Argentinien Trump-Fan Milei könnte Argentiniens nächster Präsident werden

In Umfragen vor der Präsidentschaftswahl in Argentinien liegt der ultraliberale Wirtschaftsexperte Javier Milei vorn. Der 52-Jährige präsentiert sich als Antisystemkandidat und kündigt an, mit einer "parasitären Politikerkaste" in dem von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelten Land aufzuräumen