Der US-Präsident kündigte 100 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und das Westjordanland an

Joe Biden umarmte bei seiner Ankunft Benjamin Netanjahu. AP/Evan Vucci

Solidarisch wollte er sich mit der Visite zeigen, und vermutlich auch vor Ort versuchen, auf diplomatischem Weg die erhitzten Gemüter zumindest so weit zu beruhigen, damit die Lage im Nahen Osten nicht vollends eskaliert. Doch als US-Präsident Joe Biden am Mittwochvormittag in Israel eintraf, musste er vor allem zur Explosion auf dem Gelände eines Spitals im Gazastreifen Stellung nehmen.

Traurig sei er darüber, und empört, aber nach dem, was er gesehen habe, sei "das andere Team" dafür verantwortlich – also nicht Israel, sondern militante Palästinenser. Klar ist aber auch ihm, dass die Spannungen in der Region so oder so durch den tragischen Zwischenfall verschärft wurden.

Nachdem er und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich umarmten, drückte Biden dem israelischen Volk sein Mitgefühl aus: "Die Amerikaner trauern mit Ihnen". Die USA würden dafür sorgen, dass Israel alles habe, was es brauche, um sich zu verteidigen.

100-Millionen-Hilfe

Man müsse aber bedenken, dass die Hamas nicht das gesamte palästinensische Volk vertrete. Es sei notwendig, den Palästinenserinnen und Palästinensern zu helfen, die unschuldig in der Mitte des Konflikts gefangen seien, so Biden. Aus diesem Grund kündigte er 100 Millionen US-Dollar an humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und das Westjordanland an.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu erklärte Biden zudem, dass Israel zustimme, humanitäre Hilfe von Ägypten in den Gazastreifen zu liefern. Außerdem sagte Biden, dass er im Laufe der Woche den Kongress um Hilfen für Israel in noch nie dagewesener Höhe bitten werde. Einzelheiten nannte er nicht. Der US-Kongress ist wegen des internen Machtkampfes der Republikaner im Repräsentantenhaus faktisch nicht handlungsfähig.

Netanjahu bedankte sich bei Biden für die Unterstützung. Dass er als erster US-Präsident der Geschichte in Kriegszeiten nach Israel gekommen sei, sei zutiefst bewegend. (Kim Son Hoang, 18.10.2023)