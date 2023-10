Ernst Kirchmayr lässt sich den Einzelhandel nicht schlechtreden. 2024 werde die Kaufkraft neu anziehen und die Marktbereinigung weitgehend beendet sein, versichert der Eigentümer der Plus City in Pasching, die zu Österreichs größten Shoppingcentern zählt. Auch die Zinsen blieben nicht auf Dauer auf hohem Niveau. "Ich sehe daher keinen Grund, pessimistisch zu sein."

Die Plus City in Pasching zählt mit 500 Millionen Umsatz zu Österreichs größten Shoppingcentern. IMAGO/Daniel Scharinger

Kirchmayr pendelt zwischen Dubai und Linz. In Dubai fand er während der Lockdowns der Pandemie seinen zweiten Lebensmittelpunkt. In Oberösterreich führt er seine Einkaufszentren. Dazwischen fährt er Rennen. Als Motorsport-Pilot holte er sich in der Ferrari-Challenge vor zwei Jahren den Weltmeister-Titel.

In der Welt des Handels brodelt in turbulenten Zeiten wie diesen freilich die Gerüchteküche. Von einem möglichen Verkauf der Plus City an große Shoppingcenter-Betreiber im Zuge von Konzentrationsprozessen in der Branche ist die Rede. Eine kolportierte Trennung von 49 Prozent der Anteile könnte hunderte Millionen Euro die Besitzer wechseln lassen, heißt es hinter den Kulissen.

"Viel investiert"

Kirchmayr weist dies auf Anfrage des STANDARD entschieden zurück. Ein Verkauf seines Einkaufscenters sei weder geplant, noch gäbe es dazu etwaige Verhandlungen. Dass Angebote auftauchten, sei nie ausgeschlossen. Doch der Zeitpunkt für einen Verkauf wäre nicht richtig. Auch wäre dieser strategisch falsch, betont Kirchmayr. Er habe viel in die Plus City investiert, in die Gastronomie, in Entertainment. "Wir wollen selbst die Früchte ernten."

Kirchmayr wuchs in der Landwirtschaft aus, in der es ihn jedoch nicht lange hielt. 1989 eröffnete er mit der Unternehmerfamilie Pfeiffer die Plus City, baute diese kräftig aus und übernahm sie 2019 zu hundert Prozent. Weitere gemeinsame Projekte folgten, von der Lentia City in Linz-Urfahr bis zum Schillerpark-Komplex, den er erweitern will.

Benzin im Blut

Kirchmayr ließ in der Plus City die weltgrößte Glaskuppel errichten, die je für ein Einkaufszentrum konzipiert wurde – und organisierte Cart-Rennen durch sein Center. Er habe Benzin im Blut, sagen Wegbegleiter des Handelsmanagers.

220 Geschäfte teilen sich die Verkaufsfläche. Die Zahl an Gastrobetrieben stieg jüngst um 15 auf 50. Rund 3500 Mitarbeiter erzielen in Summe rund 500 Millionen Euro an Umsatz. 2022 sei dieser um mehr als 24 Prozent gewachsen, im Vorjahr um zehn Prozent und damit über der Inflationsrate, zieht Kirchmayr Bilanz. Leerstände habe er keine.

Gut unterwegs sei die Gastronomie, auch wenn es ihr an Arbeitskräften fehle, meint er. "Im Handel hat sich die Spreu vom Weizen getrennt." Einige Konzerne wiesen Rekordbilanzen auf, während andere Unternehmen nicht überlebten. Eine Flächenbereinigung sei aufgrund des zu gut einem Viertel überbesetzten Marktes jedoch absehbar gewesen. In seinem Center hätte etliche Marken ihre Verkaufsflächen im Gegenzug hingegen verdoppelt.

Auf große Diskontketten, die sich zusehends im Handel breit machen und als Frequenzbringer dienen, sei er nicht angewiesen. Als die größte Konkurrenz für seine Branche sieht Kirchmayr den Onlinehandel, auch wenn dieser heuer erstmals an Grenzen gestoßen sei.

Was die bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen betrifft, hofft er auf vernünftige Lösungen: Um Beschäftigte nicht zu verlieren, komme der Handel um gute Bezahlung jedenfalls nicht herum.

Dubai als Vorbild

Große Projekte im Ausland plant Kirchmayr keine. Eine mit Partnern in Minsk entwickelte Einkaufswelt hat er nach eigenen Angaben an die Nationalbank verkauft. Getrennt habe er sich auch von Anteilen am Westgate, einem riesigen Shoppingcenter nahe Zagreb. Es sei Illusion, zu glauben, dass Unternehmer an jedem Geschäft verdienten, sagt er. Beim Westgate habe er sich für den Ausstieg entschieden.

Das Leben in Dubai will er nicht mehr missen. Dortige Einkaufscenter seien jenen hierzulande von Events bis zur Digitalisierung weit voraus und lieferten ihm Ideen für Linz. "Ich profitiere enorm davon." (Verena Kainrath, 19.10.2023)