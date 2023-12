"Jahresrückblick: Das war 2023", "In Wahrheit – In einem anderen Leben" - mit Radiotipps

Re: Das gefährliche Geschäft der Trüffeljäger Explodierende Preise und anhaltende Dürre in Norditalien haben die Konkurrenz unter den Trüffelsuchern verschärft. Immer wieder werden Trüffelhunde vergiftet. Bis 20.15, Arte

Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt (USA 2007, Gore Verbinski) Hippie-Pirat Johnny Depp wird nicht müde, mit loser Klappe den Säbel zu schwingen. Sehenswert schon allein des Gaststars wegen: Keith Richards als des Piraten Papa. Bis 23.40, Sat1

Jahresrückblick: Das war 2023 ORF-3-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher und Reiner Reitsamer begrüßen zu Interviews und Diskussionsrunden unter anderem Schauspieler Philipp Hochmair, den Rabbiner Schlomo Hofmeister und Imam Ramazan Demir. Bis 21.50, ORF 3

In Wahrheit – In einem anderen Leben (D 2021, Jens Wischnewski) Barbara Falk (Anja Kling) wird in ihrer Wohnung Opfer eines Unbekannten. Während ihr Mann auf einer Klassenreise in Polen ist, dringt jemand ins Haus ein, überfällt, fesselt und missbraucht sie. Kommissarin Mohn (Christina Hecke) ermittelt, viele Fragen bleiben offen. Bis 21.45, Arte

Gute Nacht Österreich Bereits zum 100. Mal schaut sich der Satiriker Peter Klien das politische Wochengeschehen genauer an. Bis 22.20, ORF 1

Feinde – Hostiles (USA 2017, Scott Cooper) Prominent besetzter Spätwestern, der das Thema Gewalt und Rassismus vor beeindruckenden Landschaftspanoramen in Szene setzt. Mit Christian Bale und Rosamund Pike. Bis 1.15, 3sat

Universum History: Burka und Scharia – Die vergessenen Frauen Afghanistans 45 Jahre Krieg haben das Leben der Menschen in Afghanistan geprägt. Sechs Afghaninnen sprechen über ihre Erfahrungen mit Krieg und politischem wie islamistischem Terror. Bis 0.40, ORF 2

Kontext Neue Sachbücher über Humanisten, Regeln, Hass auf Juden und den Fluch der Muskatnuss. Bis 9.45, Ö1

Moment: Von der Kunst der Kochbuchübersetzung Wie viel Gramm hat ein Cup Mehl? Wie man internationale Kochbücher ins Deutsche überträgt. Bis 15.55, Ö1

Matrix: Selbstversuch Android-Smartphone ohne Google

Wer kein iPhone hat, kommt um Google auf dem Smartphone kaum herum. Welche Alternativen es gibt und ob es einfach ist, sein Smartphone ohne Google einzurichten, hat Benjamin Breitegger ausprobiert. Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 15.12.2023)