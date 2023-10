"Reden wir über Subventionen für die Bauern!" war der Titel eines Gastkommentars, in dem Europarechtsexperte Stefan Brocza die 42 Prozent Einkommensplus im Jahr 2022 thematisierte und die hohen Agrarsubventionen kritisierte. Im Folgenden Reaktionen darauf.

Rottendorf, 11.7.2023, Trockenheit in der Landwirtschaft. Bild: Ein Bauer wirbelt mit seinem Traktor beim pflügen des t IMAGO/Heiko Becker

Bäuerin: Fast ein Nullspiel

Ich muss mich furchtbar ärgern, wenn wir Bauern immer als Subventionsempfänger abgestempelt werden. Wir bewirtschaften einen 16 Hektar großen Acker- und Forstbetrieb in Oberösterreich im Nebenerwerb. Mein Mann betreibt eine Autowerkstätte im Ort, und ich arbeite halbtags in einer Ordination. Alles unter einen Hut zu bekommen ist oft nicht so einfach. Unsere Zeit ist immer knapp – ach ja, vom Wetter sind wir auch sehr stark abhängig.

Unsere Landwirtschaft ist jedes Jahr fast ein Nullspiel. Wir machen das als Hobby – weil es unser Eigentum ist und wir uns verpflichtet fühlen. So geht es ganz vielen Betrieben in Österreich. Wir achten darauf, dass die Wiesen gemäht sind und der Wald ordentlich durchforstet wird. Gute Getreidepreise wie vergangenes Jahr mit gewaltigen Preissteigerungen aufgrund des Ukrainekriegs sind zwar schön und erhöhen für ein Jahr die Einkommen, aber heuer schaut es wieder ganz anders aus. Die Preise auf Getreide sind zum reinen Spekulationsobjekt geworden. Der Maispreis ist völlig im Keller. Dann sind da noch die Betriebskosten, Strom, Diesel, Dünger, die gewaltig hoch sind!

Das Geld, das wir Bauern jährlich von der EU bekommen, ist ein wichtiger Beitrag für uns als Ausgleich für die vielen Schwankungen und die Landschaftspflege. Wenn wir überall Wildwuchs hätten, würden keine Touristen kommen, oder? Das Wort Nachhaltigkeit, das sich viele auf die Fahnen heften, ist von uns Landwirten: Wenn wir nicht so nachhaltig arbeiten würden, dann könnten wir nicht jährlich Ernten einbringen! Wir produzieren sehr gute Lebensmittel, und das hängt auch mit unseren kleinen Strukturen zusammen. Vielleicht sollte Herr Brocza auch mal eine andere Perspektive auswählen und einfach mal einen Betrieb besuchen und vor Ort ansehen.

Ute Felbermair, Pichl bei Wels

Landwirtschaftskammer: Schwankende Erträge

Ja, es stimmt, das Jahr 2022 hat für die Land- und Forstwirtschaft ein Plus bei den Einkommen gebracht. Das ist gut und notwendig, damit die Betriebe fortgeführt werden können. Land- und Forstwirtschaft kann aber seriös nur über längere Zeiträume betrachtet werden. Zu stark schwanken Erträge und Produktpreise und daher auch die Einkommen.

Der Anstieg 2022 liegt primär an kurzfristig und steil gestiegenen Preisen auf den Weltmärkten infolge des russischen Angriffskrieges und nicht am angeblichen "Füllhorn" der öffentlichen Hand. Die längerfristige Betrachtung über viele Jahre zeigt leider, dass die Einkommensentwicklung jener in anderen Sektoren hinterherhinkt.

Es ist geradezu eine Chuzpe, wenn ein "Wissenschafter" in diesem Zusammenhang von "Gierflation" spricht. Genau jener Grüne Bericht, dessen Einkommensentwicklung kritisiert wird, zeigt für die Bäuerinnen und Bauern auch nach dem Anstieg 2022 deutlich unterdurchschnittliche Einkommen. Dividiert man die Einkommen durch die eingesetzten Arbeitsstunden, kommt man in vielen Bereichen auf einstellige Bruttostundenlöhne.

Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich

Bauernbund: Eigenversorgung sichern

Die Aufwendungen bei Energie, Futter- und Düngemitteln sind gestiegen, das ist Fakt. Dazu kommt, dass die Kosten dafür teils konstant hoch bleiben, während Erzeugerpreise – etwa bei Milch und Getreide – im Sinken begriffen sind. Die Bäuerinnen und Bauern als Krisengewinner hinzustellen wäre zynisch und entspricht nicht der Realität.

Auch die Forderung, "staatliche Subventionen" zurückzufahren, wirft Fragen auf. Ausgleichszahlungen aus den Mitteln der "Gemeinsamen Agrarpolitik" machen es möglich, dass unsere Bauernfamilien (93 Prozent der Betriebe in unserem Land sind familiengeführt) eine Abgeltung für freiwillige Mehrleistungen bekommen, die wesentlich zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen.

Besondere Unterstützungsmaßnahmen im letzten Jahr wurden durch volatile Märkte und unsichere Entwicklungen notwendig, mit dem Fokus, die Eigenversorgung mit Lebensmitteln zu sichern und möglichst unabhängig von Importen zu bleiben. Außerdem profitieren zahlreiche vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche von den Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen.

Georg Strasser, Bauernbund-Präsident; David Süß, Bauernbund-Direktor (18.10.2023)