über fünf Jahre bei McDonald's gearbeitet. Dort hat mich ein Freund gefragt, ob ich einen Maronistand kaufen will. Seit 24 Jahren bin ich jetzt mit diesem Stand selbstständig. Es ist eine ruhige Arbeit, bei McDonald's war immer viel Stress. Ich arbeite nur von Oktober bis Ende März. Früher habe ich im Sommer in einer Leihfirma gearbeitet, die letzten zwei Jahre bin ich aber im Sommer beim AMS, weil ich zu alt bin. Ich bin über 60. Noch drei Jahre, dann gehe ich in Pension. Vielleicht übernimmt dann mein Sohn oder meine Frau.

Ich arbeite mit einem Holzkohlegrill und stehe von zehn Uhr in der Früh bis neun am Abend hier. Wenn viele Leute unterwegs sind, zum Beispiel zu Weihnachten, stehe ich auch länger, vielleicht bis um zehn in der Nacht. Natürlich ist mir manchmal kalt, wenn ich den ganzen Tag hier bin, aber seit 15 Jahren ist es nicht mehr so kalt wie früher. 1995 hatte es noch minus 15, minus 20 Grad. Jetzt ist der Winter mit seinem Schneeregen nicht mehr so schlimm. Bis Mitte Oktober ist es noch sommerlich. Das ist eigentlich kein Maroniwetter. Die perfekte Temperatur ist zwischen null und zwei Grad, da kaufen die Leute am meisten. Bei Minusgraden sind dann nur wenige Leute unterwegs.

Bekanntes Gesicht

Ich habe viele Stammkunden. Ich kenne hier alle. Der Mann vom Blumengeschäft gegenüber bringt mir Kaffee und nimmt dafür Maroni. Es sind liebe Leute. Manche sind vor meinen Augen gewachsen oder haben mittlerweile eine andere Adresse, aber sie kommen trotzdem extra zu mir. Viele kommen auch einfach zum Plaudern. Für mich vergeht die Zeit dann schnell.

Ein Maronistand ist für mich das Beste. Ich bin seit über 30 Jahren hier und hatte immer Arbeit. Die Kunden haben mir 2011 auch geholfen, meinen Stand zu behalten, nachdem ich meine Genehmigung wegen zu wenig Platz am Fußweg verloren habe. Meine Kunden haben Mails an das Magistrat geschickt. Alle haben mir geholfen. Ich bin wieder da. Gott sei Dank sind meine Kunden zufrieden.

Zu kaufen gibt es bei Hassan Awad nicht nur frische Maroni, sondern auch verschiedene Arten von Kartoffeln. Anna Haubiz

Heiße Ware

Maroni kaufen ist ähnlich wie Lotto spielen. Einmal sind sie gut, einmal nicht so gut. Meine Maroni kommen aus Italien. Ich kaufe sie in einem Großmarkt im 23. Bezirk ein. Ich nehme lieber die Sorte, die etwas teurer ist, bei der die Kunden zufrieden sind. Nur wenn viel kaputt ist, bestelle ich eine andere Ware. Tipps, um Maroni zu Hause zu machen? Habe ich keine. Die Maroni aus dem Supermarkt sind alle hart. Ich gebe meinen Kunden nur gute Ware. Ich kontrolliere jedes Stück. Das ist einfach korrekt. Bei Maroni ist es normal, dass zehn bis 20 Prozent faul sind. Ob ich selber noch Maroni esse? Oh ja, ich esse nur angebrannte, knusprige.

Auf der Hütteldorfer Straße ist alles gleich geblieben. Bis auf die Geschäfte, die öffnen und wieder schließen, wie das Modegeschäft gegenüber. Früher haben die gleichen Kunden jeden zweiten oder dritten Tag Maroni gekauft, jetzt nur mehr einmal die Woche. Die Leute haben kein Geld und müssen sparen. Früher war es besser. Die Wirtschaft hat jetzt viele Probleme. Alles ist teurer wegen dem Krieg. Bei mir kommt die Holzkohle auch aus der Ukraine. Die Ware aus Italien wird weniger, deshalb wird sie auch teurer. Ich will meinen Kunden aber keine Angst mit einem neuen Preis machen. Deshalb bleibt er gleich, und das passt schon. Man muss zufrieden sein. Das Wichtigste ist Gesundheit." (Anna Haubiz, 22.10.2023)