Viel Risikokapital, der Unmut der Bevölkerung und Kritik von Umweltorganisationen: Die ersten Jahre der E-Scooter-Betreiber können getrost als turbulent bezeichnet werden. AP/Michael Probst

Es ist ein spätsommerlicher Freitagvormittag mitten in Wien. Auf dem Fahrradstreifen düst ein Elektroscooter an mir vorbei, während ich gedanklich die Fragen für das anstehende Interview vorbeiziehen lasse. Kurze Zeit später befinde ich mich an der ausgemachten Adresse, nach anfänglichen Schwierigkeiten ist auch der Weg durch das Haupttor in den Wiener Altbau geschafft. Fast von den automatischen Schiebetüren zerquetscht, dränge ich mich in den Aufzug. In der engen Kabine lächeln mich zwei Gesichter an, in englischer Sprache mit deutschem Akzent gibt mir eines davon scherzhaft zu verstehen, dass das wohl ein gefährlicher Lift sei. Erst als wir im gleichen Stockwerk aussteigen, wird mir bewusst: Die zwei Aufzugkumpanen sind meine Verabredung: Bird-CEO Michael Washinushi, dessen Gesicht mir bislang nur von Google-Fotos bekannt war, und sein eigentlich deutschsprachiger PR-Berater.

Ähnlich holprig wie der Weg zum Interview lassen sich auch die letzten Jahre des E-Scooter-Verleihers beschreiben. Im November 2022 meldete das Unternehmen der US-Börsenaufsicht SEC, dass die ausgewiesenen Umsätze der vergangenen zwei Jahre fehlerhaft seien. Im Voraus aufgeladene Guthaben der Kunden seien teils fehlerhaft als Einnahmen verbucht worden, man beteuerte, die Mängel schnellstmöglich beheben zu wollen. Das Unternehmen stand Berichten zufolge vor einer Insolvenz, im selben Jahr kam es bereits zu Massenkündigungen, nicht das erste Mal in der Geschichte der Firma.

Im September 2023 dann der Versuch einer Trendumkehr. 19 Millionen Dollar blättert das schwankende Leihscooter-Unternehmen für den Konkurrenten Spin hin – eine Ford-Tochter, die erst im Jahr zuvor von Tier Mobility übernommen wurde. Damit sichert sich Bird nicht nur 60.000 Scooter der neuesten Generation, sondern steigt mit der Übernahme auch zum größten Anbieter für Shared Mobility in Nordamerika auf.

Bestehende Märkte sollen ausgereizt werden

Mit der Übernahme und den berichteten Rekordzahlen der Konkurrenz könnte sich der nur wenige Jahre alte Markt erstmals etwas stabilisieren. Weltmarktführer Lime und Voi, der größte Anbieter am europäischen Markt, verbuchten zuletzt zunehmende Nutzerzahlen und steigende Umsätze. Lediglich die Profite werden nur vereinzelt in die schwarzen Zahlen gedrückt, bislang de facto ein Ding der Unmöglichkeit. Nun aber scheinen die hohen Investitionen und Risiken erstmals Früchte zu tragen; ob der Trend von Dauer ist, wird sich aber erst weisen. Bird will den Fokus künftig jedenfalls vermehrt auf die Profitabilität setzen, wie Firmenchef Washinushi betont.

"Wir hatten zuletzt ein wirklich gutes Jahr, obwohl die Einnahmen rückläufig waren, weil wir beschlossen haben, uns aus nicht profitablen Märkten zurückzuziehen", gibt er sich optimistisch. Märkte in Deutschland, Schweden und Norwegen gehören somit der Vergangenheit an; auch aus einem finanziellen Druck heraus, wird in Medienberichten gemunkelt. Es gehe nun nicht mehr darum, möglichst schnell zu expandieren, sondern darum, die bestehenden Märkte auszureizen – dort, wo das Modell der Mikromobilität funktioniere, argumentiert wiederum Bird-CEO Washinushi.

Ein Paradebeispiel sei etwa Rom: "Die städtische Infrastruktur verhindert dort ein optimal ausgebautes öffentliches Verkehrssystem." Damit würden andere Mobilitätsangebote wie Scooter oder Fahrräder an Bedeutung gewinnen, um die Menschen von A nach B zu bringen.

Veränderte Nutzung

Eine etwas andere Rolle spiele die Mikromobilität in öffentlich gut angebundenen Städten wie Wien und Antwerpen. "Dort wird sie die öffentlichen Verkehrsmittel insofern ergänzen, als die Scooter für die letzte Meile genutzt werden können." Und tatsächlich scheint dies zunehmend der Fall zu sein, wie eine aktuelle Studie aus Deutschland zeigt. Demnach werden rund 20 Prozent der untersuchten Fahrten in Kombination mit den Öffis genutzt, nur jede zehnte Fahrt mit dem Leihscooter ersetzt eine Fahrt mit dem öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).

Allerdings ist die Studie, wie viele in dem Bereich, nur von bedingter Aussagekraft. Dabei wurde nur das Fahrverhalten der Nutzer in Karlsruhe untersucht. Eine ähnliche Untersuchung in Washington hingegen konnte nur zehn Prozent der Scooterfahrten als Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsnetz erfassen.

Welche Wege die Scooter zurücklegen und ob sie dabei jene mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Rad ersetzen, spielt letztlich auch für die ökologische Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Der Großteil der Emissionen entsteht bei der Herstellung und Instandhaltung der Zweiräder; je länger die Nutzungsdauer und je mehr Autowege damit ersetzt werden, umso eher tragen sie zum nachhaltigen Verkehrswesen bei.

Das US-Unternehmen Bird möchte mit seinen elektrisch betriebenen Scootern und Fahrrädern die Städte erobern. Nach einem krisenbehafteten Geschäftsjahr mit einem Jahresverlust von über 350 Millionen Dollar soll es laut Firmenchef Washinushi nun wieder aufwärtsgehen. AFP/Spencer Platt

Spaßfaktor vor Nachhaltigkeit

Ein Umstand, dessen sich auch Bird-Chef Washinushi bewusst ist. "Die erste Generation von Fahrzeugen hielt zwölf bis achtzehn Monate, die neueste mindestens drei bis fünf Jahre", betont er aber. Eine längere Lebens- und Nutzungsdauer der Scooter sei doppelt sinnvoll. "Je länger wir die Fahrzeuge nutzen können, umso günstiger ist es für die Umwelt und auch unsere Wirtschaftlichkeit." Verbesserungspotenzial muss aber auch der naturgemäße Verfechter der Mikromobilität eingestehen: "Wir sind noch nicht so weit, dass wir vollständig nachhaltig oder erneuerbar wären, aber wir machen Fortschritte in diese Richtung."

Fortschritte, die es wohl brauchen wird. Auch um die Akzeptanz bei den potenziellen Nutzern und politischen Entscheidungsträgern zu erhöhen. Wichtig sei dabei auch, den Fokus weg von der Nachhaltigkeit – die oft infrage gestellt wird – hin zum Spaßfaktor zu bringen. "Wir müssen sicherstellen, dass die Nutzer die bestmögliche Erfahrung machen und Spaß dabei haben. Nur dann wird es möglich sein, die breite Masse dafür zu begeistern", zeigt sich Washinushi überzeugt.

Eine Idee, der auch das Umweltbundesamt in einem jüngst veröffentlichten Paper Bedeutung einräumt. Menschen, die Freude am Autofahren haben, könnte mit entsprechenden Fahrerlebnissen, die Elektroscooter und E-Bikes bieten, der Umstieg auf nachhaltigere Mobilitätsalternativen schmackhaft gemacht werden. Bis dahin gilt es aber noch einige Hürden zu überwinden, wie etwa die jüngsten Debatten um das Abstellen der Scooter auf Gehwegen zeigen. (Nicolas Dworak, 25.10.2023)